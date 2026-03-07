InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O sábado trará oportunidades, mas também momentos de reflexão e ajustes emocionais aos nativos (Imagem: Victoria Bat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O sábado trará uma energia de equilíbrio, intuição e novos começos importantes. As cartas do tarot mostram oportunidades surgindo, mas também momentos de reflexão e ajustes emocionais. Algumas também indicam recompensas pelo esforço, enquanto outras pedem cautela antes de agir. 

A seguir, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries A Justiça

Ilustração do signo de áries, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
O ariano precisará ser honesto consigo mesmo (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Será um dia de decisões e responsabilidades. A carta A Justiça mostra que suas escolhas terão consequências claras. Será importante ser honesta(o) consigo mesma (o).

Touro A Sacerdotisa

Ilustração do signo de touro, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
O taurino deverá confiar nos sinais e no que sentir (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A intuição estará em alta, conforme a carta A Sacerdotisa, mas nem tudo precisará ser dito ou explicado. Será importante confiar nos sinais e no que você sentir. 

Gêmeos 9 de Paus

Ilustração do signo de gêmeos, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
O geminiano poderá se sentir cansado, mas ainda determinado a seguir em frente (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta 9 de Paus mostra que haverá necessidade de persistência e resistência. Você poderá se sentir cansada(o), mas ainda determinada(o) a seguir em frente. Não será dia de desistir.

Câncer Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de câncer, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
Será importante que o canceriano continue investindo no que realmente importa (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A disciplina e a dedicação serão essenciais, conforme a carta Cavaleiro de Ouros. O progresso poderá ser lento, mas consistente. Será importante continuar investindo no que realmente importa.

Leão Ás de Copas

Ilustração do signo de leão, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
Amor, reconciliação ou abertura do coração poderão marcar o dia do leonino (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional chegará para você, conforme a carta Ás de Copas. Amor, reconciliação ou abertura do coração poderão marcar o dia. Será importante permitir-se sentir.

Virgem Ás de Ouros

Ilustração do signo de virgem, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
Uma nova oportunidade no campo profissional ou financeiro surgirá ao virginiano (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta Ás de Ouros mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo profissional ou financeiro. Algo promissor começará a se desenhar.

Libra 5 de Copas

Ilustração do signo de libra, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
O libriano deverá evitar focar apenas o que tem dado errado (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta 5 de Copas indica que será importante evitar focar apenas o que tem dado errado. Ela lembra que ainda há possibilidades à sua frente.

Escorpião Pajem de Espadas

Ilustração do signo de escorpião, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
Algo importante poderá ser revelado ao escorpiano (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta Pajem de Espadas mostra que haverá curiosidade e maior atenção às informações ao seu redor. Algo importante poderá ser revelado.

Sagitário O Louco

Ilustração do signo de sagitário, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
Liberdade e novos caminhos poderão surgir ao sagitariano (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

Um novo ciclo surgirá, acompanhado de coragem para arriscar. A carta O Louco fala de liberdade e novos caminhos. Ainda assim, será importante evitar impulsividade.

Capricórnio 7 de Ouros

Ilustração do signo de capricórnio, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
O capricorniano deverá observar os resultados dos seus esforços antes de tomar novas decisões (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros mostra que será um dia de avaliação. Você deverá observar os resultados dos seus esforços antes de tomar novas decisões.

Aquário 2 de Paus

Ilustração do signo de aquário, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
Um novo caminho começará a se desenhar na vida do aquariano (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta 2 de Paus mostra que haverá planejamento e visão de futuro. Um novo caminho começará a se desenhar. Será importante pensar estrategicamente.

Peixes 6 de Ouros

Ilustração do signo de peixes, em um círculo branco com estrelas, sobre um fundo verde
O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e acordos justos ao pisciano (Imagem: Oksana Tkachova | Shutterstock)

A carta 6 de Ouros mostra que haverá equilíbrio nas trocas, entre o dar e o receber. O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e acordos justos.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

