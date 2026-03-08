Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/03/2026

O domingo chegará com uma energia de renovação emocional, celebrações e mudanças importantes. Algumas cartas do tarot falam de conquistas e alegria, enquanto outras indicam encerramentos necessários para que novos ciclos comecem. Será um dia de equilíbrio entre gratidão e transformação.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Áries 4 de Paus
A carta 4 de Paus mostra que haverá um clima de celebração e estabilidade. O dia favorecerá encontros agradáveis, momentos em família e a sensação de segurança emocional.
Touro 10 de Paus
Segundo a carta 10 de Paus, sobrecarga e cansaço poderão surgir. Talvez você esteja assumindo responsabilidades demais. Será importante avaliar o que realmente precisa continuar.
Gêmeos 6 de Ouros
A carta 6 de Ouros mostra que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá a ajuda mútua e acordos justos. Dar e receber precisarão estar em harmonia.
Câncer Cavaleiro de Copas
A carta Cavaleiro de Copas revela que haverá romantismo e sensibilidade no ar. Um gesto carinhoso, convite ou conversa especial poderá tocar seu coração.
Leão A Morte
Segundo a carta A Morte, uma transformação profunda ocorrerá neste dia. Um ciclo chegará ao fim para abrir espaço para algo novo. Será importante não temer mudanças, pois elas trarão renovação.
Virgem Pajem de Ouros
A carta Pajem de Ouros mostra que novidades no campo profissional ou financeiro surgirão. Algo pequeno poderá começar nesse dia com grande potencial de crescimento.
Libra 5 de Espadas
A carta 5 de Espadas mostra que será importante evitar conflitos desnecessários. Nem toda disputa precisa ser vencida. Em alguns momentos, preservar a paz vale mais.
Escorpião 9 de Copas
A carta 9 de Copas mostra que haverá realização emocional. Um desejo poderá se concretizar ou você poderá sentir gratidão pelo momento atual.
Sagitário Ás de Copas
Segundo a carta Às de Copas, um novo ciclo surgirá no amor ou nas emoções. O dia favorecerá conexões sinceras e abertura do coração.
Capricórnio Rei de Ouros
A carta Rei de Ouros mostra que haverá estabilidade e segurança material. Será um dia favorável para decisões financeiras e planejamento de longo prazo.
Aquário O Sol
A carta O Sol mostra que haverá clareza, alegria e sucesso. O dia favorecerá boas notícias, reconhecimento e energia positiva.
Peixes A Estrela
A carta A Estrela revela que haverá esperança e renovação espiritual. Será importante confiar que você está sendo guiada(o) para caminhos mais leves e alinhados.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.