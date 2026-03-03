Lua Cheia com Eclipse Lunar em Virgem: veja rituais para esse período de ajustes

O dia 03 de março será marcado pelo início da Lua Cheia, pelo eclipse e pela Lua de Sangue. Será um momento em que o céu poderá fazer uma “terapia” coletiva. A Lua de Sangue, em especial, acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra e deixando-a avermelhada. E, quando isso acontece em Virgem, o universo tende a abrir a “planilha” da vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Energia de Virgem: organização e ajuste

Virgem não é o signo do surto. É o signo do checklist, da lista organizada, da rotina que funciona e da toalha dobrada do jeito certo. É o arquétipo da pessoa que limpa o altar antes de acender a vela. Nada de glamour espiritual bagunçado. Aqui é disciplina com incenso aceso. Lua Cheia já é emoção. Eclipse é revelação e encerramento. Em Virgem, isso pode virar: faxina energética com detergente cósmico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aspectos iluminados pela Lua

Essa Lua iluminará aquele hábito que você jura que vai mudar na segunda-feira, a relação que drena sua energia e a procrastinação disfarçada de estou me organizando. Não será punição, mas ajuste fino, com o universo dizendo: vamos melhorar isso aqui?, exigindo menos drama e mais atitude.

Os banhos de ervas são grandes aliados durante a Lua Cheia com Eclipse Lunar em Virgem (Imagem: Julia Sudnitskaya | Shutterstock)

Rituais para trabalhar essa energia

Para trabalhar essa energia, você deverá começar pelo básico. Arrumar o quarto, jogar fora o que está quebrado e organizar aquela gaveta caótica. Parece simples, mas Virgem ama o que funciona. O físico influencia totalmente o espiritual.

Banho de ervas? Sim. Arruda, alecrim, manjericão ou hortelã já resolverão. Simples, direto e eficiente. Virgem aprova. Outra dica poderosa: escreva. Coloque no papel o que precisa acabar, o que precisa melhorar e quais hábitos estão travando sua evolução. Depois rasgue, queime com cuidado ou descarte simbolicamente. Esse é um ritual minimalista, porém eficaz.

Organização prática: vida e finanças

Também será um ótimo momento para rever finanças, ajustar metas e organizar projetos. Não será uma Lua para inventar planos mirabolantes, mas para organizar os que você já começou e largou no meio do caminho.

E atenção ao corpo: será fundamental beber água, dormir direito e comer melhor. Virgem rege saúde, rotina e funcionamento interno. Seu espírito não se expandirá se seu corpo estiver pedindo socorro.

Maturidade e constância

Essa Lua se manifestará como uma verdadeira organizadora cósmica. Ela não virá em tom de alarde; surgirá silenciosa, porém precisa, como quem observa cada detalhe e diz: vamos melhorar isso aqui?. A maturidade espiritual começará quando você entender que evolução não é só ritual bonito; é constância, disciplina e cuidado diário.

Então aproveite essa semana para reorganizar a vida, meditar, filtrar excessos e colocar seus pensamentos em prática mas sem agir por impulso, porque o eclipse potencializará emoções. Observe, ajuste e limpe. Depois, avance mais leve, porque, às vezes, a maior magia não é pedir mais, mas organizar melhor o que você já tem.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.









