5 receitas com pescada branca para variar o almoço durante a Quaresma 

Durante a Quaresma, muitas pessoas buscam alternativas ao consumo de carne vermelha, e os peixes acabam ganhando espaço nas refeições do dia a dia. Versátil e de sabor suave, a pescada branca permite diferentes preparos e combina bem com diversos ingredientes, resultando em pratos equilibrados e cheios de sabor.

A seguir, confira 5 receitas com pescada branca para renovar o cardápio e trazer novas possibilidades para o almoço nesse período!

1. Pescada branca grelhada

Ingredientes

2 filés de pescada branca

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

1/2 xícara de chá de tomate cortado em pedaços

1/2 xícara de chá de folhas de alface

1 colher de sopa de endro picado

2 gomos de limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de pescada branca e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e macios por dentro. Transfira os filés para um prato de servir e regue com o azeite que ficou na frigideira. Distribua o tomate e as folhas de alface ao redor do peixe no prato. Finalize com o endro picado e os gomos de limão-siciliano. Sirva em seguida.

2. Pescada branca empanada com crosta de aveia

Ingredientes

2 filés de pescada branca

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1 ovo

1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em um prato, coloque a farinha de trigo. Em outro prato, bata o ovo. Em outro, distribua a aveia em flocos. Passe os filés primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na aveia em flocos, pressionando levemente para formar a crosta. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de pescada branca empanados e doure por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem crocantes e dourados. Retire os filés, deixe descansar por 1 minuto e sirva em seguida.

3. Pescada branca ao forno com alho-poró

Ingredientes

4 filés de pescada branca

2 xícaras de chá de alho-poró cortado em rodelas

cortado em rodelas 1/2 xícara de chá de cebola cortada em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de tomate cortado em pedaços

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o alho-poró e a cebola. Refogue por cerca de 3 minutos, até começar a ficar macio.

Espalhe o tomate no fundo de uma assadeira. Coloque por cima os filés de pescada branca e distribua o refogado de alho-poró e cebola sobre o peixe. Regue com a outra colher de sopa de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até os filés ficarem macios e cozidos. Retire do forno e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.

Hambúrguer de pescada branca (Imagem: freeskyline | Shutterstock)

4. Hambúrguer de pescada branca

Ingredientes

2 xícaras de chá de pescada branca cozida e desfiada

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

picado 1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1 ovo

1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida

1/2 xícara de chá de folhas de alface

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a pescada branca, a cebola e o cheiro-verde. Misture bem até formar uma base uniforme. Adicione o ovo, a farinha de rosca e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa que possa ser moldada. Divida a massa em porções e modele discos médios com as mãos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os hambúrgueres e doure por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora. Retire da frigideira e coloque em um prato de servir. Distribua as folhas de alface, o tomate-cereja e a ervilha ao redor para acompanhar. Regue com azeite e sirva em seguida.

5. Pescada branca ao molho cremoso de espinafre

Ingredientes

4 filés de pescada branca

1 xícara de chá de espinafre picado

picado 1/2 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com sal e pimenta-do-reino e reserve por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Coloque os filés de pescada branca e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o restante do azeite. Adicione a cebola e o alho. Refogue até ficarem macios e levemente dourados.

Acrescente o espinafre e cozinhe por cerca de 2 minutos, até murchar. Adicione o creme de leite e misture bem, cozinhando em fogo baixo por cerca de 2 minutos até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Volte o peixe para a frigideira e cozinhe por cerca de 1 minuto em fogo baixo para incorporar ao molho. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.



