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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a domingo de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade (Imagem: Candidly Dana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade (Imagem: Candidly Dana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo trará uma energia de clareza, libertação e novos caminhos. Algumas cartas do tarot apontam para desafios emocionais e para a necessidade de responsabilidade nas escolhas, enquanto outras trazem esperança, inspiração e coragem para iniciar algo diferente. O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Diabo

Ilustração do símbolo de Áries, representado por um carneiro com chifres curvados e detalhes ornamentais
O ariano deverá observar se existe algum apego, hábito ou relação que limita a sua liberdade (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou situações que podem estar prendendo você emocionalmente. A carta O Diabo sugere observar se existe algum apego, hábito ou relação que limita a sua liberdade. Reconhecer essas dinâmicas será o primeiro passo para transformá-las.

Touro Cavaleiro de Ouros

Ilustração do símbolo de Touro, representado por uma cabeça de touro com chifres voltados para cima e elementos decorativos
O taurino deverá continuar investindo nos objetivos com disciplina (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Persistência e dedicação marcarão o seu dia. A carta Cavaleiro de Ouros indica progresso constante, mesmo que lento. Continue investindo nos seus objetivos com disciplina os resultados tenderão a ser sólidos e duradouros.

Gêmeos A Estrela

Ilustração do símbolo de Gêmeos, representado por dois rostos femininos simétricos voltados para lados opostos
Será um dia de cura, inspiração e fé no futuro para o geminiano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Esperança e renovação emocional entrarão em cena. A carta A Estrela indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que você será guiado(a) para caminhos mais alinhados com a sua essência.

Câncer Ás de Espadas

Ilustração do símbolo de Câncer, representado por um caranguejo estilizado com detalhes geométricos
Clareza e verdade marcarão o dia do canceriano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de algo que vinha causando confusão. A carta Ás de Espadas favorece decisões racionais e uma comunicação mais direta.

Leão 5 de Ouros

Ilustração do símbolo de Leão, representado por uma cabeça de leão com juba estilizada e elementos gráficos
O leonino deverá não enfrentar as dificuldades sozinho (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Poderá surgir uma sensação de insegurança emocional ou financeira. A carta 5 de Ouros lembra que o apoio estará disponível, mesmo que você ainda não tenha percebido. Procure não enfrentar as dificuldades sozinho(a).

Virgem 10 de Copas

Ilustração do símbolo de Virgem, representado por um rosto feminino com cabelos loiros e ornamentos florais
O virginiano deverá aproveitar o dia para fortalecer vínculos importantes (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta 10 de Copas indica momentos especiais com pessoas queridas e uma sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos importantes.

Libra Rei de Espadas

Ilustração do símbolo de Libra, representado por uma balança com detalhes ornamentais
O libriano deverá tomar decisões com clareza e objetividade (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Racionalidade e estratégia serão fundamentais. A carta Rei de Espadas sugere tomar decisões com clareza e objetividade. Evite se deixar levar apenas pela emoção.

Escorpião Ás de Paus

Ilustração do símbolo de Escorpião, representado por um escorpião estilizado com cauda levantada
O escorpiano deverá aproveitar a motivação para dar o primeiro passo (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá no seu caminho. A carta Ás de Paus indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo importante. Aproveite a motivação para dar o primeiro passo.

Sagitário O Eremita

Ilustração do símbolo de Sagitário, representado por um arco e flecha com detalhes gráficos
O sagitariano deverá dar uma pausa para avaliar decisões e caminhos (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Será um dia de introspecção e reflexão. A carta O Eremita pede uma pausa para avaliar decisões e caminhos. O silêncio poderá trazer respostas importantes.

Capricórnio A Justiça

Ilustração do símbolo de Capricórnio, representado por uma cabeça de cabra com chifres curvados
O dia do capricorniano pedirá equilíbrio e responsabilidade nas escolhas (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. A carta A Justiça indica que decisões tomadas agora poderão trazer consequências duradouras. Avalie bem antes de agir.

Aquário A Torre

Ilustração do símbolo de Aquário com um vaso inclinado despejando água
Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos do aquariano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos. Apesar do impacto inicial, a carta A Torre indica libertação de algo que não faz mais sentido. O novo precisará de espaço para nascer.

Peixes O Louco

Ilustração do símbolo de Peixes com dois peixes entrelaçados formando um círculo
O pisciano terá coragem para explorar caminhos diferentes (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Um novo ciclo começará. A carta O Louco fala de coragem para explorar caminhos diferentes e abrir espaço para experiências inéditas. Confie na sua intuição e siga em frente com leveza.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 15/03/2026 07:05
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