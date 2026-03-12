5 receitas com pescada branca para variar o almoço durante a Quaresma 

Durante a Quaresma, muitas pessoas buscam alternativas ao consumo de carne vermelha, e os peixes acabam ganhando espaço nas refeições do dia a dia. Versátil e de sabor suave, a pescada branca permite diferentes preparos e combina bem com diversos ingredientes, resultando em pratos equilibrados e cheios de sabor.
A seguir, confira 5 receitas com pescada branca para renovar o cardápio e trazer novas possibilidades para o almoço nesse período!
1. Pescada branca grelhada
Ingredientes
- 2 filés de pescada branca
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1/2 xícara de chá de tomate cortado em pedaços
- 1/2 xícara de chá de folhas de alface
- 1 colher de sopa de endro picado
- 2 gomos de limão-siciliano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de pescada branca e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora e macios por dentro. Transfira os filés para um prato de servir e regue com o azeite que ficou na frigideira. Distribua o tomate e as folhas de alface ao redor do peixe no prato. Finalize com o endro picado e os gomos de limão-siciliano. Sirva em seguida.
2. Pescada branca empanada com crosta de aveia
Ingredientes
- 2 filés de pescada branca
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 ovo
- 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Em um prato, coloque a farinha de trigo. Em outro prato, bata o ovo. Em outro, distribua a aveia em flocos. Passe os filés primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na aveia em flocos, pressionando levemente para formar a crosta. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os filés de pescada branca empanados e doure por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem crocantes e dourados. Retire os filés, deixe descansar por 1 minuto e sirva em seguida.
3. Pescada branca ao forno com alho-poró
Ingredientes
- 4 filés de pescada branca
- 2 xícaras de chá de alho-poró cortado em rodelas
- 1/2 xícara de chá de cebola cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de tomate cortado em pedaços
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio. Adicione o alho-poró e a cebola. Refogue por cerca de 3 minutos, até começar a ficar macio.
Espalhe o tomate no fundo de uma assadeira. Coloque por cima os filés de pescada branca e distribua o refogado de alho-poró e cebola sobre o peixe. Regue com a outra colher de sopa de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até os filés ficarem macios e cozidos. Retire do forno e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.
4. Hambúrguer de pescada branca
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de pescada branca cozida e desfiada
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida
- 1/2 xícara de chá de folhas de alface
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a pescada branca, a cebola e o cheiro-verde. Misture bem até formar uma base uniforme. Adicione o ovo, a farinha de rosca e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa que possa ser moldada. Divida a massa em porções e modele discos médios com as mãos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Coloque os hambúrgueres e doure por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados por fora. Retire da frigideira e coloque em um prato de servir. Distribua as folhas de alface, o tomate-cereja e a ervilha ao redor para acompanhar. Regue com azeite e sirva em seguida.
5. Pescada branca ao molho cremoso de espinafre
Ingredientes
- 4 filés de pescada branca
- 1 xícara de chá de espinafre picado
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere os filés de pescada branca com sal e pimenta-do-reino e reserve por cerca de 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio. Coloque os filés de pescada branca e grelhe por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos. Retire da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, aqueça o restante do azeite. Adicione a cebola e o alho. Refogue até ficarem macios e levemente dourados.
Acrescente o espinafre e cozinhe por cerca de 2 minutos, até murchar. Adicione o creme de leite e misture bem, cozinhando em fogo baixo por cerca de 2 minutos até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Volte o peixe para a frigideira e cozinhe por cerca de 1 minuto em fogo baixo para incorporar ao molho. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.