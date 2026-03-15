Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/03/2026

O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade (Imagem: Candidly Dana | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo trará uma energia de clareza, libertação e novos caminhos. Algumas cartas do tarot apontam para desafios emocionais e para a necessidade de responsabilidade nas escolhas, enquanto outras trazem esperança, inspiração e coragem para iniciar algo diferente. O dia pedirá consciência para romper padrões e seguir com mais autenticidade.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Diabo

O ariano deverá observar se existe algum apego, hábito ou relação que limita a sua liberdade (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou situações que podem estar prendendo você emocionalmente. A carta O Diabo sugere observar se existe algum apego, hábito ou relação que limita a sua liberdade. Reconhecer essas dinâmicas será o primeiro passo para transformá-las.

Touro Cavaleiro de Ouros

O taurino deverá continuar investindo nos objetivos com disciplina (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Persistência e dedicação marcarão o seu dia. A carta Cavaleiro de Ouros indica progresso constante, mesmo que lento. Continue investindo nos seus objetivos com disciplina os resultados tenderão a ser sólidos e duradouros.

Gêmeos A Estrela

Será um dia de cura, inspiração e fé no futuro para o geminiano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Esperança e renovação emocional entrarão em cena. A carta A Estrela indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que você será guiado(a) para caminhos mais alinhados com a sua essência.

Câncer Ás de Espadas

Clareza e verdade marcarão o dia do canceriano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de algo que vinha causando confusão. A carta Ás de Espadas favorece decisões racionais e uma comunicação mais direta.

Leão 5 de Ouros

O leonino deverá não enfrentar as dificuldades sozinho (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Poderá surgir uma sensação de insegurança emocional ou financeira. A carta 5 de Ouros lembra que o apoio estará disponível, mesmo que você ainda não tenha percebido. Procure não enfrentar as dificuldades sozinho(a).

Virgem 10 de Copas

O virginiano deverá aproveitar o dia para fortalecer vínculos importantes (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Harmonia e felicidade emocional marcarão o seu dia. A carta 10 de Copas indica momentos especiais com pessoas queridas e uma sensação de plenitude. Aproveite para fortalecer vínculos importantes.

Libra Rei de Espadas

O libriano deverá tomar decisões com clareza e objetividade (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Racionalidade e estratégia serão fundamentais. A carta Rei de Espadas sugere tomar decisões com clareza e objetividade. Evite se deixar levar apenas pela emoção.

Escorpião Ás de Paus

O escorpiano deverá aproveitar a motivação para dar o primeiro passo (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Uma nova energia surgirá no seu caminho. A carta Ás de Paus indica entusiasmo, criatividade e impulso para iniciar algo importante. Aproveite a motivação para dar o primeiro passo.

Sagitário O Eremita

O sagitariano deverá dar uma pausa para avaliar decisões e caminhos (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Será um dia de introspecção e reflexão. A carta O Eremita pede uma pausa para avaliar decisões e caminhos. O silêncio poderá trazer respostas importantes.

Capricórnio A Justiça

O dia do capricorniano pedirá equilíbrio e responsabilidade nas escolhas (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

O dia pedirá equilíbrio e responsabilidade nas escolhas. A carta A Justiça indica que decisões tomadas agora poderão trazer consequências duradouras. Avalie bem antes de agir.

Aquário A Torre

Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos do aquariano (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar planos. Apesar do impacto inicial, a carta A Torre indica libertação de algo que não faz mais sentido. O novo precisará de espaço para nascer.

Peixes O Louco

O pisciano terá coragem para explorar caminhos diferentes (Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock)

Um novo ciclo começará. A carta O Louco fala de coragem para explorar caminhos diferentes e abrir espaço para experiências inéditas. Confie na sua intuição e siga em frente com leveza.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.