Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Nesta terça-feira, será importante confiar no fluxo da vida (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta terça-feira, será importante confiar no fluxo da vida (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para a terça-feira, o tarot traz uma combinação de viradas de perspectiva, encerramentos importantes e novas oportunidades emocionais e materiais. Algumas cartas indicam reconhecimento e celebração, enquanto outras falam de libertação de ciclos desgastantes. O convite do dia será confiar no fluxo da vida e perceber que, muitas vezes, uma pausa ou mudança inesperada é exatamente o que abre espaço para algo melhor.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries “O Enforcado”

Ilustração do signo de áries em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Áries, será um dia de pausar, refletir e reorganizar prioridades (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

O dia pedirá paciência e uma mudança de perspectiva, como sugere a carta O Enforcado. Pode ser que algo não avance no ritmo que você gostaria, mas isso não significará bloqueio e, sim, um convite para observar a situação por outro ângulo. Evite insistir em soluções antigas para problemas novos. Às vezes, soltar o controle é a melhor forma de permitir que a vida se reorganize. Aproveite para refletir, reorganizar prioridades e cuidar da sua energia emocional.

Touro “Pajem de Ouros”

Ilustração do signo de touro em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Touro, oportunidades ligadas a trabalho, aprendizado ou dinheiro poderão ganhar destaque (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

Uma oportunidade promissora poderá surgir, especialmente relacionada a trabalho, estudo ou dinheiro, segundo a carta Pajem de Ouros. Algo aparentemente simples poderá se transformar em algo maior no futuro. O tarot pede curiosidade, dedicação e abertura para aprender. Não subestime convites ou ideias que aparecerem hoje. Pequenos passos agora poderão trazer crescimento sólido nos próximos meses.

Gêmeos “3 de Copas”

Ilustração do signo de gêmeos em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Gêmeos, encontros leves e momentos de celebração marcarão o clima do dia (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

O dia favorecerá encontros, amizades e momentos de celebração. Conforme a carta 3 de Copas, a terça-feira será ideal para se reconectar com pessoas queridas ou compartilhar boas notícias. A energia do tarot indica leveza emocional e apoio de pessoas próximas. Aproveite para relaxar um pouco e lembrar que nem tudo precisa ser tão sério o tempo todo.

Câncer “6 de Paus”

Ilustração do signo de câncer em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Câncer, reconhecimento e conquistas reforçarão a sensação de vitória (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

Reconhecimento e vitória marcarão o seu dia. Algo pelo qual você trabalhou poderá finalmente trazer resultados ou elogios. A carta 6 de Paus mostra que seu esforço começará a ser percebido pelas pessoas ao seu redor. Confie mais na sua capacidade e permita-se celebrar as conquistas mesmo as pequenas.

Leão “9 de Copas”

Ilustração do signo de leão em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Leão, emoções positivas e desejos realizados poderão trazer satisfação (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

A carta 9 de Copas indica satisfação emocional e sensação de desejo realizado. Algo que você queria muito poderá começar a se concretizar ou trazer uma alegria. Será um dia de gratidão e prazer pelas conquistas alcançadas. Apenas tenha cuidado com excessos ou expectativas muito altas valorize o que já está funcionando.

Virgem “O Louco”

Ilustração do signo de virgem em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Virgem, novas experiências pedirão coragem para sair da zona de conforto (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

Um novo ciclo começará a se desenhar. A carta O Louco fala de liberdade, coragem e abertura para experiências diferentes. Talvez seja hora de sair da zona de conforto e experimentar algo que antes parecia arriscado. Confie na sua intuição, mas mantenha atenção para não agir por impulso.

Libra “10 de Espadas”

Ilustração do signo de libra em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Libra, encerramentos importantes abrirão espaço para um novo ciclo (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim sob a influência da carta 10 de Espadas. Poderá ser o encerramento de uma situação cansativa ou emocionalmente desgastante. Apesar de parecer difícil no início, essa carta indica libertação. O pior já passou e agora começará a fase de reconstrução. Use esse momento para se reorganizar emocionalmente.

Escorpião “4 de Paus”

Ilustração do signo de escorpião em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Escorpião, estabilidade emocional e momentos felizes com pessoas queridas ganharão destaque (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

A energia da carta 4 de Paus indica um clima de estabilidade e celebração. O dia favorecerá encontros felizes, reconexão com pessoas queridas e sensação de segurança emocional. A terça-feira será ideal para resolver questões familiares ou simplesmente desfrutar de momentos tranquilos.

Sagitário “Rainha de Paus”

Ilustração do signo de sagitário em amarela sobre um fundo azul-escuro
O nativo de Sagitário estará com o magnetismo e a autoconfiança em alta (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

Autoconfiança e magnetismo estarão em alta. A carta Rainha de Paus indica que você poderá assumir liderança ou se destacar naturalmente. Sua energia contagiará as pessoas ao redor, o que poderá trazer oportunidades interessantes. Confie no seu poder pessoal e use sua criatividade.

Capricórnio “9 de Paus”

Ilustração do signo de capricórnio em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Capricórnio, persistência e força emocional ajudarão a superar desafios (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

A carta 9 de Paus alerta que a persistência será fundamental. Você poderá sentir um certo cansaço emocional ou mental, mas o tarot mostra que estará muito perto de superar um desafio importante. Continue firme, proteja sua energia e evite se desgastar com preocupações desnecessárias.

Aquário “Ás de Copas”

Ilustração do signo de aquário em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Aquário, sentimentos mais profundos poderão abrir espaço para novas conexões (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

Um novo ciclo emocional poderá começar. Amor, reconciliação ou uma conexão significativa poderão surgir. A carta Ás de Copas fala de abertura do coração e de oportunidades para viver sentimentos de forma mais leve e sincera. Permita-se sentir sem medo.

Peixes “A Roda da Fortuna”

Ilustração do signo de peixes em amarela sobre um fundo azul-escuro
Para o nativo de Peixes, mudanças inesperadas poderão trazer novas oportunidades (Imagem: Denis_M | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão trazer novas oportunidades. A carta A Roda da Fortuna mostra que a vida poderá surpreender, trazendo viradas positivas ou novos caminhos. Confie no movimento e esteja aberta(o) para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

