Tarot semanal: previsão para os signos de 09 a 15 de março de 2026

A semana trará uma energia de decisões e pequenos despertares internos para todos os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá um chamado coletivo para agir com mais consciência: testar ideias antes de desistir, controlar impulsos, escolher com mais foco e respeitar o próprio tempo. Será um período em que intuição e estratégia caminharão juntas quem observar mais e reagir menos sairá na frente.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries Pajem de Paus

A sorte aparecerá quando o ariano testar antes de desistir (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” indica que uma novidade baterá à porta. Será uma semana de ideias malucas que poderão dar certo. A sorte aparecerá quando você testar antes de desistir.

Touro O Diabo

O taurino terá uma semana de desejos intensos: comida, prazer, dinheiro ou alguém interessante (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “O Diabo” mostra que será uma semana de desejos intensos: comida, prazer, dinheiro, alguém interessante. A sorte virá quando você aproveitar sem perder o controle.

Gêmeos Sete de Copas

A sorte aparecerá quando o geminiano escolher uma coisa e seguir com ela (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “Sete de Copas” mostra que haverá muitas opções, mas pouco foco. A sorte aparecerá quando você escolher uma coisa e seguir com ela. Não dá para viver 12 vidas ao mesmo tempo, apesar da sua vontade.

Câncer Rei de Ouros

Será uma ótima semana para o canceriano organizar o dinheiro e a vida prática (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A energia será de estabilidade e segurança, conforme a carta “Rei de Ouros”. Será uma ótima semana para organizar o dinheiro e a vida prática. A sorte virá quando você pensar no futuro sem drama existencial.

Leão A Sacerdotisa

Nesta semana, o leonino saberá coisas sem que ninguém precise contar (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” indica que o mistério será ativado. Você saberá coisas sem que ninguém precise contar. A sorte aparecerá quando você observar mais e falar menos. O silêncio estratégico será poder.

Virgem Quatro de Espadas

A sorte do virginiano virá quando o nativo desacelerar (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Será hora de respirar, descansar e parar de resolver a vida de todo mundo, conforme a carta “Quatro de Espadas”. A sorte virá quando você desacelerar. O milagre acontecerá quando você dormir direito.

Libra O Enforcado

O libriano terá uma pausa obrigatória ou uma mudança de perspectiva (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “O Enforcado” indica que haverá uma pausa obrigatória ou uma mudança de perspectiva. A sorte aparecerá quando você aceitar enxergar a situação por outro ângulo. Às vezes, o universo só quer que você pare de insistir.

Escorpião Três de Paus

Algo que o escorpiano iniciou começará a dar sinais de crescimento (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

Os planos estão se expandindo, conforme a carta “Três de Paus”. Algo que você iniciou começará a dar sinais de crescimento. A sorte virá quando você pensar grande e parar de jogar pequeno.

Sagitário O Eremita

A sorte do sagitariano aparecerá quando o nativo se escutar antes de sair dando opinião (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “O Eremita” mostra que será um momento introspectivo, mas produtivo. A sorte aparecerá quando você se escutar antes de sair dando opinião para todo mundo. A sabedoria é maior que a impulsividade.

Capricórnio Sete de Ouros

Nesta semana, o capricorniano precisará ter paciência (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “Sete de Ouros” mostra que será preciso ter paciência. A sorte virá quando você entender que o que foi plantado ainda está crescendo. Não cave a semente para ver se já virou árvore.

Aquário Rainha de Espadas

A sinceridade cirúrgica do aquariano estará ativada (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A sinceridade cirúrgica será ativada, conforme a carta “Rainha de Espadas”. A sorte aparecerá quando você falar a verdade sem ser cruel. A clareza abrirá portas.

Peixes Dois de Paus

A sorte do pisciano virá quando o nativo decidir sair da zona de conforto (Imagem: Andi Asmara | Shutterstock)

A carta “Dois de Paus” mostra que haverá uma escolha de caminho. A sorte virá quando você decidir sair da zona de conforto e explorar algo novo. Planejar será bom, mas agir será melhor.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.