Vênus em Áries: saiba o que cada signo pode esperar desse movimento

O perÃ­odo poderÃ¡ despertar novas experiÃªncias, estimular decisÃµes importantes e abrir caminhos para o crescimento pessoal (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta sexta-feira, 06 de março, a entrada de Vênus em Áries marcará um período de intensidade emocional, iniciativa no amor e mais coragem para expressar desejos. Vênus é o planeta associado aos relacionamentos, ao prazer, aos valores e ao dinheiro. Quando passa por Áries signo de Fogo regido por Marte , essa energia ganha impulso, atitude e até um certo toque de impulsividade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esse trânsito tenderá a estimular atitudes mais diretas nos relacionamentos, novas paixões, recomeços amorosos e uma busca maior por autenticidade nas conexões. Ao mesmo tempo, poderá trazer impaciência, discussões rápidas e decisões precipitadas quando o assunto envolver sentimentos ou dinheiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A seguir, veja como esse movimento poderá impactar cada signo!

Áries

O nativo de Áries poderá se sentir mais atraente e confiante, vivendo novas experiências amorosas com mais facilidade (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Com Vênus no seu signo, o momento favorecerá o magnetismo pessoal. Você poderá se sentir mais confiante, atraente e com vontade de viver novas experiências no amor. Paqueras e encontros poderão acontecer com mais facilidade. No campo financeiro, surgirão oportunidades, mas evite agir por impulso.

Touro

Para o nativo de Touro, este período trará a chance de refletir sobre sentimentos antigos e concluir ciclos emocionais (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Esse trânsito pedirá um olhar mais profundo para os sentimentos. Assuntos do passado poderão reaparecer, trazendo reflexões importantes sobre o que você realmente deseja em um relacionamento. No campo emocional, será um período de cura e encerramento de ciclos.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos estará mais sociável e terá a oportunidade de conhecer o amor por meio de amigos e ambientes sociais (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

O amor poderá surgir por meio das amizades ou de ambientes sociais. Vênus em Áries irá ativar sua vida social e ampliará as possibilidades de conhecer pessoas interessantes. Projetos em grupo também ganharão força.

Câncer

Para o nativo de Câncer, parcerias profissionais e a carreira receberão atenção, e poderá surgir interesse amoroso ligado ao trabalho (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Sua vida profissional receberá destaque durante esse período. Parcerias de trabalho poderão se tornar mais harmoniosas ou até abrir portas importantes. No amor, poderá surgir interesse por alguém ligado ao ambiente profissional.

Leão

O nativo de Leão encontrará entusiasmo para aventuras e novas experiências amorosas, com encontros inesperados e fortes emoções (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A energia de Vênus em Áries favorecerá aventuras, viagens e novas experiências. No amor, haverá mais entusiasmo e desejo de viver algo intenso. Para quem estiver solteiro, encontros inesperados poderão trazer emoções fortes.

Virgem

Os relacionamentos do nativo de Virgem passarão por transformações profundas, pedindo mais entrega e confiança (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

O período poderá trazer transformações profundas na forma como você vive seus relacionamentos. Emoções intensas poderão surgir, pedindo mais entrega e confiança. No campo financeiro, será necessário atenção a acordos e recursos compartilhados.

Libra

O nativo de Libra precisará buscar equilíbrio entre decisões amorosas e parcerias profissionais (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Como Vênus é o seu planeta regente, esse trânsito tenderá a impactar diretamente suas relações. Parcerias ganharão destaque, trazendo decisões importantes no amor ou em sociedades profissionais. Será um momento de buscar equilíbrio entre suas vontades e as do outro.

Escorpião

No amor, o nativo de Escorpião poderá ter suas relações fortalecidas por meio de gestos simples (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

O período favorecerá ajustes na rotina e no ambiente de trabalho. Parcerias profissionais poderão ganhar mais harmonia. No amor, pequenos gestos no dia a dia fortalecerão a relação.

Sagitário

O nativo de Sagitário terá mais leveza e paixão nos romances, com possibilidades de encontros rápidos e intensos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A energia de Vênus em Áries conversará bem com a sua natureza aventureira. O período promete mais leveza, paixão e diversão. Para quem estiver solteiro, os romances poderão começar de forma rápida e intensa.

Capricórnio

Para o nativo de Capricórnio, questões familiares e emocionais ganharão destaque, favorecendo reconciliações e conversas importantes (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Questões familiares e emocionais tenderão a ganhar mais destaque. O momento poderá favorecer reconciliações ou conversas importantes dentro do ambiente doméstico. No amor, o desejo por segurança emocional ficará mais evidente.

Aquário

O nativo de Aquário verá a comunicação fluir com mais sinceridade, abrindo caminho para novas conexões e projetos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

A comunicação se tornará mais direta e envolvente. Conversas sinceras poderão aproximar pessoas e até abrir caminho para novas conexões amorosas. O período também favorecerá estudos e novos projetos.

Peixes

Para o nativo de Peixes, oportunidades financeiras surgirão, mas será preciso cautela com gastos impulsivos (Imagem: so.ni.ka | Shutterstock)

Vênus em Áries poderá movimentar sua vida financeira. O momento favorecerá novas oportunidades de ganhos, mas pedirá atenção com gastos impulsivos. No amor, pode estimular mais segurança e valorização pessoal.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.