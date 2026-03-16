Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 16 a 22 de março de 2026

Esta semana marcará transição e ajustes importantes para os nativos. O baralho cigano mostra que mudanças sutis poderão alterar grandes resultados. Segundo o Mestre Ravi Vidya, flexibilidade será sinal de sabedoria.
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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
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Áries
A carta “A Foice” aponta decisões rápidas. Você deverá evitar agir por impulso emocional. No amor, cortes precipitados poderão gerar arrependimento. No trabalho, será importante manter foco no essencial.
Touro
A carta “A Casa” traz estabilidade e proteção. A semana favorecerá organização doméstica e emocional. No amor, a segurança fortalecerá vínculos. No trabalho, haverá estabilidade.
Gêmeos
A carta “Os Pássaros” indica excesso de estímulos. Você deverá ter cuidado com a ansiedade. No amor, diálogo claro evitará ruídos. No trabalho, priorize as tarefas.
Câncer
A carta “A Árvore” simboliza crescimento gradual. Não apresse os processos. No amor, as relações irão amadurecer. No trabalho, a evolução será consistente.
Leão
A carta “O Sol” amplia confiança e sucesso. O reconhecimento poderá chegar. No amor, o magnetismo estará em alta. No trabalho, haverá destaque profissional.
Virgem
A carta “O Livro” sugere estudos e planejamento. A semana favorecerá organização estratégica. No amor, será importante evitar suposições silenciosas. No trabalho, priorize a preparação.
Libra
A carta “O Buquê” indica harmonia e boas notícias. Situações irão se suavizar. No amor, gestos carinhosos poderão fortalecer vínculos. No trabalho, o clima estará positivo.
Escorpião
A carta “O Urso” fala de poder e liderança. Você deverá usar sua força com sabedoria. No amor, será importante evitar ciúmes excessivos. No trabalho, a sua autoridade será reconhecida.
Sagitário
A carta “Os Caminhos” pede decisão firme. Adiar escolhas poderá gerar estagnação. No amor, a clareza trará alívio. No trabalho, busque definição estratégica.
Capricórnio
A carta “A Torre” reforça responsabilidade. A semana pedirá foco em metas longas. No amor, cuidado com o distanciamento. No trabalho, haverá estrutura.
Aquário
A carta “A Estrela” traz inspiração renovada. Você deverá confiar na sua visão. No amor, haverá conexão espiritual. No trabalho, a criatividade estará em alta.
Peixes
A carta “Os Peixes” indica movimentação financeira. Você deverá evitar excessos emocionais. No amor, a intensidade pedirá equilíbrio. No trabalho, oportunidades estarão ligadas a ganhos.
Por Ravi Vidya
O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.