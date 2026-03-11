3 receitas saborosas com frutos do mar para a Quaresma

Durante a Quaresma, período em que muitas pessoas evitam o consumo de carne vermelha por tradição religiosa, os peixes costumam ganhar destaque no cardápio. No entanto, os frutos do mar também passam a ocupar um espaço especial nas refeições, trazendo variedade e sabor à mesa. Ingredientes como camarão, polvo e caranguejo permitem preparar pratos diferentes e nutritivos.

Abaixo, confira 3 receitas com frutos do mar para a Quaresma!

1. Camarão ao alho e limão-siciliano

Ingredientes

400 g de camarão médio ou grande limpo

médio ou grande limpo 3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

Suco de 1 limão-siciliano

Raspas de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída e pimenta calabresa a gosto

Fatias de limão-siciliano para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os camarões com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão-siciliano. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para absorver o sabor. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por alguns segundos até liberar aroma, tomando cuidado para não queimar.

Coloque os camarões na frigideira e deixe dourar por cerca de 2 minutos de cada lado. Eles devem ficar rosados e levemente grelhados. Acrescente a manteiga e o restante do suco de limão-siciliano. Mexa delicadamente para formar um molho leve e brilhante envolvendo os camarões. Finalize com salsinha picada, raspas de limão-siciliano e uma pitada de pimenta calabresa. Sirva com as fatias de limão-siciliano.

2. Casquinha de caranguejo gratinada

Ingredientes

300 g de carne de caranguejo desfiada

desfiada 1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de leite de coco

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de farinha de rosca

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos, apenas para liberar o aroma. Adicione o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Coloque a carne de caranguejo, misture bem e acrescente o molho de tomate, o leite de coco e os temperos. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo para incorporar os sabores. Finalize com cheiro-verde.

Distribua o recheio em pequenas conchas próprias para casquinha ou em ramequins. Em um recipiente, misture a farinha de rosca com o queijo parmesão e espalhe por cima. Coloque pequenos pedaços de manteiga sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 a 15 minutos, ou até gratinar e formar uma crosta dourada. Sirva em seguida.

Polvo com batata ao alho e páprica (Imagem: DronG | Shutterstock)

3. Polvo com batata ao alho e páprica

Ingredientes

1 kg de polvo limpo

500 g de batata pequena

4 dentes de alho picados

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Suco de 1/2 limão

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande com água fervente, em fogo médio, coloque o polvo e cozinhe por cerca de 35 a 45 minutos, até ficar macio. Depois de cozido, retire da panela e corte em pedaços médios. Em uma panela, em fogo médio, cozinhe a batata em água com uma pitada de sal por cerca de 15 a 20 minutos, até ficar macia, mas firme. Corte-a ao meio ou em rodelas grossas.

Em uma frigideira grande, aqueça duas colheres de sopa de azeite e coloque os pedaços de polvo. Deixe dourar por alguns minutos até ficarem levemente crocantes por fora. Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e o alho picado, refogando rapidamente até liberar aroma. Acrescente a batata cozida à frigideira, misture com o polvo e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Mexa delicadamente para que a batata absorva os sabores. Finalize com salsinha e um fio de azeite. Adicione algumas gotas de limão para realçar o sabor.