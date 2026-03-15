Sobremesa com pistache: 3 receitas fáceis e deliciosas para o domingo 

O pistache tem ganhado cada vez mais espaço nas sobremesas por seu sabor delicado e textura marcante, que transformam preparos simples em experiências especiais. Com sua cor naturalmente vibrante e aroma característico, o ingrediente adiciona sofisticação e um toque diferente às receitas caseiras.
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A seguir, veja 3 receitas de sobremesas com pistache para o domingo!
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1. Bolo de pistache com creme
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de pistache sem casca
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e cobertura
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/2 xícara de chá de pistache sem casca triturado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Pistache sem casca e triturado para finalizar
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o pistache. Bata até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela. Acrescente a farinha de trigo e misture delicadamente até incorporar. Adicione o sal e o fermento químico em pó e mexa suavemente apenas para integrar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja firme e levemente dourado. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.
Recheio e montagem
Em uma panela, adicione o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o pistache triturado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até o creme engrossar e ficar cremoso. Desligue o fogo, misture a essência de baunilha e deixe esfriar. Corte o bolo em três partes, formando três camadas. Espalhe parte do creme sobre a primeira camada e cubra com a outra parte do bolo. Repita mais uma camada. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir. Finalize cobrindo o topo com o pistache triturado e o pistache inteiro sem casca. Sirva em seguida.
2. Bombom de pistache
Ingredientes
Recheio
- 1 xícara de chá de pistache sem casca triturado
- 1/2 xícara de chá de leite condensado
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Manteiga para untar
Cobertura
- 300 g de chocolate meio-amargo picado
- Cacau em pó a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o pistache triturado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura engrossar e formar um creme consistente. Desligue o fogo, adicione a essência de baunilha e misture bem. Transfira o recheio para um prato e deixe esfriar completamente até ficar firme. Com as mãos levemente untadas com manteiga, modele pequenas bolas com o recheio e coloque sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve à geladeira por alguns minutos para firmar.
Cobertura
Derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria, mexendo em intervalos curtos até ficar liso e brilhante. Mergulhe cada bolinha de recheio no chocolate derretido, retire com auxílio de um garfo e deixe escorrer o excesso. Coloque novamente sobre o papel-manteiga e deixe o chocolate endurecer. Depois de firmes, polvilhe o cacau em pó por cima. Sirva em seguida.
3. Pudim de pistache
Ingredientes
Pudim
- 1 xícara de chá de pistache sem casca
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 2 xícaras de chá de leite
- 3 ovos
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Água quente
Calda
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até derreter e formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado e continue mexendo até a calda ficar lisa. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.
Pudim
No liquidificador, coloque o pistache sem casca, o leite condensado, o creme de leite, o leite, os ovos e a essência de baunilha. Bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada. Coloque a forma dentro de uma assadeira com água quente para assar em banho-maria. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o pudim ficar firme. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por algumas horas. Passe uma faca nas laterais da forma, desenforme e sirva em seguida.