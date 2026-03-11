InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

As cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais nesta quarta-feira (Imagem: Anna Markina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Para a quarta-feira, o tarot revela uma energia de movimento, prosperidade e transformações importantes. Muitas cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais. Ao mesmo tempo, algumas mudanças poderão exigir desapego e maturidade emocional. O dia favorecerá quem agir com estratégia e confiança no próprio caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries O Carro

Símbolos de áries em um ícone redondo na cor cinza azulado
O ariano poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O dia pedirá atitude e foco. Você poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas. A carta O Carro indica progresso, viagens ou mudanças de direção importantes. Confie na sua capacidade de assumir o controle da situação e conduzir seus planos com determinação.

Touro Rei de Copas

Símbolos de touro em um ícone redondo na cor cinza azulado
O taurino poderá ser chamado a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A maturidade emocional será essencial. Você poderá ser chamado(a) a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos. A carta Rei de Copas sugere equilíbrio entre razão e emoção. Sua sensibilidade poderá se tornar um grande ponto de força nas relações.

Gêmeos Pajem de Ouros

Símbolos de gêmeos em um ícone redondo na cor cinza azulado
Para o geminiano, algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Novas oportunidades poderão surgir no campo profissional ou financeiro. A carta Pajem de Ouros indica aprendizado, crescimento e curiosidade. Algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro. Esteja aberto(a) a aprender algo novo.

Câncer 3 de Ouros

Símbolos de câncer em um ícone redondo na cor cinza azulado
O dia do canceriano favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Parcerias e colaboração ganharão destaque. O dia favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço. A carta 3 de Ouros mostra que dividir responsabilidades poderá trazer resultados melhores do que tentar fazer tudo sozinho(a).

Leão 9 de Ouros

Símbolos de leão em um ícone redondo na cor cinza azulado
Para o leonino, haverá conquistas materiais e autoestima elevada (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Independência e satisfação pessoal marcarão o seu dia. A carta 9 de Ouros indica conquistas materiais e autoestima elevada. Aproveite o dia para valorizar o que você construiu e investir no seu bem-estar.

Virgem 6 de Copas

Símbolos de virgem em um ícone redondo na cor cinza azulado
O virginiano deverá olhar para as experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O passado poderá voltar à tona, trazendo lembranças, reencontros ou aprendizados importantes. A carta 6 de Copas sugere olhar para essas experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou.

Libra A Morte

Símbolos de libra em um ícone redondo na cor cinza azulado
Para o libriano, poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim para que outro comece, alerta a carta A Morte. Poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida. Apesar de parecer intensa, essa transformação abrirá espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou.

Escorpião O Mago

Símbolos de escorpião em um ícone redondo na cor cinza azulado
O escorpiano terá os recursos necessários para iniciar algo importante (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta O Mago indica poder de realização. Você terá os recursos necessários para iniciar algo importante. Comunicação, criatividade e iniciativa estarão em destaque. Confie no seu talento para transformar ideias em realidade.

Sagitário O Enforcado

Símbolos de sagitário em um ícone redondo na cor cinza azulado
Respostas importantes poderão surgir quando o sagitariano parar de forçar soluções (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O dia pedirá pausa e reflexão. Poderá ser necessário desacelerar e observar a situação por outro ângulo. A carta O Enforcado indica que respostas importantes poderão surgir quando você parar de forçar soluções.

Capricórnio 10 de Ouros

Símbolos de capricórnio em um ícone redondo na cor cinza azulado
Será um excelente dia para o capricorniano pensar no longo prazo (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A estabilidade financeira e a segurança familiar ganharão destaque. A carta 10 de Ouros mostra prosperidade, conquistas materiais e fortalecimento de vínculos. Será um excelente dia para pensar no longo prazo.

Aquário Ás de Ouros

Símbolos de aquário em um ícone redondo na cor cinza azulado
Para o aquariano, haverá um início promissor e possibilidade de crescimento (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Uma nova oportunidade poderá surgir no campo financeiro ou profissional. A carta Ás de Ouros indica um início promissor e possibilidade de crescimento. Valorize ideias ou propostas que aparecerem neste dia.

Peixes 10 de Copas

Símbolos de peixes em um ícone redondo na cor cinza azulado
O pisciano viverá momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta 10 de Copas indica momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

