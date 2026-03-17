InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas (Imagem: Anna Markina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas (Imagem: Anna Markina | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conforme as cartas do tarot, a terça-feira terá uma energia intensa de encerramentos, libertações e mudanças emocionais profundas. Algumas indicam cortes necessários e momentos de reflexão, enquanto outras apontam esperança, cura e novos caminhos surgindo após períodos difíceis. O dia pedirá maturidade emocional e clareza nas escolhas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries 6 de Espadas

Ilustração do signo de áries com estrelas em um fundo bege
O ariano poderá deixar para trás uma fase complicada ou um problema que vinha causando desgaste (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Será um dia de transição e superação. Você poderá deixar para trás uma fase complicada ou um problema que vinha causando desgaste. A carta 6 de Espadas sugere que, aos poucos, a vida começará a entrar em águas mais tranquilas. Permita-se seguir em frente.

Touro Ás de Espadas

Ilustração do signo de touro com estrelas em um fundo bege
Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de uma situação confusa ao taurino (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Clareza e verdade marcarão o seu dia. Conversas importantes poderão trazer entendimento ou libertação de uma situação confusa. A carta Ás de Espadas favorece decisões racionais e comunicação direta.

Gêmeos 10 de Espadas

Ilustração do signo de gêmeos com estrelas em um fundo bege
Haverá libertação e possibilidade de reconstrução para o geminiano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim. Algo que vinha causando desgaste emocional poderá finalmente se encerrar. Apesar da intensidade do dia, a carta 10 de Espadas indica libertação e possibilidade de reconstrução.

Câncer 5 de Espadas

Ilustração do signo de câncer com estrelas em um fundo bege
Será importante o canceriano evitar conflitos desnecessários (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Será importante evitar conflitos desnecessários. A carta 5 de Espadas alerta para disputas de ego ou discussões que poderão gerar desgaste emocional. Nem toda batalha precisa ser vencida.

Leão O Diabo

Ilustração do signo de leão com estrelas em um fundo bege
O dia do leonino pedirá atenção a padrões repetitivos ou a apegos que poderão limitar sua liberdade (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

O dia pedirá atenção a padrões repetitivos ou a apegos que poderão limitar sua liberdade. A carta O Diabo sugere observar comportamentos, hábitos ou relações que precisarão ser transformados.

Virgem A Estrela

Ilustração do signo de virgem em um fundo bege
Haverá esperança e renovação emocional para o virginiano (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Haverá esperança e renovação emocional. A carta A Estrela indica um dia de cura, inspiração e fé no futuro. Confie que caminhos mais leves começarão a se abrir.

Libra 5 de Copas

Ilustração do signo de libra com estrelas em um fundo bege
O libriano deverá evitar focar apenas no que não deu certo (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta 5 de Copas lembra que nem tudo estará perdido. Evite focar apenas no que não deu certo. Ainda existem possibilidades importantes à sua frente.

Escorpião A Morte

Ilustração do signo de escorpião com estrelas em um fundo bege
Para o escorpiano, um ciclo poderá se encerrar para abrir espaço para algo novo (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Haverá transformação profunda, segundo a carta A Morte. Um ciclo poderá se encerrar para abrir espaço para algo novo. Apesar da intensidade, essa mudança tenderá a trazer libertação e crescimento.

Sagitário 2 de Espadas

Ilustração do signo de sagitário com estrelas em um fundo bege
O dia pedirá decisões que talvez o sagitariano esteja evitando (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

O dia pedirá decisões que talvez você esteja evitando. A carta 2 de Espadas indica a necessidade de olhar para uma situação com mais clareza e honestidade emocional.

Capricórnio 2 de Paus

Ilustração do signo de capricórnio com estrelas em um fundo bege
O capricorniano poderá avaliar caminhos ou considerar novas oportunidades (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

Será um dia de planejamento e visão de futuro. Você poderá avaliar caminhos ou considerar novas oportunidades. A carta 2 de Paus pede estratégia antes de agir.

Aquário A Sacerdotisa

Ilustração do signo de aquário com estrelas em um fundo bege
A intuição do aquariano estará forte e a percepção, aguçada (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A intuição estará forte e a percepção, aguçada. A carta A Sacerdotisa indica que respostas importantes poderão surgir por meio da observação e do silêncio interior.

Peixes 9 de Paus

Ilustração do signo de peixes com estrelas em um fundo bege
O pisciano está muito perto de superar um desafio importante (Imagem: StockSmartStart | Shutterstock)

A persistência será essencial. Você poderá se sentir cansado(a) ou emocionalmente desgastado(a), mas a carta 9 de Paus indica que está muito perto de superar um desafio importante.

Por Viviane Pettersen

Mulher de cabelos escuros e brinco de argola com rosa vermelha

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 17/03/2026 07:07
    SIGA
    x