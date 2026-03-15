Baralho cigano: conheça a carta de cada signo do zodíaco

As cartas do baralho cigano representam muito bem a essência energética de cada signo (Imagem: Adul Na-ranong| Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O baralho cigano, também conhecido como Lenormand, é um oráculo muito utilizado para orientação espiritual e autoconhecimento. Composto por 36 cartas, ele traz símbolos simples e diretos que ajudam a compreender situações da vida, emoções e caminhos possíveis.

Assim como na astrologia, cada signo do zodíaco possui características próprias e algumas cartas do baralho cigano representam muito bem a essência energética de cada um deles. Essa associação simbólica pode ajudar a entender melhor comportamentos, talentos e desafios dos nativos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, veja qual carta representa a energia de cada signo no baralho cigano!

Áries O Chicote (11)

“O Chicote” representa movimento, força, impulsividade e energia ativa, características muito presentes nos arianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Áries é um signo de ação, intensidade e coragem. A carta “O Chicote” representa movimento, força, impulsividade e energia ativa características muito presentes nos arianos. Assim como essa carta, o nativo não tem medo de enfrentar desafios e costuma agir rapidamente diante das situações.

Touro A Árvore (5)

“A Árvore”, assim como os taurinos, fala de construção sólida, paciência e conexão (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“A Árvore” simboliza estabilidade, crescimento e raízes profundas. Assim como os taurinos, essa carta fala de construção sólida, paciência e conexão com a segurança material e emocional.

Gêmeos Os Pássaros (12)

A carta Os Pássaros simboliza comunicação, troca de ideias e agilidade mental, uma energia que combina perfeitamente com os geminianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” representa comunicação, troca de ideias e movimento mental. Essa energia combina perfeitamente com Gêmeos, um signo curioso, versátil e sempre interessado em aprender algo novo.

Câncer A Casa (4)

“A Casa” simboliza proteção, família e pertencimento, uma representação perfeita da energia dos cancerianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“A Casa” simboliza proteção, família e pertencimento. Cancerianos valorizam profundamente os laços afetivos e o ambiente familiar, o que faz dessa carta uma representação perfeita da energia do signo.

Leão O Sol (31)

“O Sol” representa brilho, sucesso, vitalidade e reconhecimento, qualidades muito associadas ao carisma e à presença marcante dos leoninos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“O Sol” é uma das cartas mais positivas do baralho cigano. Ela representa brilho, sucesso, vitalidade e reconhecimento qualidades muito associadas ao carisma e à presença marcante de Leão.

Virgem O Livro (26)

A carta “O Livro” está ligada a conhecimento, estudo e análise, características que dialogam diretamente com os virginianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

A carta “O Livro” está ligada a conhecimento, estudo e análise. Os virginianos têm uma mente analítica e gostam de entender profundamente as situações, características que dialogam diretamente com esse símbolo.

Libra O Coração (24)

A carta “O Coração” representa sentimentos, afetos e conexões emocionais, traços associados à energia dos librianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

Libra é um signo ligado ao amor, aos relacionamentos e à busca por harmonia. A carta “O Coração” representa sentimentos, afetos e conexões emocionais.

Escorpião A Cobra (7)

“A Cobra” simboliza intensidade, transformação e poder de percepção, características que também marcam a energia profunda dos escorpianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“A Cobra” simboliza intensidade, transformação e poder de percepção. Escorpião também carrega essa energia profunda, intuitiva e muitas vezes misteriosa.

Sagitário O Cavaleiro (1)

“O Cavaleiro” representa movimento, novidades e expansão de caminhos, uma energia que se conecta diretamente com o espírito aventureiro dos sagitarianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“O Cavaleiro” representa movimento, novidades e expansão de caminhos. Sagitário, signo aventureiro e explorador, vibra exatamente nessa frequência de busca por novas experiências.

Capricórnio A Montanha (21)

“A Montanha” simboliza desafios, perseverança e resistência, características ligadas aos capricornianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“A Montanha” simboliza desafios, perseverança e resistência. Capricórnio é conhecido por sua disciplina e capacidade de superar obstáculos para alcançar objetivos de longo prazo.

Aquário A Estrela (16)

“A Estrela” representa esperança, inspiração e visão de futuro, características que se conectam naturalmente aos aquarianos (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“A Estrela” representa esperança, inspiração e visão de futuro. Aquário, signo inovador e ligado a ideias diferentes, se conecta naturalmente com essa energia de visão e transformação coletiva.

Peixes A Lua (32)

“A Lua”, assim como os piscianos, fala de sonhos, imaginação e profunda percepção energética (Imagem: Tartila | Shutterstock)

“A Lua” simboliza sensibilidade, intuição e conexão com o mundo emocional e espiritual. Assim como os piscianos, essa carta fala de sonhos, imaginação e profunda percepção energética.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.