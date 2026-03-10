7 dicas para começar a estudar para concursos públicos

Começar a estudar com antecedência é a chave para o sucesso no concurso público (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para muita gente, o ano só começa depois do Carnaval. A pausa funciona como um marco simbólico para reorganizar metas e retomar projetos que ficaram apenas na intenção. Para quem deseja ingressar na carreira pública, esse pode ser o momento ideal para estruturar, de forma estratégica, a preparação para concursos.

Com editais previstos em diferentes esferas e alta concorrência nas seleções, iniciar os estudos agora pode representar uma vantagem competitiva importante. Segundo Victor Tanaka, especialista em concursos do Estratégia Concursos, transformar o simbolismo da data em ação concreta é um diferencial. “O candidato que começa a estudar no pós-Carnaval, mesmo sem edital publicado, ganha tempo e constrói base. Quando o edital sai, ele já está em outro patamar de preparação”, afirma.

Para apoiar os candidatos na construção de uma rotina de estudos eficiente neste começo de ano, o especialista lista orientações práticas de como começar a estudar de forma efetiva. Confira!

1. Defina um objetivo claro

O primeiro passo é escolher a área de interesse. Tribunais, área fiscal, policial, administrativa ou bancária exigem perfis e conteúdos distintos. Ter foco evita dispersão e aumenta a eficiência do estudo. “Não dá para estudar ‘para qualquer concurso’. É preciso definir uma área, entender o perfil das provas e direcionar os esforços. Isso evita retrabalho e acelera o progresso”, orienta Victor Tanaka.

2. Monte um plano de estudos realista

Após definir o objetivo, é fundamental estruturar um cronograma semanal compatível com a rotina. O ideal é distribuir as disciplinas ao longo da semana, equilibrando teoria, revisão e resolução de questões. “Muitos candidatos erram ao montar planos irreais, com cargas horárias impossíveis de cumprir. A constância é mais importante do que a intensidade exagerada nos primeiros dias”, explica o especialista.

3. Priorize as disciplinas básicas

Português, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Raciocínio Lógico costumam aparecer em diversos concursos. Começar por essas matérias ajuda a criar uma base sólida, que poderá ser aproveitada em diferentes editais. Mas é sempre importante selecionar as matérias relativas ao ciclo básico de cada área.

“Essas disciplinas funcionam como estrutura geral para muitos concursos. Mas sempre sugiro começar pelas básicas do ciclo de cada área. Quando o candidato domina o básico, ele ganha velocidade para avançar nas matérias específicas”, destaca.

Praticar com questões de concursos públicos anteriores ajuda a entender o estilo das provas e aprimorar o raciocínio (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Resolva questões desde o início

A prática deve caminhar com a teoria. Resolver questões ajuda a compreender como os conteúdos são cobrados e permite identificar pontos de melhoria. “A prova tem lógica própria. Quanto antes o candidato entrar em contato com questões de concursos, mais rápido ele desenvolve raciocínio estratégico e aprende a administrar o tempo”, afirma o especialista.

5. Crie uma rotina disciplinada

Para Victor Tanaka, é essencial estabelecer horários fixos, reduzir distrações e organizar um ambiente adequado de estudo, atitudes que impactam diretamente no desempenho. “O maior diferencial de quem é aprovado não é estudar mais em um único dia, mas estudar todos os dias. A disciplina é tão importante quanto a motivação”, reforça.

6. Faça revisões periódicas

O especialista orienta que revisar as matérias de maneira consistente é essencial para consolidar o conteúdo no longo prazo. Técnicas como resumos objetivos, mapas mentais e ciclos de revisão ajudam a evitar o esquecimento. “Sem revisão, o esforço se perde. O candidato precisa revisar de forma estratégica, com método, para realmente reter o conteúdo”, orienta.

7. Acompanhe oportunidades e movimentações de editais

Mesmo antes da publicação oficial, é possível monitorar autorizações, previsões orçamentárias e movimentações internas de órgãos públicos. Esse acompanhamento permite antecipar ajustes na preparação.

“O pós-Carnaval pode ser o ponto de virada para quem quer entrar na carreira pública. Começar agora significa chegar ao pós-edital com segurança, enquanto muitos ainda estarão começando”, conclui o especialista.

Por Juliana Oliveira