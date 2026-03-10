InícioRevista do Correio
4 simpatias para aumentar a prosperidade

Aprenda rituais fáceis para abertura de caminhos e atração de boas oportunidades

Rituais simples ajudam a atrair prosperidade e renovar energias ligadas ao dinheiro (Imagem: Full charge | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Rituais simples ajudam a atrair prosperidade e renovar energias ligadas ao dinheiro (Imagem: Full charge | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em momentos em que buscamos mais estabilidade financeira ou desejamos abrir novos caminhos profissionais, é comum recorrer às simpatias como forma de alinhar intenção, energia e atitude. Mais do que simples rituais, elas funcionam como símbolos de foco mental e espiritual, ajudando a direcionar pensamentos para a prosperidade.

A seguir, confira 4 simpatias tradicionais e fáceis de fazer para atrair mais abundância para a sua vida!

1. Simpatia do copo com arroz para fartura e abundância

O arroz simboliza fartura e abundância em diversas culturas. 

Materiais

  • 1 copo de vidro transparente
  • 1 punhado de arroz cru
  • 3 moedas

Como fazer

Pegue o copo de vidro, coloque o arroz cru dentro e acrescente as moedas. Deixe esse copo próximo à entrada da sua casa ou em um local ligado ao trabalho. Sempre que olhar para ele, mentalize prosperidade e crescimento financeiro.

2. Simpatia da folha de louro na carteira

O louro é conhecido há séculos como símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Por isso, é muito usado em rituais para atrair dinheiro. 

Materiais

  • 1 folha de louro seca

Como fazer

Pegue uma folha de louro seca, segure-a entre as mãos e mentalize prosperidade chegando à sua vida. Coloque-a dentro da sua carteira ou bolsa, no local onde guarda dinheiro. A dica é trocar essa folha a cada mês, sempre reforçando sua intenção de abundância.

Pote de vidro com canela em pó, com pedaços de canela em pau ao redor em cima de mesa de madeira
Simpatia com canela é tradicionalmente associada à abertura de caminhos (Imagem: Daney daney | Shutterstock)

3. Simpatia da canela para abrir caminhos

Muito conhecida no início do mês, a canela é associada à prosperidade e à abertura de caminhos. 

Materiais

  • Canela em pó

Como fazer

No primeiro dia do mês, coloque um pouco de canela em pó na palma da mão. Vá até a porta de entrada da sua casa, sopre-a de fora para dentro, dizendo: quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar. Além do ritual, aproveite o momento para agradecer pelas oportunidades que estão por vir.

4. Simpatia da moeda dourada para o dinheiro não faltar

Essa simpatia é simples e pode ser feita em qualquer dia, para deixar sempre o dinheiro dentro da sua energia. 

Materiais

  • 1 moeda dourada

Como fazer

Separe uma moeda dourada (de preferência com valor maior), segure-a entre as mãos e mentalize oportunidades financeiras chegando. Coloque a moeda em um local especial da sua casa, como uma caixinha ou porta-objetos. Ela simboliza a energia da riqueza sendo atraída e preservada.

Prosperidade também nasce das atitudes

As simpatias ajudam a fortalecer nossa fé e nossa intenção, mas também funcionam como um lembrete de que prosperidade envolve movimento. Organizar as finanças, buscar novos caminhos profissionais e confiar em si são passos importantes nesse processo.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

