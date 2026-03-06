InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

A sexta-feira poderá trazer oportunidades importantes aos nativos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A sexta-feira será marcada por inícios promissores, conquistas pessoais e encerramentos necessários. A tiragem das cartas do tarot mostra muitos arcanos que falam de prosperidade, amadurecimento e evolução emocional. O dia poderá trazer oportunidades importantes mas também libertações que farão parte do crescimento.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries Ás de Paus

Ilustração do signo de áries, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O ariano terá entusiasmo, criatividade e iniciativa para começar algo importante (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá em sua vida. A carta “Ás de Paus” mostra entusiasmo, criatividade e iniciativa para começar algo importante. Será um bom dia para aproveitar o impulso.

Touro A Força

Ilustração do signo de touro, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O taurino poderá enfrentar desafios com serenidade e firmeza (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que haverá necessidade de controle emocional e maturidade. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e firmeza. Sua paciência será sua maior aliada.

Gêmeos Ás de Ouros

Ilustração do signo de gêmeos, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
Uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional surgirá ao geminiano (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “Ás de Ouros” mostra que poderá surgir uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. Algo começará pequeno, mas terá potencial de crescimento sólido.

Câncer 10 de Paus

Ilustração do signo de câncer, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O canceriano precisará avaliar as responsabilidades para evitar sobrecarga (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “10 de Paus” mostra que haverá sobrecarga e cansaço talvez você esteja carregando responsabilidades demais. Será importante avaliar o que realmente precisa continuar.

Leão 9 de Ouros

Ilustração do signo de leão, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
Será um bom dia para o leonino valorizar a própria autonomia (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A sexta-feira favorecerá a independência e a realização pessoal, conforme a carta “9 de Ouros”. Poderão surgir conquistas materiais e autoestima elevada. Será um bom dia para valorizar sua autonomia.

Virgem 10 de Espadas

Ilustração do signo de virgem, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O virginiano poderá se libertar de uma fase desgastante (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim. Apesar de parecer difícil, a carta “10 de Espadas” mostra libertação de uma fase desgastante. A partir disso, começará um processo de reconstrução.

Libra 10 de Copas

Ilustração do signo de libra, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O libriano terá um dia favorável para momentos em família e sensação de plenitude (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “10 de Copas” mostra que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Será importante aproveitar a energia de união.

Escorpião 4 de Paus

Ilustração do signo de escorpião, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O escorpiano terá alegria, encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

O clima será de celebração e estabilidade, conforme a carta “4 de Paus”. Haverá alegria, encontros agradáveis e sensação de segurança emocional.

Sagitário Pajem de Espadas

Ilustração do signo de sagitário, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O dia favorecerá o aprendizado e as descobertas do sagitariano (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” mostra que curiosidade e novas informações surgirão. Será importante observar mais antes de agir. O dia favorecerá aprendizado e descobertas.

Capricórnio Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de capricórnio, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
A persistência e a disciplina do capricorniano serão fundamentais neste dia (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a persistência e a disciplina serão fundamentais neste dia. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que estiver construindo.

Aquário A Imperatriz

Ilustração do signo de aquário, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O dia favorecerá a autoestima do aquariano (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “A Imperatriz” mostra que haverá energia de abundância, criatividade e magnetismo. O dia favorecerá a autoestima, a prosperidade e o crescimento pessoal.

Peixes O Hierofante

Ilustração do signo de peixes, com o nome do signo abaixo, em um fundo azul-escuro
O pisciano passará por um dia de aprendizado e reflexão (Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock)

A carta “O Hierofante” mostra que será um dia de aprendizado e reflexão. Conselhos importantes poderão surgir. Será essencial confiar na sabedoria adquirida ao longo do tempo.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

