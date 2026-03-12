Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/03/2026

As cartas do tarot desta quinta-feira trazem uma energia de encerramentos necessários, novos impulsos e fortalecimento de relações importantes. Algumas indicam libertação de situações que não fazem mais sentido, enquanto outras mostram oportunidades de crescimento, união e prosperidade. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 10 de Espadas

O ariano deverá usar o dia para se reorganizar e deixar para trás o que já não faz sentido (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste poderá finalmente se encerrar, trazendo sensação de alívio. Apesar do peso emocional, a carta 10 de Espadas indica libertação e possibilidade de recomeço. Você deverá usar o dia para se reorganizar e deixar para trás o que já não faz sentido.

Touro Ás de Paus

Para o taurino, haverá entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo novo (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá em seu caminho. A carta Ás de Paus indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo novo. Poderá ser um projeto, uma ideia ou uma mudança de atitude que trará motivação e entusiasmo. Aproveite essa energia para dar o primeiro passo.

Gêmeos 2 de Paus

O geminiano poderá avaliar caminhos ou considerar uma decisão importante (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

O dia pedirá planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar uma decisão importante. A carta 2 de Paus sugere analisar as possibilidades com calma antes de agir. A estratégia será essencial.

Câncer 7 de Espadas

O canceriano deverá ter atenção a situações pouco claras (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Será importante ter atenção a situações pouco claras. Poderá haver algo sendo dito ou feito de forma indireta ao seu redor. A carta 7 de Espadas pede cautela, observação e discrição. Nem tudo precisará ser enfrentado imediatamente.

Leão 5 de Copas

Para o leonino, reorientar a atenção para o que ainda poderá florescer fará toda a diferença (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Alguma frustração ou decepção poderá surgir, mas a carta 5 de Copas lembra que existirão oportunidades à sua frente. Evite focar apenas o que não deu certo. Reorientar a atenção para o que ainda poderá florescer fará toda a diferença.

Virgem 4 de Paus

O dia do virginiano favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Haverá um clima de estabilidade e celebração, segundo a carta 4 de Paus. O dia favorecerá encontros, alegria e sensação de segurança emocional. Poderá ser um bom momento para estar com pessoas queridas ou comemorar conquistas.

Libra 6 de Copas

Reencontros, lembranças ou reconexões poderão trazer conforto emocional ao libriano (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

O passado poderá voltar à tona de forma positiva, mostra a carta 6 de Copas. Reencontros, lembranças ou reconexões poderão trazer conforto emocional. Aproveite para valorizar os vínculos que marcaram sua história.

Escorpião 2 de Copas

Para o escorpiano, poderá ser um dia especial no campo amoroso ou nas relações próximas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Conexões verdadeiras ganharão destaque. A carta 2 de Copas indica parceria, harmonia e troca sincera de sentimentos. Poderá ser um dia especial no campo amoroso ou nas relações próximas.

Sagitário Rainha de Paus

O sagitariano poderá se destacar naturalmente e inspirar pessoas ao redor (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Confiança e magnetismo marcarão o seu dia, revela a carta Rainha de Paus. Você poderá se destacar naturalmente e inspirar pessoas ao seu redor. Use sua criatividade e coragem para dar andamento aos seus projetos.

Capricórnio 9 de Ouros

Para o capricorniano, haverá estabilidade financeira e orgulho pelas conquistas alcançadas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Haverá independência e satisfação pessoal. A carta 9 de Ouros indica estabilidade financeira e orgulho pelas conquistas alcançadas. Valorize sua autonomia e tudo o que tem construído com esforço.

Aquário 7 de Paus

O aquariano poderá precisar defender ideias ou posicionamentos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Você poderá precisar defender suas ideias ou posicionamentos. A carta 7 de Paus mostra que manter sua postura será importante. Confie no que acredita e não se deixe intimidar.

Peixes 3 de Ouros

O dia do pisciano favorecerá trocas, aprendizado e reconhecimento pelo trabalho realizado (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Parcerias e colaboração trarão bons resultados, revela a carta 3 de Ouros. O dia favorecerá trocas, aprendizado e reconhecimento pelo trabalho realizado. Dividir experiências poderá abrir novas oportunidades.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.