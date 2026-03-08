Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/03/2026

A transformação interna, a revisão de hábitos, os ajustes nos relacionamentos e a atenção às responsabilidades serão fundamentais neste domingo (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste domingo, o movimento astrológico poderá despertar emoções profundas, mudanças de percepção e situações que exigirão mais consciência nas atitudes. Nesse cenário, inclusive, a transformação interior, a revisão de hábitos, os ajustes nos relacionamentos e uma maior atenção às responsabilidades pessoais serão fundamentais. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

O domingo dos nativos de Áries será voltado ao desapego e às transformações profundas (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Você buscará investigar emoções ocultas e lidar com transformações que envolvem recursos compartilhados ou crises pessoais. Será um dia voltado para o desapego, em que precisará encarar verdades desconfortáveis para recuperar a sua força interna e encerrar ciclos que já não servem ao crescimento. No processo, procure agir de forma estratégica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Touro

Os nativos de Touro tenderão a dedicar mais atenção aos relacionamentos e parcerias (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção aos relacionamentos e parcerias. Nesse cenário, inclusive, emoções intensas poderão surgir. Será um dia importante para buscar uma conexão mais verdadeira e honesta, abandonando a rigidez para entender as necessidades profundas do outro. Além disso, evite disputas de poder e procure ter paciência para mediar conflitos.

Gêmeos

O ideal será que os nativos de Gêmeos realizem uma limpeza profunda nos hábitos diários e tratem o corpo com disciplina (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Você precisará dedicar mais atenção à saúde e organizar melhor a rotina, eliminando tudo o que for desnecessário e que gera sobrecarga. Portanto, realize uma limpeza profunda em seus hábitos diários e trate o corpo com disciplina. Ademais, procure resolver pendências do trabalho que exigem concentração mental e evite se perder em distrações superficiais.

Câncer

O domingo será favorável para os nativos de Touro se dedicarem aos romances e se conectarem com projetos pessoais (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Você desejará expressar a sua criatividade e viver momentos de prazer que possuam um significado emocional profundo e verdadeiro. Inclusive, o domingo será favorável para romances e para se conectar com projetos pessoais que exijam uma dedicação maior de sua parte. No processo, todavia, tome cuidado para não sufocar as pessoas que ama com excesso de proteção.

Leão

O ambiente doméstico pedirá uma postura mais reservada dos nativos de Leão (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Neste domingo, você precisará lidar com questões íntimas relacionadas ao seu passado e buscar a resolução de conflitos familiares. Inclusive, o ambiente doméstico pedirá uma postura mais reservada ao longo do dia. Portanto, atente-se para não trazer problemas externos para dentro de casa, assim como procure fortalecer as suas raízes emocionais e organizar o lar.

Virgem

Será importante que os nativos de Virgem compreendam verdades ocultas e não se deixem levar pelas aparências (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Será importante ter cautela com a forma como compartilha informações importantes em suas conversas com pessoas próximas. O domingo, inclusive, pedirá que se comunique de maneira mais consciente, evitando tratar assuntos superficiais em ocasiões que exigem seriedade. Ademais, procure compreender verdades ocultas e não se deixe levar pelas aparências. Tais atitudes o(a) ajudarão a evitar mal-entendidos.

Libra

O domingo dos nativos de Libra será voltado para os cuidados financeiros (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A vida financeira pedirá uma visão mais madura. Portanto, evite gastos excessivos com prazeres que tragam uma falsa sensação de segurança e procure não se envolver em negócios duvidosos que prometam ganhos rápidos. Em resumo, será um dia importante para cuidar dos bens materiais e avaliar como os seus valores estão sendo aplicados no cotidiano.

Escorpião

A sensibilidade e o magnetismo dos nativos de Escorpião estarão em alta neste domingo (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

A sensibilidade e o magnetismo pessoal estarão em alta, o que tenderá a despertar em você o desejo de renovar a própria identidade e redefinir objetivos individuais. De modo geral, o período favorecerá transformações profundas e a libertação de emoções que possam atrapalhar o crescimento pessoal. Portanto, procure mergulhar no próprio interior para encontrar a segurança de que precisa.

Sagitário

O mais indicado será que os nativos de Sagitário usem o tempo de recolhimento para planejar os próximos passos (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se isolar neste domingo. Inclusive, o dia pedirá que evite a exposição excessiva e busque preservar a sua energia mental e espiritual de influências externas confusas. No processo, procure encerrar ciclos que já não fazem sentido, confie em sua intuição para identificar quem realmente merece a sua confiança e use o tempo de recolhimento para planejar os próximos passos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio precisarão realizar uma mudança rápida nos planos para evitar rupturas e reações rígidas no círculo social (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Você enfrentará instabilidades no círculo social e em projetos coletivos, com possíveis imprevistos ou comportamentos rebeldes de pessoas próximas. Essa situação poderá gerar inseguranças e uma certa tensão entre o desejo de colaborar e a necessidade de manter a sua autonomia. Diante disso, será preciso realizar uma mudança rápida nos planos para evitar rupturas e reações rígidas.

Aquário

Será fundamental que os nativos de Aquário mantenham o equilíbrio emocional diante de mudanças ou crises (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com tensões e imprevistos no ambiente profissional, o que poderá afetar a sua imagem e ambições. Será fundamental manter o equilíbrio emocional para lidar com mudanças repentinas ou crises que fujam do seu controle. Portanto, evite reações impulsivas diante de provocações ou instabilidades, agindo com estratégia e resiliência.

Peixes

Por meio do desapego, os nativos de Peixes poderão transformar as surpresas em oportunidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)

Alguns imprevistos poderão afetar as suas convicções, exigindo uma adaptação. Ao longo do dia, deverá evitar prender-se rigidamente a roteiros ou ideias preestabelecidas, pois a instabilidade externa afetará a sua capacidade de manter o controle diante do inesperado. O melhor será agir com desapego, transformando as surpresas em oportunidades.