Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/03/2026

O domingo trará uma energia de clareza, libertação e novos caminhos. Algumas cartas do tarot apontam para desafios emocionais e para a necessidade de responsabilidade nas escolhas, enquanto outras trazem esperança, inspiração e coragem para iniciar algo diferente. O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries O Diabo
O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou situações que podem estar prendendo você emocionalmente. A carta O Diabo sugere observar se existe algum apego, hábito ou relação que limita a sua liberdade. Reconhecer essas dinâmicas será o primeiro passo para transformá-las.
Touro Cavaleiro de Ouros
Persistência e dedicação marcarão o seu dia. A carta Cavaleiro de Ouros indica progresso constante, mesmo que lento. Continue investindo nos seus objetivos com disciplina os resultados tenderão a ser sólidos e duradouros.
Gêmeos A Estrela
Esperança e renovação emocional entrarão em cena. A carta A Estrela indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que você será guiado(a) para caminhos mais alinhados com a sua essência.
Câncer Ás de Espadas
Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de algo que vinha causando confusão. A carta Ás de Espadas favorece decisões racionais e uma comunicação mais direta.
Leão 5 de Ouros
Poderá surgir uma sensação de insegurança emocional ou financeira. A carta 5 de Ouros lembra que o apoio estará disponível, mesmo que você ainda não tenha percebido. Procure não enfrentar as dificuldades sozinho(a).
Virgem 10 de Copas
Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta 10 de Copas indica momentos especiais com pessoas queridas e uma sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos importantes.
Libra Rei de Espadas
Racionalidade e estratégia serão fundamentais. A carta Rei de Espadas sugere tomar decisões com clareza e objetividade. Evite se deixar levar apenas pela emoção.
Escorpião Ás de Paus
Uma nova energia surgirá no seu caminho. A carta Ás de Paus indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo importante. Aproveite a motivação para dar o primeiro passo.
Sagitário O Eremita
Será um dia de introspecção e reflexão. A carta O Eremita pede uma pausa para avaliar decisões e caminhos. O silêncio poderá trazer respostas importantes.
Capricórnio A Justiça
O dia pedirá equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. A carta A Justiça indica que decisões tomadas agora poderão trazer consequências duradouras. Avalie bem antes de agir.
Aquário A Torre
Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos. Apesar do impacto inicial, a carta A Torre indica libertação de algo que não faz mais sentido. O novo precisará de espaço para nascer.
Peixes O Louco
Um novo ciclo começará. A carta O Louco fala de coragem para explorar caminhos diferentes e abrir espaço para experiências inéditas. Confie na sua intuição e siga em frente com leveza.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.