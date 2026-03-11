Receitas de liquidificador: 4 ideias rápidas para um lanche da tarde delicioso

O lanche da tarde é aquele momento perfeito para fazer uma pausa no dia e saborear algo gostoso. E, quando a receita é prática, melhor ainda. Com a ajuda do liquidificador, é possível preparar opções rápidas e gostosas, ideais para quem busca facilidade na cozinha sem abrir mão do sabor. Além disso, permitem explorar diferentes combinações, do doce ao salgado, sem precisar de ingredientes complicados.

A seguir, confira 4 receitas de liquidificador para um lanche da tarde delicioso!

1. Bolo de coco

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

200 ml de leite de coco

100 g de coco ralado

1/2 xícara de chá de leite

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar e a manteiga até obter um creme claro e homogêneo. Adicione o leite e misture bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa lisa. Por último, incorpore o fermento químico em pó delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.

Cobertura

Em um recipiente, misture o leite condensado, o leite de coco e o leite até obter uma mistura homogênea. Retire o bolo do forno, faça pequenos furos na superfície com um garfo e despeje a calda sobre o bolo ainda quente. Finalize polvilhando o coco ralado por cima. Deixe descansar por alguns minutos para que o bolo absorva a calda antes de servir.

2. Torta de frango

Ingredientes

Massa

500 ml de leite

250 ml de óleo de soja

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de café de sal

4 ovos

2 colheres de café de fermento químico em pó

25 g de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

300 g de palmito picado

picado 200 g de milho-verde

100 ml de molho de tomate

1 tomate picado

1 cebola picada

Orégano e azeitona picada a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, misture o frango desfiado, o palmito, o milho-verde, o molho de tomate, o tomate, a cebola, a azeitona e o orégano até obter um recheio bem incorporado. Reserve.

Massa

No liquidificador, coloque o leite, o óleo de soja, a farinha de trigo, o sal e os ovos. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma assadeira grande untada com manteiga. Distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Finalize polvilhando o queijo parmesão ralado e leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 40 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Pizza de milho-verde e muçarela (Imagem: Aliaksander Pakhuchy | Shutterstock)

3. Pizza de milho-verde e muçarela

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 colher de sopa de margarina

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Margarina para untar

Recheio

170 g de molho de tomate

250 g de queijo muçarela ralado grosso

muçarela ralado grosso 100 g de milho-verde

Orégano a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o fermento químico em pó. Bata até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma assadeira para pizza untada com margarina e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, apenas para pré-assar. Retire do forno, espalhe o molho de tomate sobre a massa e cubra com o queijo muçarela ralado e o milho-verde. Finalize com orégano. Leve novamente ao forno por cerca de 10 a 15 minutos ou até o queijo derreter completamente e ficar levemente dourado. Sirva em seguida.

4. Pão de forma de liquidificador

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite morno

2 xícaras de chá de água

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 pitada de sal

20 g de fermento biológico

1 kg de farinha de trigo

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a água, os ovos, o açúcar, o óleo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento biológico e mexa para incorporar. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e faça um buraco no centro. Aos poucos, despeje a mistura reservada sobre a farinha e mexa com uma colher de pau, sem sovar.

Após, divida a massa em 3 partes iguais e coloque em assadeiras para bolo inglês untadas com óleo. Cubra com plástico-filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, retire o plástico-filme e leve as formas ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.