Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/03/2026

Para a quarta-feira, o tarot revela uma energia de movimento, prosperidade e transformações importantes. Muitas cartas indicam conquistas materiais, oportunidades e avanços pessoais. Ao mesmo tempo, algumas mudanças poderão exigir desapego e maturidade emocional. O dia favorecerá quem agir com estratégia e confiança no próprio caminho.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries O Carro

O ariano poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O dia pedirá atitude e foco. Você poderá sentir uma forte vontade de avançar em projetos ou resolver pendências paradas. A carta O Carro indica progresso, viagens ou mudanças de direção importantes. Confie na sua capacidade de assumir o controle da situação e conduzir seus planos com determinação.

Touro Rei de Copas

O taurino poderá ser chamado a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A maturidade emocional será essencial. Você poderá ser chamado(a) a apoiar alguém ou lidar com sentimentos mais profundos. A carta Rei de Copas sugere equilíbrio entre razão e emoção. Sua sensibilidade poderá se tornar um grande ponto de força nas relações.

Gêmeos Pajem de Ouros

Para o geminiano, algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Novas oportunidades poderão surgir no campo profissional ou financeiro. A carta Pajem de Ouros indica aprendizado, crescimento e curiosidade. Algo pequeno iniciado agora poderá trazer resultados importantes no futuro. Esteja aberto(a) a aprender algo novo.

Câncer 3 de Ouros

O dia do canceriano favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Parcerias e colaboração ganharão destaque. O dia favorecerá o trabalho em equipe e o reconhecimento pelo seu esforço. A carta 3 de Ouros mostra que dividir responsabilidades poderá trazer resultados melhores do que tentar fazer tudo sozinho(a).

Leão 9 de Ouros

Para o leonino, haverá conquistas materiais e autoestima elevada (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Independência e satisfação pessoal marcarão o seu dia. A carta 9 de Ouros indica conquistas materiais e autoestima elevada. Aproveite o dia para valorizar o que você construiu e investir no seu bem-estar.

Virgem 6 de Copas

O virginiano deverá olhar para as experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O passado poderá voltar à tona, trazendo lembranças, reencontros ou aprendizados importantes. A carta 6 de Copas sugere olhar para essas experiências com carinho, mas sem se prender ao que já passou.

Libra A Morte

Para o libriano, poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim para que outro comece, alerta a carta A Morte. Poderá ocorrer uma mudança emocional, profissional ou de visão de vida. Apesar de parecer intensa, essa transformação abrirá espaço para algo mais alinhado com quem você se tornou.

Escorpião O Mago

O escorpiano terá os recursos necessários para iniciar algo importante (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A carta O Mago indica poder de realização. Você terá os recursos necessários para iniciar algo importante. Comunicação, criatividade e iniciativa estarão em destaque. Confie no seu talento para transformar ideias em realidade.

Sagitário O Enforcado

Respostas importantes poderão surgir quando o sagitariano parar de forçar soluções (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

O dia pedirá pausa e reflexão. Poderá ser necessário desacelerar e observar a situação por outro ângulo. A carta O Enforcado indica que respostas importantes poderão surgir quando você parar de forçar soluções.

Capricórnio 10 de Ouros

Será um excelente dia para o capricorniano pensar no longo prazo (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A estabilidade financeira e a segurança familiar ganharão destaque. A carta 10 de Ouros mostra prosperidade, conquistas materiais e fortalecimento de vínculos. Será um excelente dia para pensar no longo prazo.

Aquário Ás de Ouros

Para o aquariano, haverá um início promissor e possibilidade de crescimento (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Uma nova oportunidade poderá surgir no campo financeiro ou profissional. A carta Ás de Ouros indica um início promissor e possibilidade de crescimento. Valorize ideias ou propostas que aparecerem neste dia.

Peixes 10 de Copas

O pisciano viverá momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta 10 de Copas indica momentos especiais com pessoas queridas e sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos afetivos.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.