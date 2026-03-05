Ovelhas: 7 curiosidades impressionantes sobre esses animais

As ovelhas são mamíferos ruminantes pertencentes à espécie Ovis aries, domesticadas há milhares de anos pelo ser humano. Presentes em diversas regiões do mundo, elas se adaptam tanto a áreas montanhosas quanto a campos abertos e fazendas. Tradicionalmente associadas à produção de lã, esses animais também despertam interesse pelo seu comportamento social e pela capacidade de adaptação.

Abaixo, confira algumas curiosidades interessantes sobre as ovelhas!

1. Possuem excelente memória

As ovelhas têm uma memória muito mais desenvolvida do que se imaginava. Segundo o estudo Sheep don’t forget a face, publicado na revista Nature, esses animais conseguem reconhecer e lembrar de pelo menos 50 rostos de outras ovelhas por mais de 2 anos, e os circuitos neurais especializados envolvidos mantêm a codificação seletiva de rostos de ovelhas e humanos mesmo após longos períodos de separação. A pesquisa também demonstrou que elas utilizam áreas cerebrais no lobo temporal similares às dos humanos para processar rostos.

2. São altamente sociáveis

O comportamento social é uma das características mais marcantes das ovelhas. Elas vivem em grupo por instinto de proteção, já que, na natureza, a união aumenta as chances de sobrevivência contra predadores. Dentro do rebanho, criam vínculos de amizade e preferem permanecer próximas de indivíduos com os quais têm maior afinidade. Quando isoladas, podem apresentar sinais de estresse e ansiedade.

3. Têm visão quase panorâmica

Graças ao posicionamento lateral dos olhos, as ovelhas possuem um campo de visão que pode chegar a cerca de 300 graus. Essa característica evolutiva permite que detectem predadores com mais facilidade, mesmo enquanto pastam. No entanto, elas têm dificuldade para enxergar diretamente atrás do corpo. Essa visão ampla explica por que se assustam facilmente com movimentos bruscos.

As ovelhas conseguem distinguir expressões faciais humanas (Imagem: Multishooter | Shutterstock)

4. Reconhecem emoções

As ovelhas conseguem identificar expressões faciais humanas, distinguindo rostos felizes de zangados. Essa sensibilidade emocional contribui para que reajam de forma diferente diante de situações de tensão ou tranquilidade. Além disso, também percebem o estado emocional de outras ovelhas do grupo.

5. Produzem lã continuamente

Diferentemente das espécies selvagens que trocam a pelagem naturalmente, muitas ovelhas domesticadas produzem lã de forma contínua devido ao melhoramento genético ao longo dos séculos. Isso significa que precisam ser tosadas regularmente para evitar superaquecimento e problemas de saúde. A lã funciona como isolante térmico, protegendo tanto do frio quanto do calor.

6. São ruminantes eficientes

As ovelhas pertencem ao grupo dos ruminantes, assim como bois e cabras. Isso significa que possuem um estômago dividido em compartimentos, que permite digerir fibras vegetais de forma eficiente. Elas engolem o alimento rapidamente e depois o regurgitam para mastigar novamente, processo conhecido como ruminação. Essa adaptação é fundamental para aproveitar melhor os nutrientes do pasto.

7. Comunicam-se por sons variados

O balido é o som mais conhecido das ovelhas, mas ele não é o único. Elas emitem diferentes vocalizações para expressar fome, desconforto, chamado de filhotes ou alerta de perigo. As mães, por exemplo, reconhecem o som específico de seus cordeiros poucas horas após o nascimento. Essa comunicação sonora fortalece os laços e ajuda na organização do grupo.