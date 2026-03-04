Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/03/2026

Será uma quarta-feira de avaliação, recomeços e mudanças inesperadas (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta quarta-feira, a energia será de avaliação, recomeços e mudanças inesperadas. As cartas do tarot mostram que alguns signos precisarão ter paciência, enquanto outros serão convidados a arriscar mais. Também haverá sinais de maturidade emocional e libertações importantes.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries Pajem de Ouros

O ariano deverá se manter aberto para aprender (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Uma nova oportunidade poderá surgir, principalmente no campo profissional ou financeiro, revela a carta Pajem de Ouros. Algo começará pequeno, mas terá grande potencial. Será importante estar aberto(a) a aprender.

Touro 10 de Paus

O taurino deverá reavaliar o que realmente é obrigação dele (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Sobrecarga e cansaço marcarão o dia, alerta a carta 10 de Paus. Talvez você esteja assumindo responsabilidades em excesso. Será necessário reavaliar o que realmente é sua obrigação.

Gêmeos 7 de Ouros

O geminiano deverá observar os investimentos antes de tomar decisões (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

O dia pedirá paciência e avaliação, pois nem tudo crescerá no tempo ideal. Conforme a carta 7 de Ouros, você deverá observar seus investimentos antes de tomar decisões.

Câncer Pajem de Paus

O canceriano poderá explorar novas possibilidades (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo resumirão o seu dia, mostra a carta Pajem de Paus. Uma ideia nova ou um convite inesperado poderá movimentar a sua quarta-feira. Será interessante explorar novas possibilidades.

Leão 9 de Paus

Resistência e proteção marcarão o dia do leonino (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Resistência e proteção marcarão o dia, mostra a carta 9 de Paus. Você poderá estar cansado(a), mas continuará determinado(a). Será importante perseverar você está quase lá.

Virgem O Louco

O virginiano terá um dia de recomeço e liberdade (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará, trazendo coragem para arriscar. A carta O Louco indica recomeço e liberdade. Apenas será necessário evitar impulsividade excessiva.

Libra A Estrela

O dia do libriano trará leveza e fé no futuro (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Esperança e renovação estarão presentes, revela a carta A Estrela. O dia trará leveza e fé no futuro. Será essencial confiar que você está sendo guiado(a).

Escorpião Rei de Copas

O escorpiano poderá ser apoio para alguém ou precisará equilibrar sentimentos com sabedoria (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Haverá maturidade emocional em suas decisões, mostra a carta Rei de Copas. Você poderá ser apoio para alguém ou precisará equilibrar sentimentos com sabedoria.

Sagitário Rei de Espadas

O sagitariano deverá tomar decisões com racionalidade (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Clareza e estratégia estarão em destaque, pois a comunicação direta será essencial, alerta a carta Rei de Espadas. Você deverá tomar decisões com racionalidade.

Capricórnio 4 de Espadas

O capricorniano deverá preservar a energia antes de dar novos passos (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

O dia pedirá pausa e descanso, alerta a carta 4 de Espadas. Será fundamental preservar sua energia antes de dar novos passos.

Aquário Rei de Paus

Será um excelente dia para o aquariano assumir o controle de projetos e decisões (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Autoconfiança e liderança marcarão o seu caminho, revela a carta Rei de Paus. Será um excelente dia para assumir o controle de projetos e decisões.

Peixes A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer para o pisciano (Imagem: greenpic.studio | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão acontecer, mostra a carta A Torre. Algo que parece estável poderá se transformar rapidamente. Será importante confiar: a quebra abrirá espaço para algo melhor.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.