5 receitas com acelga para um almoço saudável e cheio de sabor 

Versátil, leve e nutritiva, a acelga é um ingrediente capaz de transformar preparos simples em refeições equilibradas e saborosas. Suas folhas macias combinam facilmente com diferentes legumes, grãos e proteínas, permitindo criar pratos variados para o dia a dia. Além de trazer frescor ao prato, esse vegetal também contribui para uma alimentação mais variada e saudável.
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas com acelga para um almoço saudável!
1. Salada de acelga com legumes e molho de limão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de acelga picada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de tomate picado
- 1/2 xícara de chá de manga picada
- 1/4 de xícara de chá de cebola roxa picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, coloque a acelga, o milho-verde, a ervilha, o tomate, a manga e a cebola roxa e misture delicadamente. Em uma tigela, misture o iogurte natural, o azeite e o suco de limão até obter um molho cremoso. Tempere o molho com sal e pimenta-do-reino e mexa novamente. Despeje o molho sobre a salada e misture bem para envolver todos os ingredientes. Acrescente o cheiro-verde e misture. Deixe a salada descansar por cerca de 10 minutos na geladeira. Sirva em seguida.
2. Rolinhos de acelga recheados com legumes e ricota
Ingredientes
- 10 folhas grandes de acelga
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1/4 de xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave bem as folhas de acelga. Leve uma panela com a água ao fogo até ferver e coloque as folhas por cerca de 1 minuto. Retire, escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque a cenoura e a abobrinha e refogue até ficarem levemente macias. Desligue o fogo, adicione a ricota e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino, acrescente o cheiro-verde e misture novamente até formar um recheio homogêneo.
Abra uma folha de acelga sobre uma superfície limpa e coloque 2 colheres de sopa do recheio no centro. Dobre as laterais da folha para dentro e enrole formando um rolinho firme. Repita o processo com todas as folhas e o recheio. Coloque os rolinhos em um refratário, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Bowl de acelga com frango, milho e pepino
Ingredientes
- 1 xícara de chá de peito de frango cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de pepino em tiras
- 1 xícara de chá de acelga picada
- 1/4 de xícara de chá de cebola roxa em tiras
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de mostarda
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de endro fresco picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Aqueça 1 colher de sopa de azeite em uma frigideira em fogo médio, adicione o frango e refogue até dourar. Reserve. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, a mostarda, o azeite restante, sal e pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Em uma tigela, distribua a acelga formando a base do bowl. Acrescente o milho-verde, o pepino e a cebola roxa, organizando os ingredientes ao redor da tigela. Coloque o frango cozido sobre a salada. Regue com o molho preparado e finalize com a cebolinha e o endro. Sirva em seguida.
4. Arroz com acelga, cenoura e brócolis
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de brócolis cortado em floretes pequenos
- 1 xícara de chá de acelga picada
- 1/2 xícara de chá de cenoura cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picado
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 2 minutos, mexendo até começar a ficar levemente transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 30 segundos. Coloque o arroz integral na panela e refogue por cerca de 1 minuto. Adicione a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture, deixe levantar fervura e depois reduza para fogo baixo. Tampe parcialmente a panela e cozinhe até o arroz ficar macio e a água secar. Reserve.
Em outra panela, aqueça a outra colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione a cenoura e refogue por cerca de 3 minutos. Acrescente o brócolis e refogue por mais 3 minutos. Coloque a acelga e misture bem, deixando cozinhar por cerca de 2 minutos, até murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o arroz já cozido aos legumes na panela e misture para incorporar todos os ingredientes. Finalize com o suco de limão, mexa delicadamente e cozinhe por mais 1 minuto em fogo baixo apenas para integrar os sabores. Sirva em seguida.
5. Ensopado de acelga com brócolis e frango
Ingredientes
- 1 xícara de chá de peito de frango em tiras
- 2 xícaras de chá de acelga em pedaços
- 1 xícara de chá de brócolis em floretes
- 1/4 de xícara de chá de cebola cortada em tiras
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/4 de xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o frango e refogue até dourar. Retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a outra colher de sopa de azeite e refogue cebola por cerca de 2 minutos. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto para liberar o aroma.
Adicione o brócolis e refogue por 3 minutos. Coloque a acelga na panela e misture bem. Acrescente a água, misture e cozinhe até que os vegetais fiquem macios, mas ainda levemente crocantes. Volte o frango para a panela, misture com os legumes e cozinhe por mais 2 minutos em fogo baixo. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, misture novamente e sirva em seguida.