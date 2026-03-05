Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/03/2026

A quinta-feira trará uma energia de movimento emocional, revelações e mudanças de rota. As cartas do tarot mostram que algumas situações poderão gerar conflitos ou frustrações, enquanto outras indicarão celebração, oportunidades e viradas inesperadas. O dia pedirá maturidade para lidar com sentimentos e sabedoria para escolher os próprios caminhos.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries 5 de Paus
Pequenas disputas ou divergências poderão surgir, revela a carta 5 de Paus. Será importante evitar transformar tudo em competição. Procure escolher com cuidado onde vale a pena investir sua energia.
Touro Os Enamorados
Poderão surgir decisões importantes no campo afetivo. A carta Os Enamorados mostra escolhas alinhadas aos seus valores. Escute o coração antes de decidir.
Gêmeos Ás de Espadas
Clareza e verdade estarão em destaque, segundo a carta Ás de Espadas. Conversas importantes poderão trazer libertação e entendimento. Será um dia para enxergar as coisas como realmente são.
Câncer Rainha de Ouros
Estabilidade e segurança emocional marcarão a quinta-feira, mostra a carta Rainha de Ouros. O dia favorecerá o cuidado com o bem-estar, a organização financeira e a valorização da sua autonomia.
Leão 9 de Copas
Realização e satisfação pessoal marcarão seu dia, mostra a carta 9 de Copas. Algo poderá trazer alegria ou a sensação de um desejo realizado. A quinta-feira será ideal para aproveitar e cultivar a gratidão.
Virgem 3 de Copas
Celebração e boas companhias estarão presentes neste dia, mostra a carta 3 de Copas. A quinta-feira favorecerá encontros, amizades e momentos de leveza. Será importante permitir-se relaxar um pouco.
Libra 4 de Copas
Algum desinteresse ou insatisfação poderão aparecer, revela a carta 4 de Copas. Será necessário ter cuidado para não ignorar oportunidades por estar focado(a) no que não deu certo.
Escorpião 5 de Espadas
A carta 5 de Espadas indica evitar conflitos desnecessários, pois nem toda discussão precisa ser vencida. Em alguns momentos, preservar a paz vale mais.
Sagitário 3 de Espadas
Uma decepção ou lembrança dolorosa poderá surgir, alerta a carta 3 de Espadas. Permita-se sentir, mas procure não se prender ao passado. A cura também faz parte do processo.
Capricórnio 6 de Espadas
Transição e superação marcarão o dia, mostra a carta 6 de Espadas. Você pode estar deixando para trás um período difícil. Aos poucos, a vida seguirá para águas mais tranquilas.
Aquário Pajem de Paus
Novidades e entusiasmo marcarão seu dia, mostra a carta Pajem de Paus. Uma ideia nova ou um convite inesperado poderão trazer animação para a sua quinta-feira.
Peixes A Roda da Fortuna
Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer. A carta A Roda da Fortuna mostra que o destino poderá surpreender. Será importante aproveitar o movimento, pois ele poderá trazer novas oportunidades.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.