Séries curtas são perfeitas para o mês de março (Imagem: Reprodução digital | Netflix) - (crédito: EdiCase)

Março é um ótimo momento para começar novas histórias especialmente aquelas que cabem facilmente na rotina. Para quem gosta de maratonar sem precisar se comprometer com muitas temporadas, as séries curtinhas surgem como uma alternativa prática e envolvente, com tramas bem construídas e poucos episódios.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre produções baseadas em fatos reais, comédias cheias de situações inesperadas, ficção científica reflexiva e histórias marcadas por mistério e ação, há opções variadas para diferentes gostos. A seguir, veja 5 séries curtinhas para maratonar em março de 2026!

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

1. Crashing (2016) – 6 episódios

Em “Crashing”, um grupo de jovens passa a viver em um hospital abandonado e descobre que dividir o mesmo teto pode gerar situações caóticas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A comédia britânica acompanha um grupo de jovens que passa a viver em um antigo hospital desativado em Londres. Eles participam de um programa chamado Property Guardians, no qual moradores ocupam prédios vazios para preservá-los, pagando aluguel mais acessível.

Dividindo o mesmo espaço, os personagens lidam com conflitos cotidianos, romances malresolvidos, segredos e amizades colocadas à prova. A convivência intensa dentro do prédio cria situações imprevisíveis, alternando momentos divertidos, constrangedores e emocionais.

Onde assistir: Netflix.

2. Chernobyl (2019) – 5 episódios

Em “Chernobyl”, cientistas, bombeiros e autoridades enfrentam as consequências de um dos maiores desastres nucleares da história (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A minissérie retrata os desdobramentos da explosão que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl em 1986. A história acompanha diferentes pessoas envolvidas na crise entre elas cientistas, trabalhadores da usina, bombeiros e representantes do governo , que precisam agir rapidamente diante de uma situação de grande risco.

À medida que a contaminação se espalha, especialistas buscam entender o que aconteceu e tentam reduzir os danos provocados pela radiação. Paralelamente, surgem tensões políticas e tentativas de minimizar o problema, enquanto decisões urgentes colocam diversas vidas em perigo. Com abordagem realista e narrativa intensa, a produção mostra os efeitos do desastre na população.

Onde assistir: HBO Max.

3. Sozinhos (2021) – 7 episódios

Em “Sozinhos”, personagens refletem sobre tecnologia, escolhas e o sentido da vida em histórias independentes e emocionais (Imagem: Reprodução digital | Prime Video e aetn)

A produção apresenta narrativas independentes que acompanham personagens em momentos marcantes de suas trajetórias. Cada episódio traz um ponto de vista diferente, explorando experiências pessoais ligadas à tecnologia, ao tempo e às escolhas que moldam a vida.

Ao longo dessas histórias, os protagonistas lidam com lembranças, decisões difíceis e questionamentos sobre quem são e qual é seu lugar no mundo. As tramas mostram como sentimentos e atitudes individuais podem revelar aspectos universais da condição humana.

Onde assistir: Prime Video.

4. Uma Questão de Química (2023) – 8 episódios

Em “Uma Questão de Química”, uma cientista transforma um programa de culinária em um espaço para questionar o papel das mulheres na sociedade (Imagem: Reprodução digital | Apple TV)

Ambientada na década de 1950, a série acompanha Elizabeth Zott (Brie Larson), uma cientista talentosa que enfrenta barreiras em um ambiente dominado por homens. Determinada a seguir carreira na área científica, ela precisa lidar com preconceitos e limitações impostas às mulheres da época.

Quando sua trajetória toma um rumo inesperado, Elizabeth passa a apresentar um programa de culinária na televisão. No entanto, o espaço vai muito além de ensinar receitas: ela aproveita a audiência para incentivar outras mulheres a questionar papéis tradicionais e buscar autonomia.

Onde assistir: Apple TV.

5. Sr. e Sra. Smith (2024) – 8 episódios

Em “Sr. e Sra. Smith”, dois desconhecidos precisam fingir um casamento enquanto cumprem missões perigosas (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Inspirada no filme de sucesso Sr. & Sra. Smith, a série acompanha dois desconhecidos recrutados por uma organização secreta e designados para assumir novas identidades como um casal chamado John e Jane Smith. Como parte do acordo, eles passam a viver juntos enquanto realizam missões confidenciais.

Entre operações arriscadas e tarefas de espionagem, os dois precisam manter a aparência de um casamento comum. A convivência diária, porém, traz desafios inesperados, fazendo com que a parceria profissional seja atravessada por conflitos, aproximações e descobertas pessoais.

Onde assistir: Prime Video.