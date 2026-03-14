InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

O sábado poderá trazer viradas de destino e conquistas aos nativos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O sábado poderá trazer viradas de destino e conquistas aos nativos (Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O sábado trará uma combinação de reflexão, mudanças inesperadas e decisões importantes. Algumas cartas do tarot indicam viradas de destino e conquistas, enquanto outras pedem cautela emocional e tempo para reorganizar ideias. O dia convidará à consciência antes de agir.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries O Eremita

Ilustração do signo de áries centralizado em um fundo rosa
O dia pedirá introspecção e silêncio interior ao ariano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O dia pedirá introspecção e silêncio interior. Talvez seja o momento de desacelerar e refletir antes de tomar decisões importantes. A carta “O Eremita” sugere buscar respostas dentro de você, longe das pressões externas.

Touro A Torre

Ilustração do signo de touro centralizado em um fundo rosa
O taurino poderá ter libertação de algo que não funciona mais (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão surgir e mexer com estruturas que pareciam estáveis. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não funciona mais. O que cair agora abrirá espaço para algo mais verdadeiro.

Gêmeos Pajem de Espadas

Ilustração do signo de gêmeos centralizado em um fundo rosa
Notícias ou descobertas poderão surgir ao longo do dia do geminiano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Curiosidade e atenção às informações ao seu redor estarão em destaque. Notícias ou descobertas poderão surgir ao longo do dia. A carta “Pajem de Espadas” sugere observar mais antes de agir e evitar conclusões precipitadas.

Câncer A Roda da Fortuna

Ilustração do signo de câncer centralizado em um fundo rosa
Mudanças de rumo, oportunidades ou acontecimentos inesperados movimentarão o dia do canceriano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O destino poderá trazer surpresas. Mudanças de rumo, oportunidades ou acontecimentos inesperados movimentarão o seu dia. A carta “A Roda da Fortuna” indica que a vida estará em constante movimento aproveite as oportunidades que surgirem.

Leão 8 de Paus

Ilustração do signo de leão centralizado em um fundo rosa
Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão acontecer de forma inesperada ao leonino (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Movimento e novidades rápidas marcarão o dia, conforme a carta “8 de Paus”. Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão acontecer de forma inesperada. Aproveite a energia dinâmica para avançar.

Virgem Rainha de Espadas

Ilustração do signo de virgem centralizado em um fundo rosa
Clareza mental e postura firme serão essenciais ao virginiano (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Clareza mental e postura firme serão essenciais. A carta “Rainha de Espadas” sugere tomar decisões com racionalidade e não se deixar levar apenas pela emoção. A comunicação direta será importante.

Libra 2 de Copas

Ilustração do signo de libra centralizado em um fundo rosa
O libriano poderá ter um dia significativo no campo amoroso (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Conexões importantes ganharão destaque. A carta “2 de Copas” indica parceria, harmonia e trocas sinceras de sentimentos. Poderá ser um dia significativo no campo amoroso ou nas amizades.

Escorpião 7 de Ouros

Ilustração do signo de escorpião centralizado em um fundo rosa
O escorpiano passará por um dia de avaliação e paciência (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

O sábado será de avaliação e paciência. A carta “7 de Ouros” sugere observar os resultados do que você vem construindo antes de dar novos passos. Nem tudo cresce no mesmo ritmo.

Sagitário 9 de Espadas

Ilustração do signo de sagitário centralizado em um fundo rosa
O sagitariano deverá respirar fundo e organizar os pensamentos (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Preocupações ou ansiedade poderão surgir. A carta “9 de Espadas” lembra que muitos medos existem mais na mente do que na realidade. Respire fundo e organize seus pensamentos.

Capricórnio O Imperador

Ilustração do signo de capricórnio centralizado em um fundo rosa
O dia pedirá ao capricorniano organização, estratégia e responsabilidade nas decisões (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “O Imperador” indica que a postura firme e a liderança estarão em evidência. O dia pedirá organização, estratégia e responsabilidade nas decisões. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Aquário 6 de Paus

Ilustração do signo de aquário centralizado em um fundo rosa
Algo pelo qual o aquariano vem trabalhando poderá finalmente trazer resultados positivos (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” mostra que haverá reconhecimento e vitória. Algo pelo qual você vem trabalhando poderá finalmente trazer resultados positivos. Aproveite esse dia de conquista.

Peixes 5 de Ouros

Ilustração do signo de peixes centralizado em um fundo rosa
O pisciano poderá sentir uma sensação de insegurança emocional ou financeira (Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock)

Uma sensação de insegurança emocional ou financeira poderá aparecer. A carta “5 de Ouros” lembra que o apoio existe não enfrente os desafios sozinho(a). Buscar ajuda pode fazer a diferença.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 14/03/2026 07:08
    SIGA
    x