Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/03/2026

Enquanto alguns nativos viverão momentos de introspecção, outros poderão ser beneficiados com conquistas importantes (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira será marcada por reflexão emocional, libertação de bloqueios e mudanças importantes de direção. Algumas cartas do tarot pedem pausa e introspecção, enquanto outras apontam conquistas, recomeços e decisões que poderão transformar caminhos. De modo geral, o dia convidará a olhar para dentro antes de agir.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries 5 de Copas

Será importante que os nativos de Áries não foquem apenas no que deu errado, pois haverá boas oportunidades no caminho (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Frustrações ou lembranças do passado poderão surgir. A carta 5 de Copas pede cuidado para não focar apenas no que deu errado. Isso porque haverá boas oportunidades no caminho.

Touro 4 de Espadas

O ideal será que os nativos de Touro descansem e recuperem as energias (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta 4 de Espadas indica descansar e recuperar as energias. Será necessário desacelerar para reorganizar pensamentos e emoções, assim como realizar uma pausa antes de tomar decisões importantes.

Gêmeos Pajem de Copas

Sensibilidade e boas surpresas marcarão a segunda-feira dos nativos de Gêmeos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Segundo a carta Pajem de Copas, sensibilidade e boas surpresas emocionais marcarão a segunda-feira. Inclusive, mensagens ou gestos inesperados poderão trazer leveza e alegria.

Câncer O Louco

Os nativos de Câncer terão coragem para experimentar algo diferente ou iniciar um caminho novo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Um novo ciclo marcará o seu dia. A carta O Louco indica coragem para experimentar algo diferente ou iniciar um caminho inédito. No processo, confie na sua intuição.

Leão 8 de Espadas

Será fundamental que os nativos de Leão questionem os próprios medos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Sensação de bloqueio ou dúvidas poderão surgir, conforme a carta 8 de Espadas. Nesse contexto, será preciso lembrar que algumas limitações estão mais ligadas à forma como você vê a situação do que à realidade em si. Logo, procure questionar os seus medos.

Virgem 6 de Paus

Os nativos de Virgem poderão receber elogios por algo que se dedicaram (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Reconhecimento e conquista marcarão a sua segunda-feira. De acordo com a carta 6 de Paus, algo pelo qual você se dedicou poderá trazer resultados ou elogios. Aproveite o dia de valorização.

Libra A Torre

Algumas mudanças farão com que os nativos de Libra se libertem de estruturas que não fazem mais sentido (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Conforme a carta A Torre, mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os seus planos. Apesar do impacto inicial, esse cenário trará a libertação de estruturas que não fazem mais sentido.

Escorpião O Hierofante

O dia dos nativos de Escorpião será voltado para aprendizados e reflexões (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta O Hierofante sugere um dia de aprendizado e reflexão. Nesse cenário, conselhos importantes poderão surgir, ou você sentirá a necessidade de buscar orientação antes de agir.

Sagitário 9 de Paus

A persistência e a resistência se tornarão necessárias na segunda-feira dos nativos de Sagitário (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta 9 de Paus mostra que a persistência e a resistência serão necessárias nesta segunda-feira. Mesmo cansado(a), você estará perto de superar um desafio importante. Logo, continue firme.

Capricórnio 2 de Paus

Será um dia importante para os nativos de Capricórnio avaliarem caminhos e considerarem novas possibilidades (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Planejamento e visão de futuro se destacarão nesta segunda-feira. A carta 2 de Paus indica um dia importante para avaliar caminhos e considerar novas possibilidades antes de tomar decisões.

Aquário 4 de Copas

Os nativos de Aquário deverão olhar ao redor para que boas oportunidades não passem despercebidas (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Copas, poderá surgir a sensação de insatisfação ou desinteresse. Será importante olhar ao redor com mais atenção, pois boas oportunidades possivelmente passarão despercebidas.

Peixes A Justiça

Decisões importantes exigirão clareza e honestidade dos nativos de Peixes (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Equilíbrio e responsabilidade marcarão o seu dia, conforme a carta A Justiça. Nesse contexto, decisões importantes poderão surgir, exigindo clareza e honestidade consigo mesmo(a).

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.