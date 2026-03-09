Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/03/2026

O dia favorecerá crescimento, novas ideias e decisões que poderão mudar rumos importantes (Imagem: Yana Yamlih | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira chegará com uma energia de movimento, oportunidades e encontros significativos. A tiragem do tarot mostra cartas de sucesso, conexões emocionais e viradas positivas. O dia favorecerá crescimento, novas ideias e decisões que poderão mudar rumos importantes.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries 3 de Ouros

Para o nativo de Áries, o dia trará colaborações e reconhecimento, fortalecendo o trabalho em conjunto (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Parcerias e reconhecimento entrarão em destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá o trabalho em equipe e a troca de ideias. Valorize quem soma com você.

Touro Pajem de Espadas

Para o nativo de Touro, observar antes de agir será fundamental (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo importante poderá ser descoberto. Procure observar mais antes de agir.

Gêmeos O Sol

O nativo de Gêmeos receberá boas notícias e viverá momentos de realização pessoal (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Haverá clareza, alegria e sucesso, conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá boas notícias e sensação de realização. Aproveite a energia positiva.

Câncer 2 de Copas

Para o nativo de Câncer, o dia favorecerá laços afetivos e reconciliações, fortalecendo conexões sinceras (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Conexões verdadeiras ganharão destaque, segundo a carta “2 de Copas”. O dia favorecerá parcerias, reconciliações e momentos de afeto.

Leão A Roda da Fortuna

O nativo de Leão passará por mudanças inesperadas, com oportunidades que poderão virar o jogo a seu favor (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer, segundo a carta “A Roda da Fortuna”. O destino poderá trazer oportunidades ou reviravoltas positivas.

Virgem 5 de Copas

Para o nativo de Virgem, surgirão caminhos promissores a serem explorados (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Evite focar apenas no que deu errado, alerta a carta “5 de Copas”. Haverá oportunidades e caminhos possíveis.

Libra Pajem de Paus

Para o nativo de Libra, novas ideias e convites animarão o dia, trazendo entusiasmo e movimento (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão a segunda-feira, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá movimentar seu dia.

Escorpião Rei de Ouros

O nativo de Escorpião encontrará estabilidade, sendo um dia ideal para tomar decisões (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Haverá tendência à estabilidade e à segurança material, conforme a carta “Rei de Ouros”. O dia favorecerá decisões práticas e o planejamento financeiro.

Sagitário O Mago

O nativo de Sagitário terá tudo ao alcance para concretizar projetos (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

O poder de realização estará em destaque, revela a carta “O Mago”. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer. As iniciativas serão favorecidas.

Capricórnio 6 de Copas

Para o nativo de Capricórnio, memórias e reencontros trarão aprendizados e possíveis reconciliações (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Memórias e reencontros poderão marcar o dia, mostra a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou reconciliações.

Aquário O Carro

O dia favorecerá avanços e decisões importantes para o nativo de Aquário (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Movimento e conquista marcarão seu dia, mostra a carta “O Carro”. A segunda-feira favorecerá avanços importantes e decisões firmes.

Peixes O Mundo

Para o nativo de Peixes, um ciclo se encerrará com sucesso, trazendo realização e celebração pessoal (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Haverá conclusão e realização, mostra a carta “O Mundo”. Um ciclo importante se encerrará com sucesso. Celebre a sua evolução.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.