Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/03/2026

Conforme as cartas do tarot, a terça-feira terá uma energia intensa de encerramentos, libertações e mudanças emocionais profundas. Algumas indicam cortes necessários e momentos de reflexão, enquanto outras apontam esperança, cura e novos caminhos surgindo após períodos difíceis. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.
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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
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Áries 6 de Espadas
Será um dia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase complicada ou um problema que vinha causando desgaste. A carta 6 de Espadas sugere que, aos poucos, a vida começará a entrar em águas mais tranquilas. Permita-se seguir em frente.
Touro Ás de Espadas
Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de uma situação confusa. A carta Ás de Espadas favorece decisões racionais e comunicação direta.
Gêmeos 10 de Espadas
Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste emocional poderá finalmente se encerrar. Apesar da intensidade do dia, a carta 10 de Espadas indica libertação e possibilidade de reconstrução.
Câncer 5 de Espadas
Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta 5 de Espadas alerta para disputas de ego ou discussões que poderão gerar desgaste emocional. Nem toda batalha precisa ser vencida.
Leão O Diabo
O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou a apegos que poderão limitar sua liberdade. A carta O Diabo sugere observar comportamentos, hábitos ou relações que precisarão ser transformados.
Virgem A Estrela
Haverá esperança e renovação emocional. A carta A Estrela indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que caminhos mais leves começarão a se abrir.
Libra 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta 5 de Copas lembra que nem tudo estará perdido. Evite focar apenas no que não deu certo. Ainda existem possibilidades importantes à sua frente.
Escorpião A Morte
Haverá transformação profunda, segundo a carta A Morte. Um ciclo poderá se encerrar para abrir espaço para algo novo. Apesar da intensidade, essa mudança tenderá a trazer libertação e crescimento.
Sagitário 2 de Espadas
O dia pedirá decisões que talvez você esteja evitando. A carta 2 de Espadas indica a necessidade de olhar para uma situação com mais clareza e honestidade emocional.
Capricórnio 2 de Paus
Será um dia de planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar novas oportunidades. A carta 2 de Paus pede estratégia antes de agir.
Aquário A Sacerdotisa
A intuição estará forte e a percepção, aguçada. A carta A Sacerdotisa indica que respostas importantes poderão surgir por meio da observação e do silêncio interior.
Peixes 9 de Paus
A persistência será essencial. Você poderá se sentir cansado(a) ou emocionalmente desgastado(a), mas a carta 9 de Paus indica que está muito perto de superar um desafio importante.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.