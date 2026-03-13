Couve: 3 receitas práticas e deliciosas para o jantar 

Versátil, nutritiva e fácil de preparar, a couve é um ingrediente que se adapta bem a diferentes combinações e pode transformar refeições simples em pratos cheios de sabor. Presente na culinária do dia a dia, ela também é uma ótima aliada para quem busca opções equilibradas e rápidas de fazer à noite, trazendo cor, textura e valor nutricional para a mesa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A seguir, aprenda a preparar 3 receitas práticas e deliciosas com couve para o jantar!
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
1. Macarrão com couve e bacon
Ingredientes
- 250 g de macarrão parafuso
- 1 xícara de chá de couve-crespa fatiada
- 100 g de bacon fatiado
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, leve água ao fogo alto até ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o bacon e frite até ficar dourado e levemente crocante. Acrescente a cebola e refogue em fogo médio até começar a ficar macia. Adicione o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Acrescente a couve-crespa e refogue em fogo médio até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o macarrão cozido à frigideira e misture bem com os ingredientes. Finalize com o queijo parmesão ralado e sirva em seguida.
2. Sopa de couve com feijão-branco e legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de feijão-branco cozido
- 2 xícaras de chá de couve fatiada
- 1/2 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de batata cortada em cubos
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Fatias de pão tostado para servir
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Adicione a cenoura e a batata e refogue por alguns minutos para começar a amaciar os legumes. Despeje o caldo de legumes e deixe cozinhar em fogo médio até que os legumes estejam macios. Acrescente o feijão-branco e a couve e cozinhe em fogo baixo até a couve murchar e os sabores se incorporarem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Sirva a sopa quente acompanhada das fatias de pão tostado.
3. Bolinho assado de couve e batata
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de batata cozida e amassada
- 1 xícara de chá de couve fatiada
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente até liberar aroma. Adicione a couve e refogue até murchar levemente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Em uma tigela, misture a batata com a couve refogada.
Acrescente o ovo, o queijo parmesão e a farinha de trigo. Misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente para incorporar. Modele pequenos bolinhos com as mãos e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os bolinhos ficarem dourados por fora. Retire do forno e sirva em seguida.