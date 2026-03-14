Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/03/2026

O sábado poderá trazer viradas de destino e conquistas aos nativos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado trará uma combinação de reflexão, mudanças inesperadas e decisões importantes. Algumas cartas do tarot indicam viradas de destino e conquistas, enquanto outras pedem cautela emocional e tempo para reorganizar ideias. O dia convidará à consciência antes de agir.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

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Áries O Eremita

O dia pedirá introspecção e silêncio interior ao ariano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O dia pedirá introspecção e silêncio interior. Talvez seja o momento de desacelerar e refletir antes de tomar decisões importantes. A carta “O Eremita” sugere buscar respostas dentro de você, longe das pressões externas.

Touro A Torre

O taurino poderá ter libertação de algo que não funciona mais (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão surgir e mexer com estruturas que pareciam estáveis. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não funciona mais. O que cair agora abrirá espaço para algo mais verdadeiro.

Gêmeos Pajem de Espadas

Notícias ou descobertas poderão surgir ao longo do dia do geminiano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Curiosidade e atenção às informações ao seu redor estarão em destaque. Notícias ou descobertas poderão surgir ao longo do dia. A carta “Pajem de Espadas” sugere observar mais antes de agir e evitar conclusões precipitadas.

Câncer A Roda da Fortuna

Mudanças de rumo, oportunidades ou acontecimentos inesperados movimentarão o dia do canceriano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O destino poderá trazer surpresas. Mudanças de rumo, oportunidades ou acontecimentos inesperados movimentarão o seu dia. A carta “A Roda da Fortuna” indica que a vida estará em constante movimento aproveite as oportunidades que surgirem.

Leão 8 de Paus

Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão acontecer de forma inesperada ao leonino (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Movimento e novidades rápidas marcarão o dia, conforme a carta “8 de Paus”. Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão acontecer de forma inesperada. Aproveite a energia dinâmica para avançar.

Virgem Rainha de Espadas

Clareza mental e postura firme serão essenciais ao virginiano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Clareza mental e postura firme serão essenciais. A carta “Rainha de Espadas” sugere tomar decisões com racionalidade e não se deixar levar apenas pela emoção. A comunicação direta será importante.

Libra 2 de Copas

O libriano poderá ter um dia significativo no campo amoroso (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Conexões importantes ganharão destaque. A carta “2 de Copas” indica parceria, harmonia e trocas sinceras de sentimentos. Poderá ser um dia significativo no campo amoroso ou nas amizades.

Escorpião 7 de Ouros

O escorpiano passará por um dia de avaliação e paciência (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O sábado será de avaliação e paciência. A carta “7 de Ouros” sugere observar os resultados do que você vem construindo antes de dar novos passos. Nem tudo cresce no mesmo ritmo.

Sagitário 9 de Espadas

O sagitariano deverá respirar fundo e organizar os pensamentos (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Preocupações ou ansiedade poderão surgir. A carta “9 de Espadas” lembra que muitos medos existem mais na mente do que na realidade. Respire fundo e organize seus pensamentos.

Capricórnio O Imperador

O dia pedirá ao capricorniano organização, estratégia e responsabilidade nas decisões (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “O Imperador” indica que a postura firme e a liderança estarão em evidência. O dia pedirá organização, estratégia e responsabilidade nas decisões. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Aquário 6 de Paus

Algo pelo qual o aquariano vem trabalhando poderá finalmente trazer resultados positivos (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” mostra que haverá reconhecimento e vitória. Algo pelo qual você vem trabalhando poderá finalmente trazer resultados positivos. Aproveite esse dia de conquista.

Peixes 5 de Ouros

O pisciano poderá sentir uma sensação de insegurança emocional ou financeira (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Uma sensação de insegurança emocional ou financeira poderá aparecer. A carta “5 de Ouros” lembra que o apoio existe não enfrente os desafios sozinho(a). Buscar ajuda pode fazer a diferença.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.