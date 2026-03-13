InícioRevista do Correio
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes (Imagem: Mehaniq | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes (Imagem: Mehaniq | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira terá uma energia intensa de mudanças, revelações e encerramentos importantes. Algumas cartas do tarot falam de conclusões e transformações profundas, enquanto outras alertam para conflitos emocionais ou para a necessidade de mais clareza nas atitudes. O dia pedirá maturidade para lidar com situações que poderão exigir decisões firmes.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries 8 de Paus

Ícone dourado do signo de Áries com forma de chifres curvados, cercado por um círculo com estrelas em fundo preto
O ariano poderá aproveitar a energia dinâmica para resolver pendências e avançar em projetos (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

O dia promete movimento e novidades, segundo a carta 8 de Paus. Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão surgir rapidamente. Você poderá aproveitar essa energia dinâmica para resolver pendências e avançar em projetos.

Touro A Morte

Ícone dourado do signo de Touro com um círculo e chifres curvados, cercado por um círculo com detalhes de estrelas sobre fundo preto
Uma mudança abrirá espaço para algo mais alinhado com a evolução do taurino (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Transformações profundas entrarão em cena. Um ciclo poderá se encerrar para que outro comece. Apesar de parecer intenso, a carta A Morte mostra que essa mudança abrirá espaço para algo mais alinhado com a sua evolução.

Gêmeos O Mundo

Ícone dourado do signo de Gêmeos com duas linhas verticais conectadas, envolvido por um círculo com estrelas em fundo preto
Para o geminiano, algo importante poderá chegar ao fim com a sensação de dever cumprido (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Conclusão e realização marcarão o dia. Algo importante poderá chegar ao fim com a sensação de dever cumprido. A carta O Mundo indica crescimento, reconhecimento e expansão.

Câncer 3 de Espadas

Ícone dourado do signo de Câncer com duas espirais conectadas, envolvido por um círculo com detalhes estelares sobre fundo preto
O canceriano poderá se permitir sentir, mas evitar se prender ao passado (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Alguma decepção ou lembrança dolorosa poderá surgir. A carta 3 de Espadas pede cuidado com as emoções mais sensíveis. Será importante permitir-se sentir, mas evitar prender-se ao passado.

Leão A Justiça

Ícone dourado do signo de Leão com uma forma curva e círculo, cercado por um círculo com detalhes de estrelas sobre fundo preto
Tudo o que for decidido neste dia poderá trazer consequências duradouras ao leonino (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Decisões importantes poderão surgir. A carta A Justiça indica a necessidade de equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. Tudo o que for decidido neste dia poderá trazer consequências duradouras.

Virgem 5 de Copas

Ícone dourado do signo de Virgem com linhas curvas e uma pequena alça no final, rodeado por um círculo com pontos estelares em fundo preto
Mesmo diante de frustrações, ainda existirão possibilidades à frente do virginiano (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Será importante evitar focar apenas no que deu errado. Mesmo diante de frustrações, ainda existirão possibilidades à sua frente. A carta 5 de Copas indica a necessidade de mudar a perspectiva.

Libra 10 de Espadas

Ícone dourado do signo de Libra com uma linha horizontal e um arco, rodeado por um círculo com estrelas em fundo preto
Poderá ser um dia emocionalmente intenso, mas também libertador para o libriano (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim. Poderá ser um dia emocionalmente intenso, mas também libertador. A carta 10 de Espadas indica que algo que já vinha se desgastando precisará ser encerrado.

Escorpião Pajem de Espadas

Ícone dourado do signo de Escorpião com cauda em forma de seta, cercado por um círculo com pontos estelares sobre fundo preto
O escorpiano deverá observar com cautela antes de agir (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Haverá curiosidade e atenção às informações ao seu redor, alerta a carta Pajem de Espadas. Algo poderá ser revelado ou descoberto. O mais indicado será observar com cautela antes de agir.

Sagitário Cavaleiro de Espadas

Ícone dourado do signo de Sagitário com uma seta inclinada, envolvido por um círculo com detalhes estelares em fundo preto
O sagitariano deverá agir com estratégia para evitar conflitos desnecessários (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Impulsividade e decisões rápidas poderão marcar o dia. A carta Cavaleiro de Espadas sugere agir com estratégia para evitar conflitos desnecessários.

Capricórnio 7 de Espadas

Ícone dourado do signo de Capricórnio com linhas curvas e espiral, rodeado por um círculo com estrelas em fundo preto
O capricorniano deverá ter atenção com situações pouco claras (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Será necessário ter atenção com situações pouco claras. A carta 7 de Espadas indica a necessidade de cautela e observação. Nem tudo precisará ser confrontado imediatamente.

Aquário 3 de Ouros

Ícone dourado do signo de Aquário com linhas onduladas, cercado por um círculo com detalhes de estrelas sobre fundo preto
O dia do aquariano favorecerá a troca de ideias e o reconhecimento pelo trabalho realizado (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Parcerias e colaboração poderão trazer bons resultados, revela a carta 3 de Ouros. O dia favorecerá a troca de ideias e o reconhecimento pelo trabalho realizado.

Peixes A Torre

Ícone dourado do signo de Peixes com dois arcos opostos conectados por uma linha, cercado por um círculo com estrelas sobre fundo preto
Mudanças inesperadas poderão acontecer para o pisciano (Imagem: vik.stock | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão acontecer. Algo que parecia estável poderá se transformar rapidamente. Apesar do impacto inicial, a carta A Torre indica a libertação de estruturas que já não funcionam.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

