Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/03/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

O domingo trará conquistas e alegrias aos nativos, mas também exigirá encerramentos para que novos ciclos comecem (Imagem: SAG stock | Shutterstock)d - (crédito: EdiCase)
O domingo chegará com uma energia de renovação emocional, celebrações e mudanças importantes. Algumas cartas do tarot falam de conquistas e alegria, enquanto outras indicam encerramentos necessários para que novos ciclos comecem. Será um dia de equilíbrio entre gratidão e transformação. 

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries 4 de Paus

Ícone de Áries com o símbolo de um carneiro em fundo cinza-claro
O dia do ariano favorecerá encontros agradáveis, momentos em família e a sensação de segurança emocional (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 4 de Paus mostra que haverá um clima de celebração e estabilidade. O dia favorecerá encontros agradáveis, momentos em família e a sensação de segurança emocional.

Touro 10 de Paus

Ícone de Touro com o símbolo de um touro em fundo cinza-claro.
O taurino precisará reavaliar as próprias responsabilidades (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta 10 de Paus, sobrecarga e cansaço poderão surgir. Talvez você esteja assumindo responsabilidades demais. Será importante avaliar o que realmente precisa continuar.

Gêmeos 6 de Ouros

Ícone de Gêmeos com o símbolo de duas figuras humanas representando gêmeos em fundo cinza-claro.
O dia do geminiano favorecerá a ajuda mútua e acordos justos (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 6 de Ouros mostra que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia. 

Câncer Cavaleiro de Copas

Ícone de Câncer com o símbolo de um caranguejo em fundo cinza-claro
Um gesto carinhoso, convite ou conversa especial poderá tocar o coração do canceriano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Copas revela que haverá romantismo e sensibilidade no ar. Um gesto carinhoso, convite ou conversa especial poderá tocar seu coração.

Leão A Morte

Ícone de Leão com o símbolo de um leão estilizado em fundo cinza-claro.
Um ciclo chegará ao fim na vida do leonino para abrir espaço para algo novo (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta A Morte, uma transformação profunda ocorrerá neste dia. Um ciclo chegará ao fim para abrir espaço para algo novo. Será importante não temer mudanças, pois elas trarão renovação.

Virgem Pajem de Ouros

Ícone de Virgem com o símbolo de uma figura feminina representando a virgem em fundo cinza-claro.
Novidades no campo profissional ou financeiro surgirão ao virginiano (Imagem: ollomy | Shutterstock

A carta Pajem de Ouros mostra que novidades no campo profissional ou financeiro surgirão. Algo pequeno poderá começar nesse dia com grande potencial de crescimento.

Libra 5 de Espadas

Ícone de Libra com o símbolo de uma balança em fundo cinza-claro.
O libriano precisará evitar conflitos desnecessários (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 5 de Espadas mostra que será importante evitar conflitos desnecessários. Nem toda disputa precisa ser vencida. Em alguns momentos, preservar a paz vale mais.

Escorpião 9 de Copas

Ícone de Escorpião com o símbolo de um escorpião em fundo cinza-claro.
Um desejo poderá se concretizar ou o escorpiano poderá sentir gratidão pelo momento atual (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta 9 de Copas mostra que haverá realização emocional. Um desejo poderá se concretizar ou você poderá sentir gratidão pelo momento atual.

Sagitário Ás de Copas

Ícone de Sagitário com o símbolo de um centauro com arco e flecha em fundo cinza-claro.
O dia favorecerá conexões sinceras e abertura do coração ao sagitariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

Segundo a carta Às de Copas, um novo ciclo surgirá no amor ou nas emoções. O dia favorecerá conexões sinceras e abertura do coração.

Capricórnio Rei de Ouros

Ícone de Capricórnio com o símbolo de uma cabra com cauda de peixe em fundo cinza-claro.
Será um dia favorável para o capricorniano tomar decisões financeiras (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros mostra que haverá estabilidade e segurança material. Será um dia favorável para decisões financeiras e planejamento de longo prazo.

Aquário O Sol

Ícone de Aquário com o símbolo de homem com jarro dágua em fundo cinza-claro.
O dia favorecerá boas notícias, reconhecimento e energia positiva do aquariano (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta O Sol mostra que haverá clareza, alegria e sucesso. O dia favorecerá boas notícias, reconhecimento e energia positiva.

Peixes A Estrela

Ícone de Peixes com o símbolo de dois peixes em círculo em fundo cinza-claro.
O pisciano precisará confiar que está sendo guiado para caminhos mais leves e alinhados (Imagem: ollomy | Shutterstock)

A carta A Estrela revela que haverá esperança e renovação espiritual. Será importante confiar que você está sendo guiada(o) para caminhos mais leves e alinhados.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

