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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Enquanto alguns nativos viverão momentos de introspecção, outros poderão ser beneficiados com conquistas importantes (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Enquanto alguns nativos viverão momentos de introspecção, outros poderão ser beneficiados com conquistas importantes (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A segunda-feira será marcada por reflexão emocional, libertação de bloqueios e mudanças importantes de direção. Algumas cartas do tarot pedem pausa e introspecção, enquanto outras apontam conquistas, recomeços e decisões que poderão transformar caminhos. De modo geral, o dia convidará a olhar para dentro antes de agir.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 5 de Copas

Ilustração do signo de Áries com a cabeça de um carneiro de chifres curvos e detalhes ornamentados, acompanhado do símbolo astrológico do signo, em um fundo marrom
Será importante que os nativos de Áries não foquem apenas no que deu errado, pois haverá boas oportunidades no caminho (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Frustrações ou lembranças do passado poderão surgir. A carta 5 de Copas pede cuidado para não focar apenas no que deu errado. Isso porque haverá boas oportunidades no caminho.

Touro 4 de Espadas

Ilustração do signo de Touro com um touro estilizado de chifres curvados, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
O ideal será que os nativos de Touro descansem e recuperem as energias (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta 4 de Espadas indica descansar e recuperar as energias. Será necessário desacelerar para reorganizar pensamentos e emoções, assim como realizar uma pausa antes de tomar decisões importantes.

Gêmeos Pajem de Copas

Ilustração do signo de Gêmeos com duas figuras humanas gêmeas, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Sensibilidade e boas surpresas marcarão a segunda-feira dos nativos de Gêmeos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Segundo a carta Pajem de Copas, sensibilidade e boas surpresas emocionais marcarão a segunda-feira. Inclusive, mensagens ou gestos inesperados poderão trazer leveza e alegria.

Câncer O Louco

Ilustração do signo de Câncer com um caranguejo detalhado, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Os nativos de Câncer terão coragem para experimentar algo diferente ou iniciar um caminho novo (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Um novo ciclo marcará o seu dia. A carta O Louco indica coragem para experimentar algo diferente ou iniciar um caminho inédito. No processo, confie na sua intuição.

Leão 8 de Espadas

Ilustração do signo de Leão com a cabeça de um leão desenhada com traços curvos e estilizados, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Será fundamental que os nativos de Leão questionem os próprios medos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Sensação de bloqueio ou dúvidas poderão surgir, conforme a carta 8 de Espadas. Nesse contexto, será preciso lembrar que algumas limitações estão mais ligadas à forma como você vê a situação do que à realidade em si. Logo, procure questionar os seus medos.

Virgem 6 de Paus

Ilustração do signo de Virgem com o rosto de uma mulher de cabelos ondulados, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Os nativos de Virgem poderão receber elogios por algo que se dedicaram (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Reconhecimento e conquista marcarão a sua segunda-feira. De acordo com a carta 6 de Paus, algo pelo qual você se dedicou poderá trazer resultados ou elogios. Aproveite o dia de valorização.

Libra A Torre

Ilustração do signo de Libra com uma balança estilizada, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Algumas mudanças farão com que os nativos de Libra se libertem de estruturas que não fazem mais sentido (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Conforme a carta A Torre, mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os seus planos. Apesar do impacto inicial, esse cenário trará a libertação de estruturas que não fazem mais sentido.

Escorpião O Hierofante

Ilustração do signo de Escorpião com um escorpião desenhado com traços curvos, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
O dia dos nativos de Escorpião será voltado para aprendizados e reflexões (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta O Hierofante sugere um dia de aprendizado e reflexão. Nesse cenário, conselhos importantes poderão surgir, ou você sentirá a necessidade de buscar orientação antes de agir.

Sagitário 9 de Paus

Ilustração do signo de Sagitário com um centauro arqueiro segurando um arco e flecha, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
A persistência e a resistência se tornarão necessárias na segunda-feira dos nativos de Sagitário (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A carta 9 de Paus mostra que a persistência e a resistência serão necessárias nesta segunda-feira. Mesmo cansado(a), você estará perto de superar um desafio importante. Logo, continue firme. 

Capricórnio 2 de Paus

Ilustração do signo de Capricórnio com uma cabra de chifres alongados desenhada em estilo tribal, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Será um dia importante para os nativos de Capricórnio avaliarem caminhos e considerarem novas possibilidades (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Planejamento e visão de futuro se destacarão nesta segunda-feira. A carta 2 de Paus indica um dia importante para avaliar caminhos e considerar novas possibilidades antes de tomar decisões.

Aquário 4 de Copas

Ilustração do signo de Aquário com uma ânfora despejando ondas de água estilizadas, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Os nativos de Aquário deverão olhar ao redor para que boas oportunidades não passem despercebidas (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Copas, poderá surgir a sensação de insatisfação ou desinteresse. Será importante olhar ao redor com mais atenção, pois boas oportunidades possivelmente passarão despercebidas. 

Peixes A Justiça

Ilustração do signo de Peixes com dois peixes entrelaçados, ao lado do símbolo do signo, em fundo marrom
Decisões importantes exigirão clareza e honestidade dos nativos de Peixes (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Equilíbrio e responsabilidade marcarão o seu dia, conforme a carta A Justiça. Nesse contexto, decisões importantes poderão surgir, exigindo clareza e honestidade consigo mesmo(a).

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 16/03/2026 08:07
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