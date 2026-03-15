Sobremesa com pistache: 3 receitas fáceis e deliciosas para o domingo 

O pistache tem ganhado cada vez mais espaço nas sobremesas por seu sabor delicado e textura marcante, que transformam preparos simples em experiências especiais. Com sua cor naturalmente vibrante e aroma característico, o ingrediente adiciona sofisticação e um toque diferente às receitas caseiras.

A seguir, veja 3 receitas de sobremesas com pistache para o domingo!

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1. Bolo de pistache com creme

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de pistache sem casca

sem casca 2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio e cobertura

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de pistache sem casca triturado

1 colher de chá de essência de baunilha

Pistache sem casca e triturado para finalizar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e o pistache. Bata até formar uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela. Acrescente a farinha de trigo e misture delicadamente até incorporar. Adicione o sal e o fermento químico em pó e mexa suavemente apenas para integrar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo esteja firme e levemente dourado. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme.

Recheio e montagem

Em uma panela, adicione o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o pistache triturado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até o creme engrossar e ficar cremoso. Desligue o fogo, misture a essência de baunilha e deixe esfriar. Corte o bolo em três partes, formando três camadas. Espalhe parte do creme sobre a primeira camada e cubra com a outra parte do bolo. Repita mais uma camada. Leve à geladeira por 30 minutos antes de servir. Finalize cobrindo o topo com o pistache triturado e o pistache inteiro sem casca. Sirva em seguida.

Bombom de pistache (Imagem: sri widyowati | Shutterstock)

2. Bombom de pistache

Ingredientes

Recheio

1 xícara de chá de pistache sem casca triturado

1/2 xícara de chá de leite condensado

2 colheres de sopa de creme de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Cobertura

300 g de chocolate meio-amargo picado

Cacau em pó a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o pistache triturado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura engrossar e formar um creme consistente. Desligue o fogo, adicione a essência de baunilha e misture bem. Transfira o recheio para um prato e deixe esfriar completamente até ficar firme. Com as mãos levemente untadas com manteiga, modele pequenas bolas com o recheio e coloque sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve à geladeira por alguns minutos para firmar.

Cobertura

Derreta o chocolate meio-amargo em banho-maria, mexendo em intervalos curtos até ficar liso e brilhante. Mergulhe cada bolinha de recheio no chocolate derretido, retire com auxílio de um garfo e deixe escorrer o excesso. Coloque novamente sobre o papel-manteiga e deixe o chocolate endurecer. Depois de firmes, polvilhe o cacau em pó por cima. Sirva em seguida.

3. Pudim de pistache

Ingredientes

Pudim

1 xícara de chá de pistache sem casca

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

2 xícaras de chá de leite

3 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

Água quente

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até derreter e formar um caramelo dourado. Adicione a água com cuidado e continue mexendo até a calda ficar lisa. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Pudim

No liquidificador, coloque o pistache sem casca, o leite condensado, o creme de leite, o leite, os ovos e a essência de baunilha. Bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada. Coloque a forma dentro de uma assadeira com água quente para assar em banho-maria. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o pudim ficar firme. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por algumas horas. Passe uma faca nas laterais da forma, desenforme e sirva em seguida.