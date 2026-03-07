Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/03/2026

O sábado trará uma energia de equilíbrio, intuição e novos começos importantes. As cartas do tarot mostram oportunidades surgindo, mas também momentos de reflexão e ajustes emocionais. Algumas também indicam recompensas pelo esforço, enquanto outras pedem cautela antes de agir.
A seguir, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries A Justiça
Será um dia de decisões e responsabilidades. A carta A Justiça mostra que suas escolhas terão consequências claras. Será importante ser honesta(o) consigo mesma (o).
Touro A Sacerdotisa
A intuição estará em alta, conforme a carta A Sacerdotisa, mas nem tudo precisará ser dito ou explicado. Será importante confiar nos sinais e no que você sentir.
Gêmeos 9 de Paus
A carta 9 de Paus mostra que haverá necessidade de persistência e resistência. Você poderá se sentir cansada(o), mas ainda determinada(o) a seguir em frente. Não será dia de desistir.
Câncer Cavaleiro de Ouros
A disciplina e a dedicação serão essenciais, conforme a carta Cavaleiro de Ouros. O progresso poderá ser lento, mas consistente. Será importante continuar investindo no que realmente importa.
Leão Ás de Copas
Um novo ciclo emocional chegará para você, conforme a carta Ás de Copas. Amor, reconciliação ou abertura do coração poderão marcar o dia. Será importante permitir-se sentir.
Virgem Ás de Ouros
A carta Ás de Ouros mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo profissional ou financeiro. Algo promissor começará a se desenhar.
Libra 5 de Copas
A carta 5 de Copas indica que será importante evitar focar apenas o que tem dado errado. Ela lembra que ainda há possibilidades à sua frente.
Escorpião Pajem de Espadas
A carta Pajem de Espadas mostra que haverá curiosidade e maior atenção às informações ao seu redor. Algo importante poderá ser revelado.
Sagitário O Louco
Um novo ciclo surgirá, acompanhado de coragem para arriscar. A carta O Louco fala de liberdade e novos caminhos. Ainda assim, será importante evitar impulsividade.
Capricórnio 7 de Ouros
A carta 7 de Ouros mostra que será um dia de avaliação. Você deverá observar os resultados dos seus esforços antes de tomar novas decisões.
Aquário 2 de Paus
A carta 2 de Paus mostra que haverá planejamento e visão de futuro. Um novo caminho começará a se desenhar. Será importante pensar estrategicamente.
Peixes 6 de Ouros
A carta 6 de Ouros mostra que haverá equilíbrio nas trocas, entre o dar e o receber. O dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e acordos justos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.