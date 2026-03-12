Pagamento via Open Finance: entenda como funciona essa nova tecnologia

O Open Finance trouxe uma série de mudanças na forma como as pessoas usam serviços financeiros. Entre as novidades mais práticas, está a iniciação de pagamentos, que permite pagar uma compra diretamente da sua conta bancária sem precisar abrir o aplicativo do banco ou digitar dados manualmente.
Essa tecnologia funciona graças ao Iniciador de Transação de Pagamento (ITP), uma instituição autorizada pelo Banco Central que conecta o ambiente de compra (como um site ou aplicativo) ao banco do cliente para executar o pagamento de forma segura.
“O iniciador de pagamentos funciona como uma ponte entre o ambiente de compra e o banco do cliente. Ele não guarda o dinheiro nem movimenta recursos diretamente, mas permite que o pagamento seja iniciado de forma simples e segura, sempre com autorização do usuário”, explica Gustavo Bresler, CPO do Iniciador e membro do Grupo de Trabalho do Open Finance do Banco Central.
Na prática, isso torna o processo mais rápido e simples e pode ser feito usando, por exemplo, o Pix dentro do próprio ambiente de compra. A seguir, veja como funciona esse fluxo de pagamento no Open Finance!
1. O cliente escolhe o banco e inicia o pagamento
Tudo começa quando o consumidor decide pagar uma compra em um site, aplicativo ou outro serviço digital que utiliza o Open Finance. Nesse momento, ele escolhe qual banco deseja usar para fazer o pagamento. A partir daí, a jornada é iniciada dentro da própria plataforma de compra, sem necessidade de acessar o aplicativo bancário separadamente.
2. O lojista solicita autorização ao iniciador de pagamentos
Depois que o cliente escolhe o banco, o estabelecimento comercial envia uma solicitação ao Iniciador de Transação de Pagamento (ITP). O papel do iniciador é funcionar como um intermediário tecnológico que conecta o ambiente da compra ao banco do cliente. Ele não guarda o dinheiro nem movimenta recursos diretamente apenas inicia a transação autorizada pelo usuário.
3. O iniciador se comunica com o banco do cliente
Na etapa seguinte, o iniciador envia a solicitação de pagamento para o banco escolhido pelo cliente. Esse processo acontece por meio de APIs do Open Finance, que permitem a comunicação segura entre instituições financeiras e empresas autorizadas, sempre com consentimento do usuário.
4. O cliente autentica o pagamento no banco
Para garantir a segurança da operação, o cliente precisa confirmar a transação com seu banco. Isso normalmente acontece por meio de autenticação forte, como biometria, senha ou reconhecimento facial no aplicativo do banco. Esse passo confirma que o próprio cliente está autorizando o pagamento. Em alguns casos, quando já existe uma autorização prévia válida entre o cliente e o banco, essa etapa pode ser simplificada ou até dispensada.
5. O banco confirma que o pagamento foi realizado
Depois que o cliente autoriza a transação, o banco executa o pagamento geralmente via Pix , debitando o valor diretamente da conta do usuário. Como o Pix funciona em tempo real, a confirmação costuma ocorrer em poucos segundos.
6. O iniciador informa ao lojista que o pagamento deu certo
Por fim, o banco envia a confirmação para o iniciador de pagamento, que repassa a informação ao lojista ou à plataforma onde a compra foi feita. Com isso, o sistema registra que o pagamento foi concluído e a compra pode ser finalizada.
Por que esse modelo facilita os pagamentos?
O fluxo de pagamentos do Open Finance foi criado para tornar a experiência mais simples e integrada. Entre as principais vantagens, estão:
- Mais praticidade: o pagamento pode ser feito sem sair do ambiente de compra;
- Rapidez: a confirmação costuma ocorrer em segundos;
- Segurança: todas as transações exigem autorização do cliente;
- Controle: o usuário escolhe qual conta deseja usar para pagar.
“O grande objetivo do Open Finance é permitir que o usuário tenha mais liberdade e uma experiência financeira mais integrada. A iniciação de pagamentos reduz etapas e deixa a jornada mais simples para quem está comprando”, destaca Gustavo Bresler.
O que isso muda na prática para o consumidor?
Com a evolução do Open Finance, pagar uma compra tende a se tornar cada vez mais parecido com uma experiência digital integrada. Em vez de alternar entre aplicativos, copiar códigos ou digitar dados bancários, o pagamento pode acontecer de forma direta e segura no próprio ambiente onde a compra foi iniciada. Na prática, isso significa menos etapas, menos fricção e mais liberdade para escolher como e onde pagar.
Por Rodrigo Sérvulo