Bolo de chocolate com cobertura: 3 receitas deliciosas e práticas

Quando bate a vontade de um doce reconfortante, poucas receitas são tão certeiras quanto um bolo de chocolate com cobertura bem-feito. O contraste entre a massa úmida e a camada rica de sabor cria uma sobremesa irresistível que agrada crianças e adultos.

Para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor, existem diversas formas de preparar essa delícia em casa. Abaixo, veja três receitas de bolo de chocolate com cobertura que são fáceis de fazer e perfeitas para o dia a dia!

1. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

1 colher de chá de manteiga

3 colheres de chá de chocolate em pó

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de granulado de chocolate para finalizar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o óleo e o leite até obter uma mistura homogênea. Adicione o chocolate em pó e a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem até formar uma massa lisa. Por último, acrescente o fermento e misture delicadamente. Depois, despeje a massa em uma forma redonda com furo no meio, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até que um palito inserido no centro saia limpo.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até começar a engrossar levemente. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture bem até formar uma cobertura cremosa e brilhante. Desenforme o bolo e despeje a cobertura de chocolate por cima (inclusive na parte do meio), deixando escorrer pelas laterais. Finalize espalhando o granulado de chocolate sobre toda a cobertura. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate com café e cobertura de chocolate e pistache (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)

2. Bolo de chocolate com café e cobertura de chocolate e pistache

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de café coado forte (morno ou frio)

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

200 g de chocolate meio-amargo picado

picado 1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de chá de manteiga

1/2 xícara de chá de pistache sem casca e picado para finalizar

Modo de preparo

Massa

Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo, o café e o chocolate em pó. Bata por cerca de 2 minutos, até obter uma mistura lisa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo peneirada e o sal. Misture delicadamente até a massa ficar uniforme. Acrescente o fermento e mexa suavemente, apenas para incorporar. Despeje a massa em uma forma de bolo untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Espere amornar antes de desenformar.

Cobertura

Em uma panela pequena, coloque o chocolate meio-amargo picado, o creme de leite e a manteiga. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até o chocolate derreter completamente e formar uma cobertura lisa e brilhante. Despeje a cobertura de chocolate ainda morna sobre o topo do bolo, deixando escorrer naturalmente pelas laterais. Polvilhe o pistache picado por cima da cobertura. Sirva em seguida.

3. Bolo de chocolate com laranja e cobertura cremosa

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Raspas de 1 laranja

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

1 colher de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo e o suco de laranja por 5 minutos. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento e as raspas de laranja, e bata até obter uma massa homogênea. Incorpore o fermento e as raspas de laranja e bata para misturar. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo uma assadeira, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e desenforme.

Cobertura

Em uma panela, misture a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Cubra o bolo com a cobertura e decore com raspas de laranja. Sirva em seguida.