Feneco: 8 curiosidades sobre essa raposa que vive no deserto 

O feneco (Vulpes zerda), também conhecido como raposa-do-deserto, é um pequeno mamífero que vive principalmente nas regiões áridas do Norte da África, especialmente no deserto do Saara. Ele pertence à família dos canídeos, a mesma de cães, lobos e outras espécies de raposas. Apesar de seu tamanho compacto, esse animal possui características físicas e comportamentais que o tornam extremamente adaptado às condições severas do deserto.

Além de sua aparência chamativa, marcada por grandes orelhas e olhos expressivos, o feneco desperta curiosidade entre pesquisadores e amantes dos animais. Sua capacidade de sobreviver em ambientes quentes e secos, bem como seus hábitos noturnos e sociais, fazem dele um dos mamíferos mais interessantes do mundo. Veja a seguir!

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1. Possui as maiores orelhas em proporção ao corpo entre os canídeos

Uma das características mais marcantes do feneco são suas enormes orelhas, que podem medir até 15 centímetros de comprimento. Essas estruturas desempenham um papel importante na sobrevivência do animal no deserto. As orelhas ajudam a dissipar o calor do corpo, funcionando como um sistema natural de regulação térmica. Além disso, são extremamente sensíveis e permitem que o feneco detecte pequenos sons vindos debaixo da areia, como insetos ou roedores. Essa habilidade aumenta as chances de encontrar alimento em um ambiente onde recursos podem ser escassos.

2. É a menor espécie de raposa do mundo

O feneco é considerado a menor espécie de raposa existente. Em média, mede entre 30 e 40 centímetros de comprimento, sem contar a cauda, e pesa cerca de 1 a 1,5 quilo. Mesmo sendo pequeno, ele possui grande agilidade e resistência. Seu tamanho facilita a movimentação entre dunas e tocas subterrâneas. Essa característica também ajuda o animal a gastar menos energia para sobreviver em um ambiente onde comida e água nem sempre estão disponíveis com facilidade.

3. Suas patas são adaptadas para caminhar na areia quente

Outra curiosidade interessante é que o feneco possui pelos espessos nas patas, que funcionam como uma espécie de proteção natural contra o calor intenso da areia do deserto. Durante o dia, a superfície pode atingir temperaturas muito altas, o que poderia causar queimaduras. Com essa adaptação, o animal consegue se deslocar com mais conforto e segurança. Além disso, os pelos ajudam a melhorar a tração na areia fofa, facilitando corridas e escavações.

O feneco passa grande parte do dia escondido em tocas subterrâneas e sai para caçar durante a noite (Imagem: Ondrej Prosicky | Shutterstock)

4. Vive principalmente durante a noite

O feneco possui hábitos predominantemente noturnos. Isso significa que ele passa grande parte do dia escondido em tocas subterrâneas e sai para caçar durante a noite. Essa estratégia ajuda a evitar o calor extremo do deserto, que pode ser perigoso para muitos animais. À noite, as temperaturas ficam mais amenas, tornando mais fácil procurar alimento. Esse comportamento também reduz o risco de encontrar predadores durante os períodos mais quentes do dia.

5. Consegue sobreviver com pouca água

Uma das adaptações mais impressionantes do feneco é sua capacidade de viver com quantidades muito pequenas de água. Na natureza, ele obtém boa parte da hidratação necessária por meio dos alimentos que consome, como insetos, pequenos vertebrados e frutas. Seu organismo é eficiente na conservação de líquidos, reduzindo a perda de água. Essa adaptação é fundamental para a sobrevivência em regiões onde fontes de água são raras ou inexistentes.

6. É um animal onívoro e bastante oportunista

O feneco possui uma dieta bastante variada. Ele é considerado um animal onívoro, o que significa que se alimenta tanto de alimentos de origem animal quanto vegetal. Entre suas presas estão insetos, lagartos, pequenos roedores e ovos de aves. Também pode consumir frutas, raízes e outros vegetais disponíveis no deserto. Essa diversidade alimentar aumenta suas chances de encontrar alimento em diferentes períodos do ano e ajuda a manter o equilíbrio nutricional.

7. Constrói tocas complexas no deserto

Para se proteger do calor e dos predadores, o feneco constrói tocas subterrâneas bastante elaboradas. Essas estruturas podem ter vários túneis e câmaras interligadas. Em alguns casos, diferentes indivíduos podem compartilhar sistemas de tocas próximos uns dos outros. O interior dessas estruturas costuma ser mais fresco e seguro do que a superfície do deserto. Esse abrigo é importante para descansar, criar filhotes e se proteger de temperaturas extremas.

8. Vive em grupos familiares

Apesar de muitas espécies de raposas terem hábitos solitários, o feneco pode viver em pequenos grupos familiares. Normalmente, esses grupos são formados por um casal reprodutor e seus filhotes. A convivência em grupo ajuda na proteção contra predadores e facilita a defesa do território. Além disso, os adultos podem cooperar na criação dos filhotes, garantindo maior chance de sobrevivência para os jovens animais.