Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas (Imagem: IvaFoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As cartas do tarot desta quinta-feira trazem uma energia de encerramentos necessários, novos impulsos e fortalecimento de relações importantes. Algumas indicam libertação de situações que não fazem mais sentido, enquanto outras mostram oportunidades de crescimento, união e prosperidade. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 10 de Espadas

ilustração lilás do símbolo do signo de áries sobre fundo azul-escuro
O ariano deverá usar o dia para se reorganizar e deixar para trás o que já não faz sentido (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste poderá finalmente se encerrar, trazendo sensação de alívio. Apesar do peso emocional, a carta 10 de Espadas indica libertação e possibilidade de recomeço. Você deverá usar o dia para se reorganizar e deixar para trás o que já não faz sentido.

Touro Ás de Paus

ilustração lilás do símbolo do signo de touro sobre fundo azul-escuro
Para o taurino, haverá entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo novo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá em seu caminho. A carta Ás de Paus indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo novo. Poderá ser um projeto, uma ideia ou uma mudança de atitude que trará motivação e entusiasmo. Aproveite essa energia para dar o primeiro passo.

Gêmeos 2 de Paus

ilustração lilás do símbolo do signo de gêmeos sobre fundo azul-escuro
O geminiano poderá avaliar caminhos ou considerar uma decisão importante (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

O dia pedirá planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar uma decisão importante. A carta 2 de Paus sugere analisar as possibilidades com calma antes de agir. A estratégia será essencial.

Câncer 7 de Espadas

ilustração lilás do símbolo do signo de câncer sobre fundo azul-escuro
O canceriano deverá ter atenção a situações pouco claras (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Será importante ter atenção a situações pouco claras. Poderá haver algo sendo dito ou feito de forma indireta ao seu redor. A carta 7 de Espadas pede cautela, observação e discrição. Nem tudo precisará ser enfrentado imediatamente.

Leão 5 de Copas

ilustração lilás do símbolo do signo de leão sobre fundo azul-escuro
Para o leonino, reorientar a atenção para o que ainda poderá florescer fará toda a diferença (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Alguma frustração ou decepção poderá surgir, mas a carta 5 de Copas lembra que existirão oportunidades à sua frente. Evite focar apenas o que não deu certo. Reorientar a atenção para o que ainda poderá florescer fará toda a diferença.

Virgem 4 de Paus

ilustração lilás do símbolo do signo de virgem sobre fundo azul-escuro
O dia do virginiano favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Haverá um clima de estabilidade e celebração, segundo a carta 4 de Paus. O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional. Poderá ser um bom momento para estar com pessoas queridas ou comemorar conquistas.

Libra 6 de Copas

ilustração lilás do símbolo do signo de libra sobre fundo azul-escuro
Reencontros, lembranças ou reconexões poderão trazer conforto emocional ao libriano (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

O passado poderá voltar à tona de forma positiva, mostra a carta 6 de Copas. Reencontros, lembranças ou reconexões poderão trazer conforto emocional. Aproveite para valorizar os vínculos que marcaram sua história.

Escorpião 2 de Copas

ilustração lilás do símbolo do signo de escorpião sobre fundo azul-escuro
Para o escorpiano, poderá ser um dia especial no campo amoroso ou nas relações próximas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Conexões verdadeiras ganharão destaque. A carta 2 de Copas indica parceria, harmonia e troca sincera de sentimentos. Poderá ser um dia especial no campo amoroso ou nas relações próximas.

Sagitário Rainha de Paus

ilustração lilás do símbolo do signo de sagitário sobre fundo azul-escuro
O sagitariano poderá se destacar naturalmente e inspirar pessoas ao redor (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Confiança e magnetismo marcarão o seu dia, revela a carta Rainha de Paus. Você poderá se destacar naturalmente e inspirar pessoas ao seu redor. Use sua criatividade e coragem para dar andamento aos seus projetos.

Capricórnio 9 de Ouros

ilustração lilás do símbolo do signo de capricórnio sobre fundo azul-escuro
Para o capricorniano, haverá estabilidade financeira e orgulho pelas conquistas alcançadas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Haverá independência e satisfação pessoal. A carta 9 de Ouros indica estabilidade financeira e orgulho pelas conquistas alcançadas. Valorize sua autonomia e tudo o que tem construído com esforço.

Aquário 7 de Paus

ilustração lilás do símbolo do signo de aquário sobre fundo azul-escuro
O aquariano poderá precisar defender ideias ou posicionamentos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Você poderá precisar defender suas ideias ou posicionamentos. A carta 7 de Paus mostra que manter sua postura será importante. Confie no que acredita e não se deixe intimidar.

Peixes 3 de Ouros

ilustração lilás do símbolo do signo de peixes sobre fundo azul-escuro
O dia do pisciano favorecerá trocas, aprendizado e reconhecimento pelo trabalho realizado (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Parcerias e colaboração trarão bons resultados, revela a carta 3 de Ouros. O dia favorecerá trocas, aprendizado e reconhecimento pelo trabalho realizado. Dividir experiências poderá abrir novas oportunidades.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 12/03/2026 07:03
