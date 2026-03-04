Dia da Mulher: 11 livros escritos por elas e para elas

Entre trabalho, família e cobranças, muitas mulheres seguem cuidando de tudo e todos, menos de si. Por isso, a leitura vira um respiro, uma maneira de colocar as ideias no lugar. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, fizemos uma curadoria de livros escritos por autoras que transformaram experiências em palavra.

Ler essas autoras é reconhecer que força e vulnerabilidade caminham juntas. Que esta seleção seja um convite neste 8 de março para abrir um livro, espaço na agenda e, quem sabe, um novo capítulo da própria história. Confira as indicações!

1. Origami com asas

Em “Origami com asas”, Debbie Villela transforma poemas e reflexões em um diário sensível sobre amor, perda e recomeços (Imagem: Reprodução digital | Drops Editora)

O livro de estreia de Debbie Villela reúne poemas e reflexões que funcionam como um diário da alma. Com escrita sensível e humana, a autora atravessa temas como amor, perda, saudade e resistência. A metáfora do origami conduz a narrativa em que a vida dobra, transforma e desafia, mas não impede o voo. Um convite a reconhecer beleza nas próprias cicatrizes e a renascer com leveza, mesmo depois das dobras do tempo.

2. Vale das Pitangueiras

Em “Vale das Pitangueiras”, Elenice Koziel narra a jornada de uma mulher que rompe com o passado para reconstruir a própria história (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Ao completar 40 anos, Natália decide romper com a vida que já não a sustenta e recomeçar. Cansada do trabalho, do casamento em crise e dos silêncios familiares, ela parte para o sítio da avó. O que seria apenas cuidado transforma-se em reencontro consigo mesma. Nessa obra, Elenice Koziel traz uma história forte sobre memórias, terra e afeto, para que as mulheres aprendam a descosturar dores e semear novos caminhos. Um romance sobre coragem feminina, raízes e o poder de refazer a própria história.

3. Menopausa, muito prazer

Em “Menopausa, muito prazer”, a ginecologista e sexóloga Dra. Andréa Rufino propõe um olhar informativo e acolhedor sobre essa fase da vida feminina (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)

Neste livro, a ginecologista e sexóloga Dra. Andréa Rufino transforma a menopausa em um convite ao autoconhecimento, à saúde e ao prazer feminino. Com base científica e olhar sensível à realidade brasileira, a autora orienta sobre sintomas, terapias, prevenção de doenças e sexualidade, mostrando que essa fase pode ser de fortalecimento, autonomia e redescoberta na maturidade.

4. O mar é uma pista de dança

Em “O mar é uma pista de dança”, Cilene Resende mergulha em poesias que exploram emoções profundas com intensidade e lirismo (Imagem: Reprodução digital | Editora Polifonia)

Neste livro, Cilene Resende mergulha nas profundezas do oceano para trazer à tona versos que ecoam a imensidão das emoções humanas. Suas poesias, vastas como o mar, misturam o misterioso e o profano, explorando amores, sonhos, temores e ambições. Como uma sereia que canta nas profundezas, convida o leitor a se perder em suas palavras, que fluem como ondas, ora suaves, ora arrebatadoras. Um convite à dança entre a fantasia e a realidade, um canto que ressoa no fundo da alma.

5. Rimas do Aleatório

Em “Rimas do Aleatório”, Karin Gobitta Földes constrói uma trama sobre amor, amizade e amadurecimento em meio a paisagens europeias (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

Do aleatório criam-se histórias que narrativa alguma poderia superar. Luísa desenha um universo de amizade, amor e intrigas nas belas paisagens da Europa. Do que parece ser um triângulo amoroso surgem caminhos diversos que colocam a personagem de frente com suas próprias inseguranças, mágoas do passado, e mostra as possibilidades de independência e construção de laços. Nessa obra, Karin Gobitta Földes reflete a vida como ela é: sem roteiro.

6. Elegância, Espiritualidade & Engajamento

Em “Elegância, Espiritualidade & Engajamento”, Daniela Linhares reflete sobre fé, transformação interior e coerência entre essência e prática (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

A autora Daniela Linhares parte da imagem da mulher elegante, impecável por fora, mas esgotada por dentro, para revelar sua própria crise: cristã e formada em Teologia, percebeu que lhe faltava a verdadeira elegância de Cristo. Ao estudar o fruto do Espírito, entendeu que boas maneiras e espiritualidade não se opõem, se completam. Este livro nasce desse divisor de águas e convida leitoras a viverem uma transformação interior que reflita graça, equilíbrio e plenitude no Senhor.

7. Propósito enCANTA

Em “Propósito enCANTA”, Giovanna Andreo compartilha sua trajetória de superação e ressignificação após o diagnóstico de surdez progressiva (Imagem: Reprodução digital | DVS EDITORA)

Musicista há mais de duas décadas, Giovanna Andreo compartilha sua jornada de reconexão após o diagnóstico de surdez neurossensorial bilateral progressiva, que redefiniu sua relação com a música e com o futuro. O livro traz uma reflexão sobre propósito, presença e coragem para viver com autenticidade. A partir da própria vivência, da neurociência e de experiências de palco, inclusive no Rock in Rio, a autora mostra como transformar adversidades em força criativa.

8. Renascimento Hormonal

Em “Renascimento Hormonal”, a Dra. Ana Luísa Vilela apresenta uma abordagem que integra ciência, equilíbrio hormonal e autoconhecimento (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Um relato inspirador que vai além da balança. Especialista em emagrecimento e longevidade, Dra. Ana Luísa Vilela apresenta um novo olhar sobre saúde e bem-estar. Após enfrentar graves complicações de uma cirurgia bariátrica aos 28 anos, transformou a própria história em um caminho de autoconhecimento e equilíbrio. Ao afirmar que o excesso de peso envolve fatores hormonais e emocionais, e não falta de força de vontade, defende uma relação mais consciente com o corpo. A obra reúne evidências científicas e vivência pessoal em lições de disciplina e propósito.

9. Meninas céticas compartilham guarda-chuvas

Em “Meninas céticas compartilham guarda-chuvas”, Gisele Fortes mostra duas amigas que revisitam o amor e a maturidade durante uma temporada em Seul (Imagem: Reprodução digital | Editora Alta Novel)

Em uma temporada em Seul, duas melhores amigas com visões opostas sobre o amor enfrentam choques culturais, frustrações e paixões inesperadas. Entre cafés, paisagens icônicas da Coreia do Sul e guarda-chuvas divididos, elas aprendem que amadurecer é rever expectativas, permitir-se sentir e fortalecer a própria voz. Escrita por Gisele Fortes, esta é uma história sobre amizade feminina, coragem afetiva e a liberdade de escrever a própria narrativa.

10. Rabena Karib

Em “Rabena Karib”, Cristina Seixas reconstrói a travessia de uma família marcada pela guerra, exílio e recomeços no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Editora Cândido)

Nesta biografia, a jornalista e pesquisadora Cristina Seixas reconstrói a travessia de Vittorio e Teresa Ficara entre a Itália, o Egito e o Brasil ao longo do século XX. Marcado pela guerra, pelo exílio e pela reconstrução em terras brasileiras, Vittorio enfrentou a prisão no deserto e recomeçou a vida no Rio de Janeiro, onde se tornou alfaiate da tradicional Casa Canadá. Mais que um relato histórico, é uma história de amor, resiliência e esperança.

11. Coisas que eu tinha pra dizer e não disse

Em “Coisas que eu tinha pra dizer e não disse”, Le Savoldi transforma sentimentos guardados em poesia sobre despedidas e reconciliações (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Com uma escrita íntima e sensível, Le Savoldi transforma em poesia os sentimentos guardados, as despedidas silenciosas e os amores que ficaram pelo caminho. A obra conduz o leitor por memórias delicadas e dores silenciadas, abrindo espaço para a reflexão e o acolhimento das próprias emoções. Entre fé, luto e esperança, os versos revelam a força da palavra como instrumento de cura, reconciliação e recomeço.

Por Misael Freitas