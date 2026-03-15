Tapetes ganham destaque na decoração e ajudam a organizar ambientes

Se houve um tempo em que o tapete era o último item da lista de compras, hoje ele ocupa lugar de decisão dentro dos projetos de interiores. Em um cenário marcado por plantas integradas, superfícies frias e uma rotina cada vez mais multifuncional, a peça passou a exercer papel técnico e sensorial, influenciando diretamente a forma como o espaço é percebido e vivido.

A transformação não está apenas na estética, mas na compreensão de que o tapete organiza, aquece e estrutura ambientes. Ao delimitar áreas sem erguer paredes, reduzir ruídos e alterar a sensação térmica, ele deixa de ser acessório para assumir protagonismo silencioso na arquitetura doméstica.

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Para Pablo Gomes, chief commercial officer (CCO) da Beladecor, essa importância atravessa décadas. "Ao longo desses quase 30 anos, o papel do tapete como elemento de valorização do ambiente não mudou. Ele continua sendo fundamental para gerar percepção de conforto, acolhimento e sofisticação", afirma.

Segundo ele, o que se transformou foi o perfil de consumo. Se antes os modelos persas e vibrantes eram símbolo de status e restritos a uma parcela menor da população, hoje o mercado se ampliou com a produção em larga escala e a chegada de importados. "Independentemente da renda, há uma busca maior por cores neutras, menor intensidade visual e facilidade de manutenção", explica.

Essa mudança dialoga com um morar mais prático, mas não menos sensorial. A experiência do toque, segundo Pablo, sempre esteve no centro da escolha. "A experiência sensorial de caminhar sobre uma superfície macia é completamente diferente de pisar em um piso duro e frio. Mesmo calçados, nossos pés respondem à textura e à temperatura."











Arquitetura invisível e conforto técnico

Se o conforto é perceptível no uso cotidiano, do ponto de vista arquitetônico o tapete cumpre funções estruturais. Para Wendel Matheus, arquiteto e analista de curadoria da Homedock, ele atua como ferramenta de "arquitetura invisível". "O tapete ancora o mobiliário e organiza os fluxos sem a necessidade de barreiras físicas ou reformas estruturais", afirma. Em projetos de planta livre, a peça funciona como uma espécie de "parede psicológica", delimitando living e jantar por meio de contraste de cores ou fibras.

Além da delimitação espacial, há impacto direto no conforto acústico. Ambientes com porcelanato, vidro e concreto aparente favorecem a reverberação sonora. "O tapete funciona como dissipador de ondas sonoras. As fibras absorvem parte do som, reduzindo eco e ruído de impacto, como passos ou objetos caindo", explica o arquiteto.

A proporção também é determinante para que o efeito seja positivo. Um tapete subdimensionado pode comprometer a leitura do ambiente e "achatar" o mobiliário. A orientação técnica é que ele avance ao menos 30 centímetros sob o sofá, garantindo estabilidade visual e integração do layout.

Em ambientes compactos, a estratégia pode inclusive ampliar a percepção de espaço. Tapetes maiores, que ultrapassam os limites imediatos do mobiliário, criam continuidade visual e eliminam "quebras" no piso, fazendo com que o olhar compreenda o ambiente como mais amplo do que realmente é.

Se tecnicamente ele estrutura, esteticamente pode ser o ponto de partida do projeto. Para Letícia Mendes, designer de interiores e produtora de conteúdo da Homedock, o tapete deixou de ser complemento para se tornar 'statement de design'. "Iniciamos o projeto por ele quando a peça apresenta carga artística ou uma paleta marcante que servirá como espinha dorsal para os demais acabamentos", detalha. Nesse contexto, o tapete funciona como fundamento visual, conectando o chão aos elementos verticais do ambiente e consolidando a identidade do espaço.

As chamadas "texturas sensoriais" dominam as escolhas atuais. Tramas em relevo, bouclé e estampas que remetem a formações minerais dialogam com o design biofílico — conceito que busca reconectar o morador à natureza por meio de materiais orgânicos e texturas imperfeitas. Fibras como juta, algodão e lã reforçam a ideia de acolhimento e autenticidade.

O movimento também reflete o chamado "luxo consciente", que valoriza peças artesanais, únicas e com história. Em um cotidiano cada vez mais digital, o toque de uma fibra natural no chão representa uma experiência tátil que equilibra estímulos e reduz a sensação de frieza dos grandes centros urbanos.

Ainda assim, a tecnologia avança em paralelo. Fibras sintéticas evoluíram significativamente, reproduzindo a aparência de materiais naturais com maior resistência e facilidade de limpeza. Em casas com pets e crianças, essa praticidade se torna decisiva. Pablo recomenda materiais de fácil manutenção e modelos mais finos, que permitam lavagem sem comprometer a durabilidade.

Apesar da consolidação dos tons neutros — especialmente o bege —, os especialistas alertam para escolhas excessivamente seguras. O tapete pode funcionar como elemento transformador, capaz de introduzir personalidade, contraste e movimento em ambientes minimalistas, assumindo papel semelhante ao de uma obra de arte.







