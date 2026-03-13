9 dicas para reduzir os pelos dos animais pela casa 

Ter pelos de animais pela casa é natural, mas alguns cuidados simples podem ajudar a reduzi-los (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Cães e gatos trocam de pelos com frequência ao longo do ano. Esse processo é natural e faz parte do ciclo de renovação da pelagem dos animais. Durante essa troca, é comum que os pelos se espalhem pela casa, ficando em sofás, roupas, tapetes e outros cantos do ambiente.

Apesar de ser natural, existem cuidados que ajudam a reduzir a quantidade de pelos soltos. Com algumas mudanças na rotina do animal e da casa, é possível manter o espaço mais organizado e confortável para todos. A seguir, confira algumas dicas práticas que podem ajudar nessa tarefa!

1. Escove o animal com frequência

A escovação regular é uma das formas mais eficazes de controlar os pelos soltos. Ao escovar o animal, são removidos os fios mortos antes que eles se espalhem pela casa. A frequência ideal depende do tipo de pelagem: animais de pelo longo costumam precisar de escovação diária, enquanto os de pelo curto podem ser escovados algumas vezes por semana. Além de reduzir os pelos no ambiente, esse hábito ajuda a evitar nós na pelagem e estimula a circulação da pele.

2. Ofereça uma alimentação equilibrada

A qualidade da alimentação influencia diretamente a saúde da pele e da pelagem. Dietas equilibradas, ricas em nutrientes, proteínas e ácidos graxos, ajudam a manter os pelos mais fortes e saudáveis. Quando o animal recebe uma nutrição adequada, a queda excessiva tende a diminuir. Por isso, é importante escolher rações de boa qualidade ou seguir orientações veterinárias para a dieta do pet. Uma pelagem saudável costuma soltar menos fios e apresenta mais brilho e resistência.

3. Mantenha a hidratação do animal

A hidratação também desempenha um papel importante na saúde da pele. Quando o animal bebe pouca água, a pele pode ficar mais ressecada, o que favorece a queda de pelos. Por isso, é importante garantir que o pet tenha sempre água fresca e limpa disponível. É possível utilizar fontes de água para estimular o consumo, principalmente no caso dos gatos.

4. Dê banhos na frequência adequada

Os banhos ajudam a remover pelos soltos e sujeiras acumuladas na pelagem. No entanto, é importante respeitar a frequência indicada para cada espécie e tipo de pelagem. Banhos excessivos podem ressecar a pele e aumentar a queda de pelos. O ideal é utilizar produtos específicos para animais e seguir as orientações de um médico-veterinário. Durante o banho, é possível aproveitar para fazer uma escovação leve e remover fios soltos que ainda estejam presos na pelagem.

5. Use capas ou mantas nos móveis

Uma maneira prática de lidar com os pelos no ambiente é proteger os móveis. Capas, mantas ou cobertores colocados sobre sofás e poltronas ajudam a concentrar os pelos em um local específico. Assim, a limpeza se torna mais fácil e rápida. Essas peças podem ser lavadas regularmente, evitando que os pelos se espalhem pela casa. Essa estratégia é especialmente útil para animais que gostam de subir nos móveis ou descansar no sofá ao lado dos tutores.

O aspirador de pó consegue retirar os pelos que ficam presos em tapetes, estofados e frestas do piso (Imagem: creveleo | Shutterstock)

6. Aspire a casa com frequência

O aspirador de pó é um grande aliado na remoção de pelos. Diferentemente da vassoura, ele consegue retirar os fios que ficam presos em tapetes, estofados e frestas do piso. Realizar essa limpeza algumas vezes por semana ajuda a manter o ambiente mais limpo e reduz o acúmulo de pelos. Alguns aspiradores possuem acessórios específicos para retirar pelos de tecidos, o que facilita ainda mais a tarefa.

7. Utilize escovas e removedores de pelos

Existem diversos acessórios criados para ajudar na remoção de pelos de superfícies. Rolos adesivos e luvas específicas podem ser utilizados em roupas, almofadas e estofados. Esses itens são simples de usar e ajudam a retirar os fios que ficam presos em tecidos. Para tutores que convivem com pets dentro de casa, esses acessórios podem facilitar bastante a rotina de limpeza e ajudar a manter o ambiente mais organizado.

8. Controle o estresse do animal

O estresse também pode influenciar a queda de pelos. Mudanças no ambiente, falta de estímulo ou rotina desorganizada podem deixar o animal mais ansioso, o que pode aumentar a perda de pelos. Oferecer brinquedos, momentos de interação e atividades físicas ajuda a manter o pet mais equilibrado emocionalmente. Um animal relaxado e bem estimulado tende a apresentar melhor saúde geral, incluindo a condição da pelagem.

9. Leve o animal ao médico-veterinário regularmente

Consultas veterinárias regulares ajudam a identificar possíveis problemas de pele ou doenças que possam causar queda excessiva de pelos. Alergias, infecções e desequilíbrios hormonais podem afetar a pelagem do animal. Ao perceber uma queda fora do normal, é importante buscar orientação profissional. O diagnóstico correto permite tratar a causa do problema e evitar que a situação se agrave, mantendo a saúde do pet em dia.