Netflix: lançamentos da semana entre 16 e 22 de março de 2026

Quem gosta de acompanhar as novidades da Netflix pode se preparar para mais uma semana movimentada. Entre os dias 16 e 22 de março, chega ao catálogo produções que prometem agradar a diferentes públicos, incluindo filmes premiados, séries queridas e lançamentos aguardados pelos fãs. As estreias passam por gêneros como drama, anime, aventura e música, ampliando as opções para quem busca algo novo para assistir ou aproveitar uma boa maratona.

Entre os destaques da semana estão a nova temporada de “Heartland”, o elogiado filme “Lady Bird”, o novo arco do anime “JoJos Bizarre Adventure”, a produção que expande o universo de “Peaky Blinders” e um especial musical do grupo BTS. Confira mais detalhes sobre cada estreia!

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1. Heartland 19ª temporada 17/03

Em “Heartland”, novos conflitos colocam à prova a força da família e o futuro do tradicional rancho (Imagem: Reprodução digital | CBC Television)

Na 19ª temporada de “Heartland”, a família Fleming-Bartlett precisa proteger o rancho de ameaças externas, incluindo um incêndio florestal e a presença de um novo adversário. Enquanto tenta manter o negócio da família seguro, Amy enfrenta desafios em sua carreira como treinadora de cavalos e em sua vida pessoal. Lou também precisa tomar decisões difíceis para garantir a segurança de todos. Os episódios destacam união, coragem e a busca por um futuro mais forte para o rancho.

2. Lady Bird A Hora de Voar 18/03

Em “Lady Bird A Hora de Voar”, uma adolescente vive o último ano do ensino médio enquanto tenta descobrir quem realmente é (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Dirigido por Greta Gerwig, o filme se tornou um dos dramas independentes mais elogiados da década. A história acompanha Christine McPherson, uma adolescente que prefere ser chamada de Lady Bird, durante seu último ano no ensino médio em Sacramento, nos Estados Unidos. Enquanto sonha em estudar em uma universidade em outra cidade, ela entra em conflito constante com a mãe, que tenta manter os pés da filha no chão.

Ao longo do ano, a jovem vive experiências marcantes envolvendo amizade, relacionamentos amorosos e escolhas sobre o futuro. A história explora o processo de amadurecimento e a construção da identidade na juventude. O longa também destaca as dificuldades financeiras da família e a relação complexa entre mãe e filha.

3. STEEL BALL RUN: JoJos Bizarre Adventure 19/03

Em “STEEL BALL RUN: JoJos Bizarre Adventure”, competidores atravessam os Estados Unidos em uma corrida intensa que esconde mistérios, rivalidades e poderes extraordinários (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história se passa nos Estados Unidos em 1890 e acompanha uma corrida a cavalo que atravessa o país de costa a costa, reunindo milhares de competidores de diferentes partes do mundo. Entre os participantes está Johnny Joestar, um ex-jóquei que perdeu os movimentos das pernas e busca recuperar seu propósito de vida. Durante a competição, ele forma uma parceria inesperada com Gyro Zeppeli, um misterioso lutador que domina técnicas especiais envolvendo esferas metálicas.

Enquanto disputam o prêmio milionário da corrida, os dois enfrentam adversários perigosos e descobrem uma conspiração que envolve figuras poderosas e artefatos misteriosos. A trama mistura ação, fantasia e elementos de faroeste. Esse arco é baseado na sétima parte do mangá criado por Hirohiko Araki.

4. Peaky Blinders: O Homem Imortal 20/03

“Peaky Blinders: O Homem Imortal“ retorna ao universo da famosa série para acompanhar Tommy Shelby em meio a novos conflitos durante a Segunda Guerra Mundial (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O filme dá continuidade à história da série britânica de sucesso e acompanha o retorno de Tommy Shelby ao centro da narrativa. Ambientada durante o período da Segunda Guerra Mundial, a trama mostra o personagem enfrentando novos desafios políticos e pessoais enquanto tenta proteger sua família e seus negócios. A produção funciona como um capítulo final da saga dos Shelby, trazendo novamente Cillian Murphy no papel principal.

O longa também apresenta novos personagens e conflitos ligados ao contexto da guerra e às tensões na cidade de Birmingham. Além disso, a história aprofunda a relação de Tommy com seu filho Duke, que passa a ter um papel importante na narrativa.

5. BTS THE COMEBACK LIVE 21/03

No especial “BTS THE COMEBACK LIVE”, o grupo sul-coreano apresenta performances marcantes em um evento que celebra seu aguardado retorno aos palcos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O especial musical registra uma apresentação ao vivo do grupo sul-coreano BTS em um evento que marca seu retorno aos palcos após um período de pausa nas atividades coletivas. A produção audiovisual reúne performances de grandes sucessos, além de músicas mais recentes do repertório.

Durante o especial, também são mostrados momentos de bastidores e a preparação do grupo para o show, destacando o trabalho de produção e ensaios. O evento celebra a trajetória do BTS como um dos maiores fenômenos globais do pop e reforça a conexão do grupo com seus fãs ao redor do mundo. A obra combina espetáculo musical, narrativa documental e interação com o público.