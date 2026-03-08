Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/03/2026

O domingo trará conquistas e alegrias aos nativos, mas também exigirá encerramentos para que novos ciclos comecem (Imagem: SAG stock | Shutterstock)d - (crédito: EdiCase)

O domingo chegará com uma energia de renovação emocional, celebrações e mudanças importantes. Algumas cartas do tarot falam de conquistas e alegria, enquanto outras indicam encerramentos necessários para que novos ciclos comecem. Será um dia de equilíbrio entre gratidão e transformação.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries 4 de Paus

O dia do ariano favorecerá encontros agradáveis, momentos em família e a sensação de segurança emocional (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 4 de Paus mostra que haverá um clima de celebração e estabilidade. O dia favorecerá encontros agradáveis, momentos em família e a sensação de segurança emocional.

Touro 10 de Paus

O taurino precisará reavaliar as próprias responsabilidades (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta 10 de Paus, sobrecarga e cansaço poderão surgir. Talvez você esteja assumindo responsabilidades demais. Será importante avaliar o que realmente precisa continuar.

Gêmeos 6 de Ouros

O dia do geminiano favorecerá a ajuda mútua e acordos justos (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 6 de Ouros mostra que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Câncer Cavaleiro de Copas

Um gesto carinhoso, convite ou conversa especial poderá tocar o coração do canceriano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas revela que haverá romantismo e sensibilidade no ar. Um gesto carinhoso, convite ou conversa especial poderá tocar seu coração.

Leão A Morte

Um ciclo chegará ao fim na vida do leonino para abrir espaço para algo novo (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta A Morte, uma transformação profunda ocorrerá neste dia. Um ciclo chegará ao fim para abrir espaço para algo novo. Será importante não temer mudanças, pois elas trarão renovação.

Virgem Pajem de Ouros

Novidades no campo profissional ou financeiro surgirão ao virginiano (Imagem: ollomy | Shutterstock

A carta Pajem de Ouros mostra que novidades no campo profissional ou financeiro surgirão. Algo pequeno poderá começar nesse dia com grande potencial de crescimento.

Libra 5 de Espadas

O libriano precisará evitar conflitos desnecessários (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas mostra que será importante evitar conflitos desnecessários. Nem toda disputa precisa ser vencida. Em alguns momentos, preservar a paz vale mais.

Escorpião 9 de Copas

Um desejo poderá se concretizar ou o escorpiano poderá sentir gratidão pelo momento atual (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 9 de Copas mostra que haverá realização emocional. Um desejo poderá se concretizar ou você poderá sentir gratidão pelo momento atual.

Sagitário Ás de Copas

O dia favorecerá conexões sinceras e abertura do coração ao sagitariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta Às de Copas, um novo ciclo surgirá no amor ou nas emoções. O dia favorecerá conexões sinceras e abertura do coração.

Capricórnio Rei de Ouros

Será um dia favorável para o capricorniano tomar decisões financeiras (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros mostra que haverá estabilidade e segurança material. Será um dia favorável para decisões financeiras e planejamento de longo prazo.

Aquário O Sol

O dia favorecerá boas notícias, reconhecimento e energia positiva do aquariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta O Sol mostra que haverá clareza, alegria e sucesso. O dia favorecerá boas notícias, reconhecimento e energia positiva.

Peixes A Estrela

O pisciano precisará confiar que está sendo guiado para caminhos mais leves e alinhados (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta A Estrela revela que haverá esperança e renovação espiritual. Será importante confiar que você está sendo guiada(o) para caminhos mais leves e alinhados.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.