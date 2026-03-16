Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/03/2026

A segunda-feira será marcada por reflexão emocional, libertação de bloqueios e mudanças importantes de direção. Algumas cartas do tarot pedem pausa e introspecção, enquanto outras apontam conquistas, recomeços e decisões que poderão transformar caminhos. De modo geral, o dia convidará a olhar para dentro antes de agir.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 5 de Copas
Frustrações ou lembranças do passado poderão surgir. A carta 5 de Copas pede cuidado para não focar apenas no que deu errado. Isso porque haverá boas oportunidades no caminho.
Touro 4 de Espadas
A carta 4 de Espadas indica descansar e recuperar as energias. Será necessário desacelerar para reorganizar pensamentos e emoções, assim como realizar uma pausa antes de tomar decisões importantes.
Gêmeos Pajem de Copas
Segundo a carta Pajem de Copas, sensibilidade e boas surpresas emocionais marcarão a segunda-feira. Inclusive, mensagens ou gestos inesperados poderão trazer leveza e alegria.
Câncer O Louco
Um novo ciclo marcará o seu dia. A carta O Louco indica coragem para experimentar algo diferente ou iniciar um caminho inédito. No processo, confie na sua intuição.
Leão 8 de Espadas
Sensação de bloqueio ou dúvidas poderão surgir, conforme a carta 8 de Espadas. Nesse contexto, será preciso lembrar que algumas limitações estão mais ligadas à forma como você vê a situação do que à realidade em si. Logo, procure questionar os seus medos.
Virgem 6 de Paus
Reconhecimento e conquista marcarão a sua segunda-feira. De acordo com a carta 6 de Paus, algo pelo qual você se dedicou poderá trazer resultados ou elogios. Aproveite o dia de valorização.
Libra A Torre
Conforme a carta A Torre, mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os seus planos. Apesar do impacto inicial, esse cenário trará a libertação de estruturas que não fazem mais sentido.
Escorpião O Hierofante
A carta O Hierofante sugere um dia de aprendizado e reflexão. Nesse cenário, conselhos importantes poderão surgir, ou você sentirá a necessidade de buscar orientação antes de agir.
Sagitário 9 de Paus
A carta 9 de Paus mostra que a persistência e a resistência serão necessárias nesta segunda-feira. Mesmo cansado(a), você estará perto de superar um desafio importante. Logo, continue firme.
Capricórnio 2 de Paus
Planejamento e visão de futuro se destacarão nesta segunda-feira. A carta 2 de Paus indica um dia importante para avaliar caminhos e considerar novas possibilidades antes de tomar decisões.
Aquário 4 de Copas
Segundo a carta 4 de Copas, poderá surgir a sensação de insatisfação ou desinteresse. Será importante olhar ao redor com mais atenção, pois boas oportunidades possivelmente passarão despercebidas.
Peixes A Justiça
Equilíbrio e responsabilidade marcarão o seu dia, conforme a carta A Justiça. Nesse contexto, decisões importantes poderão surgir, exigindo clareza e honestidade consigo mesmo(a).
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.