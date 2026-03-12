IA e automação: entenda como essas tecnologias estão transformando o marketing digital

Em um cenário marcado pelo excesso de informações, empresas investem cada vez mais em novas formas de se destacar e manter a atenção do público (Imagem: Aree_S | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O marketing digital vive uma mudança estrutural impulsionada pela evolução da tecnologia e pela transformação do comportamento do consumidor. Nos últimos anos, a comunicação entre marcas e público deixou de ser predominantemente massiva para se tornar cada vez mais personalizada e orientada por dados. Plataformas digitais, redes sociais, buscadores e aplicativos de mensagens passaram a concentrar grande parte da interação entre empresas e clientes, exigindo estratégias mais precisas e mensuráveis.

Nesse novo cenário, a inteligência artificial, a automação e o uso estratégico de dados surgem como pilares do marketing contemporâneo. Em vez de simplesmente ampliar o alcance das campanhas, as empresas buscam agora eficiência e relevância na comunicação. Isso significa compreender melhor o comportamento do consumidor, identificar o momento certo de interação e construir jornadas mais fluidas entre o primeiro contato e a decisão de compra.

Quem acompanha essa mudança de perto é Luiz Santos, especialista em marketing digital e fundador da Unnichat, plataforma de CRM e automações via API oficial do WhatsApp. Com experiência no desenvolvimento de estratégias de comunicação automatizada e relacionamento digital em escala, ele observa como o uso inteligente de tecnologia está alterando a lógica de investimento em marketing.

Segundo ele, o diferencial competitivo não está apenas no tamanho do orçamento destinado à publicidade. Às vezes, o sucesso não está no quanto você gasta em mídia, mas em como você conversa com quem importa, usando dados, contexto e personalização, afirma.

Publicidade digital e uso de dados

Os números mostram que essa transformação não é pontual. Projeções da WPP Media indicam que os gastos globais em publicidade devem crescer cerca de 8,8%, alcançando aproximadamente US$ 1,14 trilhão nos próximos anos, impulsionados principalmente pela digitalização e pela adoção de inteligência artificial nas campanhas. Ao mesmo tempo, relatório da Dentsu aponta que a publicidade digital deve representar cerca de 68,4% do investimento global em mídia, consolidando-se como o principal canal de comunicação entre marcas e consumidores.

Esse crescimento reflete uma mudança estrutural no marketing. O modelo baseado em comunicação massiva e pouco segmentada dá lugar a estratégias orientadas por dados e comportamento do consumidor. Plataformas digitais permitem acompanhar interações em tempo real, medir resultados com mais precisão e adaptar campanhas de forma dinâmica.

Com isso, a inteligência artificial ganha protagonismo ao possibilitar segmentações mais precisas, automação de processos e análise aprofundada do comportamento do consumidor. A tecnologia também permite unificar dados próprios, conhecidos como first-party data, e transformar essas informações em decisões estratégicas. Um relatório citado pela consultoria PwC aponta que empresas que adotam IA de forma estruturada podem aumentar sua produtividade entre 20% e 30%, além de acelerar a entrada de produtos e serviços no mercado.

Para empresas brasileiras, muitas vezes com orçamentos menores que grandes corporações globais, essa combinação entre automação, dados e inteligência artificial abre novas oportunidades. Ao utilizar ferramentas capazes de organizar informações e personalizar comunicações, organizações conseguem ampliar sua competitividade mesmo com estruturas mais enxutas e maior agilidade operacional.

CRM e automação no relacionamento com clientes

Um dos pilares dessa nova abordagem é o chamado CRM 3.0, modelo de gestão de relacionamento baseado em dados próprios, automação e inteligência artificial. Diferentemente das plataformas tradicionais, esse sistema permite acompanhar toda a jornada do cliente, desde o primeiro contato até o pós-venda, criando interações personalizadas em diferentes canais.

Automatizações integradas a sistemas de CRM também ampliam a capacidade das empresas de manter conversas individualizadas em escala. Com o apoio de ferramentas digitais, é possível segmentar públicos, responder rapidamente às interações e reativar clientes com base em comportamentos identificados ao longo da jornada. Quando a automação é bem estruturada, o lead deixa de ser apenas um número e passa a ser parte de um relacionamento contínuo, comenta Luiz Santos.

Desafios do marketing no ambiente digital

O avanço dessas tecnologias também traz novos desafios. Em um ambiente saturado de informação, conquistar a atenção do consumidor exige precisão e relevância. Campanhas genéricas ou excessivamente repetitivas tendem a perder espaço para abordagens mais personalizadas e contextuais.

Nesta nova era tecnológica do marketing digital, a disputa deixa de ser simplesmente por visibilidade. A vantagem competitiva passa a depender da capacidade de interpretar dados, personalizar mensagens e construir relações consistentes com o público. Como conclui o especialista em marketing digital Luiz Santos, hoje a disputa não é por quem compra mais mídia, mas por quem consegue converter melhor com menos ruído.

