Tarot semanal: previsão para os signos de 16 a 22 de março de 2026

A semana poderá trazer mudanças sutis no ritmo do dia a dia, com momentos que convidarão à ação, decisões importantes e pausas para reflexão. Conforme as cartas do tarot, algumas situações tenderão a se esclarecer, enquanto outras poderão pedir mais atenção às escolhas e às relações ao redor. Será um período propício para observar sinais, reorganizar prioridades e lidar com desafios de forma mais consciente.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

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Áries Cinco de Paus

A sorte aparecerá quando o ariano evitar entrar em competição por tudo (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Cinco de Paus revela uma semana agitada, com muitas ideias, opiniões e pessoas querendo falar ao mesmo tempo. Em alguns momentos, tudo poderá parecer confuso, mas essa movimentação também poderá gerar criatividade e novas possibilidades. A sorte aparecerá quando você evitar entrar em competição por tudo. Muitas vezes, será apenas energia acumulada precisando se expressar. Use esse impulso para criar, agir e se movimentar.

Touro Nove de Copas

A sorte surgirá quando o taurino se permitir aproveitar o que está funcionando bem (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Nove de Copas mostra uma energia de satisfação nos próximos dias. Algo que você vinha desejando poderá finalmente se alinhar ou trazer aquela sensação de ufa, valeu a pena. Poderá ser uma pequena conquista, um prazer cotidiano ou um momento de conforto. A sorte surgirá quando você se permitir aproveitar o que está funcionando bem, sem a sensação de que ainda falta algo.

Gêmeos O Carro

sorte aparecerá quando o geminiano decidir com mais clareza para onde realmente deseja ir (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta O Carro indica movimento e decisão. Algo que estava parado começará a avançar ou dependerá de você assumir o controle da situação. A sorte aparecerá quando você decidir com mais clareza para onde realmente deseja ir. Quando Gêmeos para de mudar de direção o tempo todo, a vida tende a ganhar mais velocidade.

Câncer Rainha de Ouros

A sorte surgirá quando o canceriano valorizar o que é simples e concreto (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Rainha de Ouros traz uma energia voltada ao cuidado, à prosperidade e à estabilidade. A semana poderá ser favorável para organizar a vida prática, cuidar da casa, do corpo ou até das finanças. A sorte surgirá quando você valorizar o que é simples e concreto. Muitas vezes, a segurança que você procura está nas pequenas coisas do cotidiano.

Leão – O Julgamento

A sorte aparecerá quando o leonino aceitar a clareza e utilizá-la para tomar novas decisões (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta O Julgamento indica um momento de despertar. Algo poderá ficar muito claro para você ao longo da semana, como se finalmente uma ficha caísse. A sorte aparecerá quando você aceitar essa clareza e utilizá-la para tomar novas decisões. Não será sobre olhar para o passado com culpa, mas sobre compreender o que fazer daqui para frente.

Virgem Três de Copas

A sorte aparecerá quando o virginiano sair um pouco do modo trabalho constante (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Três de Copas indica uma semana mais leve e social. Convites, encontros ou momentos de alegria com amigos poderão surgir. Também poderá haver uma pequena comemoração ou um motivo especial para brindar. A sorte aparecerá quando você sair um pouco do modo trabalho constante e lembrar que a vida também é feita de celebrações.

Libra Dez de Espadas

A sorte surgirá quando o libriano compreender que determinados ciclos chegam ao fim (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Dez de Espadas indica o fim de uma situação que já vinha cansando você há algum tempo. Em certos momentos, algo precisará realmente terminar para abrir espaço para algo melhor. A sorte surgirá quando você compreender que determinados ciclos chegam ao fim. Depois de um encerramento, sempre começa uma nova fase.

Escorpião Cavaleiro de Paus

A sorte aparecerá quando o escorpiano seguir o impulso com entusiasmo (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus mostra uma energia de ação e aventura nesta semana. Poderá surgir vontade de mudar algo, viajar, iniciar um projeto ou simplesmente sair da rotina. A sorte aparecerá quando você seguir esse impulso com entusiasmo, mas sem agir apenas por impulsividade. Direção somada à coragem poderá trazer bons resultados.

Sagitário Cinco de Ouros

A sorte aparecerá quando o sagitariano não se fechar e buscar soluções práticas (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Cinco de Ouros revela uma sensação de preocupação com dinheiro ou segurança. Mas ela também lembra que ajuda existe e caminhos aparecem. A sorte aparecerá quando você não se fechar e buscar soluções práticas. Em alguns momentos, uma porta se abre justamente quando você decide pedir apoio ou olhar a situação por outro ângulo.

Capricórnio Ás de Espadas

A sorte aparecerá quando o capricorniano utilizar a lucidez para cortar o que está confuso ou enrolado (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas indica um período de maior clareza mental. Uma nova ideia, uma decisão importante ou uma verdade que precisa ser dita poderá surgir durante a semana. A sorte aparecerá quando você utilizar essa lucidez para cortar o que está confuso ou enrolado. A verdade, quando bem colocada, pode abrir novos caminhos.

Aquário Seis de Paus

A sorte aparecerá quando o aquariano reconhecer o próprio esforço e valorizar as pequenas conquistas (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Seis de Paus indica reconhecimento. Algo que você fez poderá começar a receber atenção ou aprovação das pessoas ao redor. Poderá ser um elogio, um resultado positivo ou até uma sensação de vitória pessoal. A sorte aparecerá quando você reconhecer o próprio esforço e valorizar as pequenas conquistas.

Peixes Quatro de Copas

A sorte aparecerá quando o pisciano prestar mais atenção no que está sendo oferecido (Imagem: drosostalitsa | Shutterstock)

A carta Quatro de Copas indica um momento mais introspectivo. Você poderá se sentir um pouco distante do que acontece ao redor. No entanto, essa carta também fala de oportunidades que podem surgir de forma discreta. A sorte aparecerá quando você prestar mais atenção no que está sendo oferecido. Nem tudo chega fazendo barulho.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.