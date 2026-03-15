Baralho cigano: conheça a carta de cada signo do zodíaco

O baralho cigano, também conhecido como Lenormand, é um oráculo muito utilizado para orientação espiritual e autoconhecimento. Composto por 36 cartas, ele traz símbolos simples e diretos que ajudam a compreender situações da vida, emoções e caminhos possíveis.
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Assim como na astrologia, cada signo do zodíaco possui características próprias e algumas cartas do baralho cigano representam muito bem a essência energética de cada um deles. Essa associação simbólica pode ajudar a entender melhor comportamentos, talentos e desafios dos nativos.
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A seguir, veja qual carta representa a energia de cada signo no baralho cigano!
Áries O Chicote (11)
Áries é um signo de ação, intensidade e coragem. A carta “O Chicote” representa movimento, força, impulsividade e energia ativa características muito presentes nos arianos. Assim como essa carta, o nativo não tem medo de enfrentar desafios e costuma agir rapidamente diante das situações.
Touro A Árvore (5)
“A Árvore” simboliza estabilidade, crescimento e raízes profundas. Assim como os taurinos, essa carta fala de construção sólida, paciência e conexão com a segurança material e emocional.
Gêmeos Os Pássaros (12)
A carta “Os Pássaros” representa comunicação, troca de ideias e movimento mental. Essa energia combina perfeitamente com Gêmeos, um signo curioso, versátil e sempre interessado em aprender algo novo.
Câncer A Casa (4)
“A Casa” simboliza proteção, família e pertencimento. Cancerianos valorizam profundamente os laços afetivos e o ambiente familiar, o que faz dessa carta uma representação perfeita da energia do signo.
Leão O Sol (31)
“O Sol” é uma das cartas mais positivas do baralho cigano. Ela representa brilho, sucesso, vitalidade e reconhecimento qualidades muito associadas ao carisma e à presença marcante de Leão.
Virgem O Livro (26)
A carta “O Livro” está ligada a conhecimento, estudo e análise. Os virginianos têm uma mente analítica e gostam de entender profundamente as situações, características que dialogam diretamente com esse símbolo.
Libra O Coração (24)
Libra é um signo ligado ao amor, aos relacionamentos e à busca por harmonia. A carta “O Coração” representa sentimentos, afetos e conexões emocionais.
Escorpião A Cobra (7)
“A Cobra” simboliza intensidade, transformação e poder de percepção. Escorpião também carrega essa energia profunda, intuitiva e muitas vezes misteriosa.
Sagitário O Cavaleiro (1)
“O Cavaleiro” representa movimento, novidades e expansão de caminhos. Sagitário, signo aventureiro e explorador, vibra exatamente nessa frequência de busca por novas experiências.
Capricórnio A Montanha (21)
“A Montanha” simboliza desafios, perseverança e resistência. Capricórnio é conhecido por sua disciplina e capacidade de superar obstáculos para alcançar objetivos de longo prazo.
Aquário A Estrela (16)
“A Estrela” representa esperança, inspiração e visão de futuro. Aquário, signo inovador e ligado a ideias diferentes, se conecta naturalmente com essa energia de visão e transformação coletiva.
Peixes A Lua (32)
“A Lua” simboliza sensibilidade, intuição e conexão com o mundo emocional e espiritual. Assim como os piscianos, essa carta fala de sonhos, imaginação e profunda percepção energética.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.