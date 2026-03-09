InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

O dia favorecerá crescimento, novas ideias e decisões que poderão mudar rumos importantes (Imagem: Yana Yamlih | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A segunda-feira chegará com uma energia de movimento, oportunidades e encontros significativos. A tiragem do tarot mostra cartas de sucesso, conexões emocionais e viradas positivas. O dia favorecerá crescimento, novas ideias e decisões que poderão mudar rumos importantes.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries 3 de Ouros

Símbolo branco de Áries representando chifres curvos, cercado por pequenas estrelas e pontos em um fundo azul-escuro
Para o nativo de Áries, o dia trará colaborações e reconhecimento, fortalecendo o trabalho em conjunto (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Parcerias e reconhecimento entrarão em destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá o trabalho em equipe e a troca de ideias. Valorize quem soma com você.

Touro Pajem de Espadas

Ícone do signo de Touro em branco, com um círculo e dois traços curvos representando chifres, rodeado por estrelas em um fundo azul-escuro
Para o nativo de Touro, observar antes de agir será fundamental (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Curiosidade e novas informações surgirão, conforme a carta “Pajem de Espadas”. Algo importante poderá ser descoberto. Procure observar mais antes de agir.

Gêmeos O Sol

Ícone branco do signo de Gêmeos representado por duas linhas verticais conectadas, cercado por estrelas e pontos em um fundo azul-escuro
O nativo de Gêmeos receberá boas notícias e viverá momentos de realização pessoal (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Haverá clareza, alegria e sucesso, conforme a carta “O Sol”. O dia favorecerá boas notícias e sensação de realização. Aproveite a energia positiva.

Câncer 2 de Copas

Representação do signo de Câncer com dois círculos conectados por linhas curvas, cercado por estrelas e pontos brancos em um fundo azul-escuro
Para o nativo de Câncer, o dia favorecerá laços afetivos e reconciliações, fortalecendo conexões sinceras (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Conexões verdadeiras ganharão destaque, segundo a carta “2 de Copas”. O dia favorecerá parcerias, reconciliações e momentos de afeto.

Leão A Roda da Fortuna

Símbolo branco de Leão com uma linha curva, rodeado por estrelas e pontos brancos sobre um fundo azul-escuro
O nativo de Leão passará por mudanças inesperadas, com oportunidades que poderão virar o jogo a seu favor (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Mudanças e viradas inesperadas poderão acontecer, segundo a carta “A Roda da Fortuna”. O destino poderá trazer oportunidades ou reviravoltas positivas.

Virgem 5 de Copas

Símbolo do signo de Virgem em branco, com linhas curvas formando uma letra
Para o nativo de Virgem, surgirão caminhos promissores a serem explorados (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Evite focar apenas no que deu errado, alerta a carta “5 de Copas”. Haverá oportunidades e caminhos possíveis.

Libra Pajem de Paus

Símbolo do signo de Libra em branco, representando uma balança estilizada, rodeada por estrelas pequenas em um fundo azul-escuro
Para o nativo de Libra, novas ideias e convites animarão o dia, trazendo entusiasmo e movimento (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Novidades e entusiasmo marcarão a segunda-feira, segundo a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia nova ou convite inesperado poderá movimentar seu dia.

Escorpião Rei de Ouros

Símbolo branco de Escorpião com uma cauda em forma de seta, rodeado por estrelas e pontos em um fundo azul-escuro
O nativo de Escorpião encontrará estabilidade, sendo um dia ideal para tomar decisões (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Haverá tendência à estabilidade e à segurança material, conforme a carta “Rei de Ouros”. O dia favorecerá decisões práticas e o planejamento financeiro.

Sagitário O Mago

Símbolo branco de Sagitário com uma seta apontando para o diagonal, cercado por estrelas e pontos brancos em um fundo azul-escuro
O nativo de Sagitário terá tudo ao alcance para concretizar projetos (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

O poder de realização estará em destaque, revela a carta “O Mago”. Você terá tudo nas mãos para fazer acontecer. As iniciativas serão favorecidas.

Capricórnio 6 de Copas

Ícone branco do signo de Capricórnio com um traço curvo e um círculo, rodeado por estrelas e pontos brancos sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Capricórnio, memórias e reencontros trarão aprendizados e possíveis reconciliações (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Memórias e reencontros poderão marcar o dia, mostra a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou reconciliações.

Aquário O Carro

Ícone branco do signo de Aquário com linhas onduladas duplas, rodeado por estrelas e pontos brancos em um fundo azul-escuro
O dia favorecerá avanços e decisões importantes para o nativo de Aquário (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Movimento e conquista marcarão seu dia, mostra a carta “O Carro”. A segunda-feira favorecerá avanços importantes e decisões firmes.

Peixes O Mundo

Ícone branco do signo de Peixes com duas linhas curvas conectadas no centro, rodeado por estrelas e pontos em um fundo azul-escuro
Para o nativo de Peixes, um ciclo se encerrará com sucesso, trazendo realização e celebração pessoal (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Haverá conclusão e realização, mostra a carta “O Mundo”. Um ciclo importante se encerrará com sucesso. Celebre a sua evolução.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

