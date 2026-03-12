InícioRevista do Correio
5 rituais simples para acalmar a mente e dormir melhor

Pequenos hábitos promovem relaxamento, equilíbrio emocional e melhor qualidade do sono, mesmo nos dias mais agitados

Momentos de cuidado e desaceleração ajudam o corpo e a mente a se prepararem para um descanso profundo (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Momentos de cuidado e desaceleração ajudam o corpo e a mente a se prepararem para um descanso profundo (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em um mundo cada vez mais acelerado, dormir bem tem se tornado um verdadeiro desafio para muitas pessoas. Ansiedade, excesso de pensamentos e preocupações do dia a dia podem manter a mente ativa mesmo quando o corpo pede descanso. No entanto, criar pequenos rituais antes de dormir é uma forma eficaz de sinalizar ao cérebro que é hora de desacelerar.

Além de favorecer o relaxamento, esses momentos ajudam a reduzir o estresse, equilibrar as emoções e preparar o organismo para uma noite de sono mais profunda e reparadora. Confira alguns rituais simples que podem ajudar a acalmar a mente e melhorar a qualidade do seu sono.

1. Banho energético de ervas calmantes

Tomar um banho de ervas antes de dormir pode ajudar a liberar tensões acumuladas ao longo do dia. Algumas plantas são conhecidas por suas propriedades relaxantes e por auxiliarem no equilíbrio emocional. Ervas como camomila, lavanda, erva-doce e melissa são ótimas opções. Faça uma infusão com as ervas em água quente, deixe amornar e, após o banho normal, jogue do pescoço para baixo, mentalizando a liberação das preocupações e o convite para uma noite tranquila.

2. Incenso ou aroma para desacelerar

Os aromas têm forte influência sobre o sistema nervoso. Acender um incenso ou usar um óleo essencial pode ajudar a criar um ambiente mais tranquilo e acolhedor. Os aromas mais indicados para o momento de descanso são lavanda, sândalo, camomila e capim-limão. Enquanto o cheiro se espalha pelo ambiente, procure diminuir as luzes e evitar estímulos como celular ou televisão.

Uma mulher jovem de cabelos castanhos está deitada de bruços em uma cama, escrevendo atentamente em um caderno de espiral com um lápis. Ela veste uma camiseta branca e apoia o queixo em uma das mãos, demonstrando concentração ou reflexão. O ambiente está à meia-luz, iluminado suavemente por um abajur aceso ao fundo, que cria uma atmosfera íntima e tranquila.
Fazer pequenas anotações sobre o que você é grato ajuda a acalmar a mente e aliviar preocupações (Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock)

3. Ritual da gratidão antes de dormir

Uma mente sobrecarregada costuma ficar presa aos problemas do dia. Um exercício simples é anotar ou mentalizar três coisas pelas quais você é grato naquele dia. Esse pequeno ritual ajuda a mudar o foco da preocupação para o reconhecimento das coisas positivas da vida, promovendo um estado emocional mais leve antes de dormir.

4. Respiração consciente

A respiração é uma ferramenta poderosa para acalmar o sistema nervoso. Uma técnica simples é inspirar lentamente pelo nariz contando até quatro, segurar o ar por dois segundos e soltar pela boca contando até seis. Repita o processo por alguns minutos. Essa prática ajuda a reduzir a ansiedade, desacelerar os pensamentos e preparar o corpo para o descanso.

5. Cristais para tranquilizar a mente

Algumas pessoas também gostam de usar cristais como aliados energéticos para o sono. Pedras como ametista, quartzo rosa e lepidolita são conhecidas por favorecerem tranquilidade e equilíbrio emocional. Você pode deixá-las na mesa de cabeceira ou segurá-las por alguns minutos antes de dormir, mentalizando calma e proteção durante a noite.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

