Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá maturidade para lidar com sentimentos e sabedoria para escolher os próprios caminhos (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quinta-feira trará uma energia de movimento emocional, revelações e mudanças de rota. As cartas do tarot mostram que algumas situações poderão gerar conflitos ou frustrações, enquanto outras indicarão celebração, oportunidades e viradas inesperadas. O dia pedirá maturidade para lidar com sentimentos e sabedoria para escolher os próprios caminhos.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries 5 de Paus

O ariano deverá evitar transformar tudo em competição (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, revela a carta 5 de Paus. Será importante evitar transformar tudo em competição. Procure escolher com cuidado onde vale a pena investir sua energia.

Touro Os Enamorados

O taurino deverá escutar o coração antes de decidir (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Poderão surgir decisões importantes no campo afetivo. A carta Os Enamorados mostra escolhas alinhadas aos seus valores. Escute o coração antes de decidir.

Gêmeos Ás de Espadas

Conversas importantes poderão trazer libertação e entendimento ao geminiano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Clareza e verdade estarão em destaque, segundo a carta Ás de Espadas. Conversas importantes poderão trazer libertação e entendimento. Será um dia para enxergar as coisas como realmente são.

Câncer Rainha de Ouros

O dia do canceriano favorecerá o cuidado com o bem-estar (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Estabilidade e segurança emocional marcarão a quinta-feira, mostra a carta Rainha de Ouros. O dia favorecerá o cuidado com o bem-estar, a organização financeira e a valorização da sua autonomia.

Leão 9 de Copas

Algo poderá trazer alegria ou a sensação de um desejo realizado ao leonino (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Realização e satisfação pessoal marcarão seu dia, mostra a carta 9 de Copas. Algo poderá trazer alegria ou a sensação de um desejo realizado. A quinta-feira será ideal para aproveitar e cultivar a gratidão.

Virgem 3 de Copas

A quinta-feira do virginiano favorecerá encontros, amizades e momentos de leveza (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Celebração e boas companhias estarão presentes neste dia, mostra a carta 3 de Copas. A quinta-feira favorecerá encontros, amizades e momentos de leveza. Será importante permitir-se relaxar um pouco.

Libra 4 de Copas

O libriano deverá ter cuidado para não ignorar oportunidades (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Algum desinteresse ou insatisfação poderão aparecer, revela a carta 4 de Copas. Será necessário ter cuidado para não ignorar oportunidades por estar focado(a) no que não deu certo.

Escorpião 5 de Espadas

O escorpiano deverá evitar conflitos desnecessários (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas indica evitar conflitos desnecessários, pois nem toda discussão precisa ser vencida. Em alguns momentos, preservar a paz vale mais.

Sagitário 3 de Espadas

O sagitariano deverá se permitir sentir, mas sem se prender ao passado (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Uma decepção ou lembrança dolorosa poderá surgir, alerta a carta 3 de Espadas. Permita-se sentir, mas procure não se prender ao passado. A cura também faz parte do processo.

Capricórnio 6 de Espadas

Transição e superação marcarão o dia do capricorniano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Transição e superação marcarão o dia, mostra a carta 6 de Espadas. Você pode estar deixando para trás um período difícil. Aos poucos, a vida seguirá para águas mais tranquilas.

Aquário Pajem de Paus

Uma ideia nova ou um convite inesperado poderão trazer animação para o aquariano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão seu dia, mostra a carta Pajem de Paus. Uma ideia nova ou um convite inesperado poderão trazer animação para a sua quinta-feira.

Peixes A Roda da Fortuna

Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer para o pisciano (Imagem: Vector Icon Systems | Shutterstock)

Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer. A carta A Roda da Fortuna mostra que o destino poderá surpreender. Será importante aproveitar o movimento, pois ele poderá trazer novas oportunidades.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

