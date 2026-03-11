5 dicas para incentivar o hábito da leitura em crianças e jovens

O hábito da leitura entre crianças e jovens pode ser desenvolvido com pequenas mudanças na rotina (Imagem: Dejan Dundjerski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Celebrado em 12 de março, o Dia do Bibliotecário reforça a importância dos profissionais que atuam na mediação do conhecimento e na formação de leitores. Em um contexto marcado pela hiperconectividade e pela presença constante de telas no cotidiano, estimular o hábito da leitura entre crianças e jovens se tornou um desafio ainda maior para famílias e escolas.

Apesar disso, o gosto pelos livros pode ser desenvolvido com pequenas mudanças na rotina e com experiências positivas de leitura desde cedo. O segredo, muitas vezes, está em tornar o contato com os livros mais natural, prazeroso e conectado aos interesses dos estudantes.

Segundo Carine Fernandes, bibliotecária da SIS Brasília (escola bilíngue), a leitura não precisa começar como uma obrigação escolar, mas como uma descoberta. Criar o hábito da leitura é um processo que envolve curiosidade, identificação e constância. Quando o estudante encontra histórias que fazem sentido para ele, a leitura deixa de ser uma tarefa e passa a ser uma experiência prazerosa, explica.

A seguir, Carine Fernandes compartilha 5 dicas práticas para ajudar crianças e jovens a desenvolverem o hábito da leitura. Confira!

1. Comece com temas que despertam interesse

Um dos erros mais comuns é oferecer apenas livros considerados clássicos ou obrigatórios. O primeiro passo é descobrir quais temas despertam curiosidade, aventura, fantasia, esportes, mistério ou ciência, por exemplo. Quando o leitor se identifica com o assunto, o engajamento tende a ser maior.

2. Crie uma rotina de leitura

Separar alguns minutos do dia para ler ajuda a transformar a prática em hábito. Pode ser antes de dormir, após a escola ou em momentos de pausa. O importante é manter a regularidade.

3. Tenha livros acessíveis no dia a dia

Deixar livros à vista em casa ou frequentar bibliotecas facilita o contato com a leitura. Ambientes acolhedores e com variedade de títulos aumentam as chances de o estudante explorar novas histórias.

Participar de clubes de leitura é uma maneira de tornar a experiência mais social e interessante (Imagem: Alina Rosanova | Shutterstock)

4. Compartilhe a experiência de leitura

Conversar sobre livros, indicar histórias ou participar de clubes de leitura são formas de tornar a experiência mais social e interessante. A troca de opiniões ajuda a ampliar a interpretação e o interesse pelas obras.

5. Respeite o ritmo de cada leitor

Cada pessoa desenvolve o hábito da leitura de maneira diferente. Permitir que o estudante escolha livros e explore diferentes estilos literários ajuda a construir uma relação mais autêntica com os textos.

Papel do bibliotecário na formação de leitores

Para a bibliotecária Carine Fernandes, a presença desses profissionais nas escolas também faz diferença nesse processo, pois eles atuam como mediadores entre os estudantes e os livros. O bibliotecário ajuda a orientar escolhas, apresentar novos autores e criar experiências que aproximam os alunos da leitura. A biblioteca escolar é um espaço de descoberta e pode despertar o prazer de ler, destaca.

Para os estudantes, essa mediação também pode transformar a forma como veem os livros. Um aluno da SIS Brasília conta que a experiência com projetos de leitura mudou sua relação com a literatura. Antes eu achava que ler era só uma obrigação da escola. Depois que participei de atividades na biblioteca e conheci outros tipos de livros, comecei a gostar mais de ler, afirma.

Ao celebrar o Dia do Bibliotecário, a data reforça o papel desses profissionais na formação de leitores e na construção de uma cultura de leitura, essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e do aprendizado ao longo da vida.

Por Alexandre Ribeiro