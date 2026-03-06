Descubra como a mulher de cada signo pode praticar o autocuidado

Cuidar de si mesma vai muito além de rituais de beleza. Autocuidado também envolve respeitar seus limites, recarregar as energias e nutrir o bem-estar emocional. A astrologia pode ser uma grande aliada nesse processo, já que cada signo tem necessidades e formas diferentes de recuperar suas forças. Confira algumas dicas de autocuidado para as mulheres de cada signo do zodíaco!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Áries
Mulheres de Áries são intensas, dinâmicas e cheias de iniciativa. Porém, essa energia toda pode levar ao desgaste físico e emocional. Por isso, praticar atividades físicas para liberar tensão, fazer pausas ao longo do dia para desacelerar e apostar em banhos relaxantes com ervas como alecrim ou lavanda são excelentes dicas de autocuidado.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Touro
As taurinas valorizam conforto, prazer e estabilidade. Quando estão estressadas, precisam se reconectar com os sentidos e com o corpo. Sendo assim, um autocuidado perfeito pode ser criar momentos de prazer, como um jantar especial ou um spa em casa, investir em massagens e cuidados corporais e escutar música ou praticar atividades relaxantes.
Gêmeos
Curiosas e cheias de ideias, as geminianas podem acabar sobrecarregadas mentalmente. Para um autocuidado prazeroso, reservar momentos de silêncio e desconexão digital, escrever pensamentos em um diário e fazer caminhadas ao ar livre para organizar a mente.
Câncer
Sensíveis e intuitivas, as mulheres de Câncer absorvem facilmente as emoções do ambiente. Dicas de autocuidado: criar um ambiente acolhedor em casa, passar mais tempo com pessoas que tragam segurança emocional e fazer rituais de autocuidado ligados à água, como banhos relaxantes.
Leão
As leoninas gostam de se sentir valorizadas e confiantes. Quando estão desanimadas, precisam resgatar sua autoestima. Dicas de autocuidado: investir em cuidados com beleza e imagem, fazer atividades que despertem criatividade e celebrar conquistas, mesmo as pequenas.
Virgem
Práticas e detalhistas, as virginianas podem ser muito exigentes consigo mesmas. Por isso, atente-se a essas dicas de autocuidado: evitar a autocobrança excessiva, criar rotinas saudáveis, mas com espaço para descanso e praticar meditação ou respiração consciente.
Libra
As librianas buscam equilíbrio e harmonia, mas podem se desgastar tentando agradar todo mundo. Por isso, algumas dicas são essenciais, como: aprender a dizer não quando necessário, cuidar da estética do ambiente para se sentir bem e fazer atividades artísticas ou criativas.
Escorpião
Intensas e profundas, as mulheres de Escorpião vivem emoções muito fortes. Para o autocuidado, este signo pode buscar momentos de introspecção e reflexão, praticar terapias energéticas ou espirituais e fazer atividades que ajudem a liberar emoções acumuladas.
Sagitário
Sagitarianas precisam de liberdade e movimento para se sentir bem. Para o autocuidado, vale viajar e explorar novos lugares sempre que possível. Também é deste signo praticar esportes ao ar livre e estudar ou aprender algo que desperte entusiasmo.
Capricórnio
Disciplinadas e focadas, as capricornianas muitas vezes colocam as responsabilidades acima de si mesmas. Por isso, vale a pena reservar tempo para descanso e lazer, celebrar conquistas sem culpa e manter limites entre trabalho e vida pessoal.
Aquário
As aquarianas são visionárias e independentes, mas às vezes acabam se desconectando das próprias emoções. Para um autocuidado profundo, este signo pode passar tempo com amigos que compartilhem ideias e valores, fazer atividades criativas ou ligadas a causas sociais, além de praticar momentos de silêncio e introspecção.
Peixes
Sensíveis e espirituais, as piscianas precisam cuidar do equilíbrio emocional e energético. Dicas de autocuidado: praticar meditação ou espiritualidade, escutar música ou se envolver com arte e fazer banhos energéticos e momentos de descanso profundo.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.