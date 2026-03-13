Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/03/2026

O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes (Imagem: Mehaniq | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira terá uma energia intensa de mudanças, revelações e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot falam de conclusões e transformações profundas, enquanto outras alertam para conflitos emocionais ou para a necessidade de mais clareza nas atitudes. O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 8 de Paus

O dia promete movimento e novidades, segundo a carta 8 de Paus. Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão surgir rapidamente. Você poderá aproveitar essa energia dinâmica para resolver pendências e avançar em projetos.

Touro A Morte

Transformações profundas entrarão em cena. Um ciclo poderá se encerrar para que outro comece. Apesar de parecer intenso, a carta A Morte mostra que essa mudança abrirá espaço para algo mais alinhado com a sua evolução.

Gêmeos O Mundo

Conclusão e realização marcarão o dia. Algo importante poderá chegar ao fim com a sensação de dever cumprido. A carta O Mundo indica crescimento, reconhecimento e expansão.

Câncer 3 de Espadas

Alguma decepção ou lembrança dolorosa poderá surgir. A carta 3 de Espadas pede cuidado com as emoções mais sensíveis. Será importante permitir-se sentir, mas evitar prender-se ao passado.

Leão A Justiça

Decisões importantes poderão surgir. A carta A Justiça indica a necessidade de equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. Tudo o que for decidido neste dia poderá trazer consequências duradouras.

Virgem 5 de Copas

Será importante evitar focar apenas no que deu errado. Mesmo diante de frustrações, ainda existirão possibilidades à sua frente. A carta 5 de Copas indica a necessidade de mudar a perspectiva.

Libra 10 de Espadas

Um ciclo chegará ao fim. Poderá ser um dia emocionalmente intenso, mas também libertador. A carta 10 de Espadas indica que algo que já vinha se desgastando precisará ser encerrado.

Escorpião Pajem de Espadas

Haverá curiosidade e atenção às informações ao seu redor, alerta a carta Pajem de Espadas. Algo poderá ser revelado ou descoberto. O mais indicado será observar com cautela antes de agir.

Sagitário Cavaleiro de Espadas

Impulsividade e decisões rápidas poderão marcar o dia. A carta Cavaleiro de Espadas sugere agir com estratégia para evitar conflitos desnecessários.

Capricórnio 7 de Espadas

Será necessário ter atenção com situações pouco claras. A carta 7 de Espadas indica a necessidade de cautela e observação. Nem tudo precisará ser confrontado imediatamente.

Aquário 3 de Ouros

Parcerias e colaboração poderão trazer bons resultados, revela a carta 3 de Ouros. O dia favorecerá a troca de ideias e o reconhecimento pelo trabalho realizado.

Peixes A Torre

Mudanças inesperadas poderão acontecer. Algo que parecia estável poderá se transformar rapidamente. Apesar do impacto inicial, a carta A Torre indica a libertação de estruturas que já não funcionam.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.