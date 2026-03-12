InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/03/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Será importante agir com cautela, manter o foco no que é concreto e evitar decisões impulsivas (Imagem: andriano.cz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta quinta-feira, os movimentos astrológicos indicam que ilusões, expectativas exageradas e cobranças externas poderão gerar frustrações, especialmente nas áreas relacionadas ao trabalho, às finanças e aos relacionamentos. Por isso, será importante agir com cautela, manter o foco no que é concreto e evitar decisões impulsivas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os desafios do dia com maturidade e clareza!

Áries

Ilustração do signo de áries em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O ariano deverá agir com responsabilidade e evitar se perder em expectativas irreais (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você poderá se deparar com exigências na vida profissional. Nesse cenário, inclusive, a insegurança ou a falta de clareza poderão atrapalhar o cumprimento das metas. Será importante agir com responsabilidade e evitar se perder em expectativas irreais, pois os obstáculos do dia tenderão a testar a sua paciência e capacidade de manter o foco. De modo geral, a quinta-feira pedirá que encare os desafios com realismo e disciplina.

Touro

Ilustração do signo de touro em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O taurino deverá ser prático e evitar viagens ou decisões importantes (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Obstáculos significativos poderão afetar os planos e a busca por novos conhecimentos, gerando um peso emocional. Ademais, haverá um conflito entre as necessidades do dia e as suas ilusões, o que possivelmente causará frustrações ou a sensação de desorientação. Diante desses cenários, procure ser prático(a) e evite viagens ou decisões importantes.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O geminiano deverá encarar os desconfortos com disciplina e se desapegar de situações confusas (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você sentirá uma pressão emocional profunda nesta quinta-feira, o que poderá afetar as suas decisões. Por conta disso, precisará agir com seriedade em relação aos recursos compartilhados e pendências financeiras. Além disso, não se deixe levar por ilusões ou expectativas irreais nas parcerias, pois a falta de clareza possivelmente causará frustrações e carência. O ideal será encarar os desconfortos com disciplina e se desapegar de situações confusas.

Câncer

Ilustração do signo de câncer em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O canceriano deverá deixar as fantasias de lado para lidar com as responsabilidades (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você sentirá um aumento das exigências nos relacionamentos. Nesse cenário, cobranças rígidas e possíveis desilusões afetivas poderão surgir, gerando um clima de distanciamento. Ainda nesta quinta-feira, as expectativas em relação aos outros possivelmente gerarão confusões. Diante disso, o ideal será deixar as fantasias de lado para lidar com as responsabilidades, além de evitar se magoar com uma eventual falta de reciprocidade.

Leão

Ilustração do signo de leão em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O leonino deverá evitar se perder em expectativas irreais ou buscar satisfação em gastos desnecessários (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você precisará ter mais cuidado com a saúde e com a organização do ambiente de trabalho, pois tenderá a se sentir mais cansado(a). Nesse cenário, será importante evitar se perder em expectativas irreais ou buscar satisfação em gastos desnecessários. Priorize a clareza e a disciplina nas tarefas cotidianas e estabeleça limites saudáveis nas relações profissionais e pessoais.

Virgem

Ilustração do signo de virgem em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O virginiano precisará agir com mais maturidade e evitar gastos excessivos ou expectativas irreais em busca de satisfação (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com cobranças, o que poderá afetar os projetos pessoais e a busca por prazer, gerando frustrações. Diante disso, precisará agir com mais maturidade e evitar gastos excessivos ou expectativas irreais em busca de satisfação. O ideal será manter a disciplina e não negligenciar as suas responsabilidades.

Libra

Ilustração do signo de libra em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O libriano deverá desapegar de fantasias para lidar com as responsabilidades familiares (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você poderá enfrentar tensões no ambiente doméstico. Isso porque expectativas exageradas tenderão a entrar em conflito com limites rígidos e com obrigações que não podem mais ser adiadas. Além disso, será possível que surjam desilusões afetivas e confusões sobre a sua real necessidade de segurança. Essas situações exigirão que se desapegue de fantasias para lidar com as responsabilidades familiares.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O escorpiano deverá estabelecer limites rígidos e manter o foco no que é concreto (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você deverá ter mais cautela com as informações que recebe e evitar promessas exageradas. Isso porque haverá tendência a distorções e mal-entendidos em suas conversas. Ainda hoje, a busca por satisfação poderá levar a gastos desnecessários ou ao comprometimento da produtividade. Logo, será necessário estabelecer limites rígidos e manter o foco no que é concreto.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O sagitariano precisará agir com disciplina e evitar decisões baseadas em ilusões (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você desejará organizar a vida financeira. No entanto, poderá se deparar com frustrações, expectativas exageradas e gastos imprevistos. Por conta disso, precisará agir com disciplina e evitar decisões baseadas em ilusões ou promessas incertas. O ideal será organizar os recursos e se manter atento(a) para não se deixar levar por sentimentos de carência.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O capricorniano deverá agir com disciplina e paciência para superar os obstáculos (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você poderá sentir uma certa pressão em suas ações. Nesse cenário, inclusive, as suas necessidades emocionais entrarão em conflito com as responsabilidades e cobranças externas. Procure evitar gastos excessivos na tentativa de compensar o desconforto, pois a falta de equilíbrio possivelmente irá gerar frustrações nos relacionamentos. O melhor será agir com disciplina e paciência para superar os obstáculos.

Aquário

Ilustração do signo de aquário em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O aquariano deverá manter o equilíbrio e evitar se expor (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você buscará se recolher. Ao mesmo tempo, porém, as emoções profundas poderão entrar em conflito com o desejo de expansão e liberdade. Ademais, haverá tendência a exagerar nas expectativas ou a buscar conforto em gastos impulsivos, o que resultará em frustrações e na sensação de vazio. Diante disso, procure manter o equilíbrio e evite se expor, pois a falta de clareza possivelmente irá desestabilizá-lo(a).

Peixes

Ilustração do signo de peixes em preto e branco, dentro de um círculo, sobre um fundo bege-claro
O pisciano precisará agir com cautela ao lidar com amigos ou projetos coletivos (Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock)

Você precisará agir com cautela ao lidar com amigos ou projetos coletivos. Isso porque a tendência ao exagero e a expectativas financeiras irreais na intenção de agradar a todos ou a buscar satisfação imediata poderá comprometer a sua estabilidade e levar a frustrações. Será fundamental estabelecer limites claros e ser realista.

