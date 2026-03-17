7 sinais para reconhecer um red pill nas redes e nos relacionamentos

A popularização desse tipo de discurso levanta alertas sobre o papel das redes sociais na formação de ideias e atitudes, especialmente entre jovens (Imagem: Strong Pictures | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nos últimos anos, pesquisadores e especialistas em comportamento têm observado o crescimento de comunidades digitais associadas à chamada cultura red pill. O termo, que significa pílula vermelha, tem duas conotações principais: sua origem no filme “Matrix” e, mais comumente hoje, seu uso por um movimento online que propaga ideologias misóginas e masculinistas. O fenômeno ganhou força em fóruns, vídeos e perfis nas redes sociais que afirmam revelar uma suposta “verdade” sobre as relações entre homens e mulheres.

O debate voltou ao centro das discussões após casos recentes de violência que mencionaram referências ao movimento. Em um episódio ocorrido no Rio de Janeiro, um adolescente apreendido acusado de estuprar uma menina menor de idade chegou à delegacia usando uma camiseta associada ao símbolo red pill, o que gerou forte repercussão nas redes.

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Ao mesmo tempo, mulheres passaram a incentivar nas redes sociais que outras usuárias observem sinais de homens que consomem esse tipo de conteúdo antes de iniciar relacionamentos. Compreender as ideias por trás desse discurso ajuda a identificar comportamentos que podem indicar alinhamento com essa cultura digital.

A seguir, confira 7 sinais que especialistas apontam como comuns em discursos associados à chamada “manosfera”.

1. Discurso de que os homens foram “enganados” pela sociedade

Uma das bases da narrativa red pill é a ideia de que os homens teriam sido manipulados por uma sociedade que favorece as mulheres. Esse argumento costuma aparecer em conteúdos que prometem revelar uma suposta “verdade escondida” sobre relacionamentos. A psicanalista e terapeuta Gláucia Santana explica que essa narrativa costuma funcionar como uma forma de lidar com frustrações emocionais.

“Quando falamos de red pill, estamos falando menos de um movimento organizado e mais de um ecossistema digital de ideias presente em vídeos, fóruns e perfis que prometem revelar uma suposta verdade sobre relacionamentos. A narrativa costuma sugerir que os homens foram enganados por uma sociedade que favoreceria as mulheres e que, para não sofrer, eles precisam ‘acordar’, endurecer e aprender a jogar o jogo das relações”, avalia.

Na avaliação da especialista, esse discurso também atua como mecanismo de proteção emocional. “Do ponto de vista psicanalítico, isso frequentemente funciona como uma defesa emocional. O discurso oferece explicações simples para dores complexas, como rejeição, frustração, sensação de inadequação ou medo de não ser escolhido”, afirma.

2. Relações tratadas como disputa de poder

Outro sinal recorrente é a ideia de que relacionamentos devem ser conduzidos como estratégias de controle emocional ou de vantagem sobre o outro. Segundo Gláucia Santana, essa lógica transforma vínculos afetivos em uma espécie de jogo.

“O red pill promete força, mas muitas vezes entrega medo disfarçado de controle. Em vez de elaborar a própria dor, o sujeito passa a buscar poder como anestesia, seja sobre dinheiro, status ou sobre o próprio vínculo afetivo. O relacionamento deixa de ser espaço de troca e passa a ser tratado como jogo de dominação. Quando o vínculo vira jogo, a empatia passa a ser vista como fraqueza, e isso abre espaço para comportamentos de humilhação, manipulação emocional e controle”, alerta.

3. Culpar mulheres por frustrações pessoais

Esse tipo de discurso costuma atrair jovens que enfrentam inseguranças ou experiências de rejeição afetiva. A psiquiatra Jessica Martani explica que esses conteúdos oferecem respostas simplificadas para dificuldades emocionais.

“Esses movimentos surgem muitas vezes em comunidades digitais que compartilham uma visão específica sobre relações de gênero, marcada por frustração, ressentimento ou sensação de exclusão social. Do ponto de vista da saúde mental, é importante entender que eles oferecem narrativas simplificadas para explicar dificuldades pessoais, como rejeição afetiva, insegurança ou baixa autoestima. É mais fácil colocar a culpa no outro do que parar para refletir sobre si mesmo”, reflete.

A busca por pertencimento pode transformar a sensação de rejeição em identificação com grupos que reforçam visões distorcidas sobre as mulheres (Imagem: Lia Koltyrina | Shutterstock)

4. Forte senso de grupo e pertencimento

Outro fator que contribui para a expansão desse tipo de conteúdo é a sensação de comunidade criada entre os seguidores. De acordo com Jessica Martani, essa dinâmica pode ser especialmente atrativa para jovens em busca de identidade.

“Ter um inimigo em comum e fazer parte de um grupo cria uma sensação de pertencimento e de estar do lado certo. Para muitos jovens que se sentem rejeitados ou isolados, esse tipo de narrativa oferece um senso de identidade e de reconhecimento dentro da comunidade.”

5. Validação de comportamentos agressivos

Quando frustrações emocionais passam a ser interpretadas como injustiças causadas pelas mulheres, existe o risco de que a raiva se transforme em comportamento hostil. A psiquiatra destaca que esse processo pode influenciar diretamente a forma como alguns jovens lidam com conflitos.

“Quando a frustração pessoal passa a ser interpretada como resultado de uma suposta injustiça causada pelas mulheres ou pela sociedade, existe o risco de transformar sofrimento psicológico em raiva direcionada. Alguns jovens podem começar a validar comportamentos agressivos ou enxergar a violência como forma de afirmação ou vingança”, alerta.

6. Desvalorização da empatia nas relações

Outro traço comum desse discurso é a ideia de que demonstrar empatia ou sensibilidade emocional seria sinal de fraqueza. Segundo as especialistas, essa lógica acaba incentivando relações baseadas em controle e manipulação, em vez de diálogo e respeito.

7. Narrativa de guerra entre homens e mulheres

Um dos sinais mais preocupantes desse tipo de discurso é a construção da ideia de conflito permanente entre os gêneros. A ativista Vann Ferreira, da Liderança feminina conservadora, afirma que o crescimento desse conteúdo merece atenção.

“O movimento chamado red pill surgiu na internet reunindo grupos de homens que acreditam que a sociedade enganou os homens sobre como funcionam os relacionamentos. Eles dizem que estão abrindo os olhos dos homens para essa realidade. O problema é que, em muitos desses espaços, surge um discurso de desconfiança e até hostilidade contra as mulheres, e isso pode influenciar principalmente jovens que ainda estão formando sua visão sobre relacionamentos”, afirma.

Ela alerta que esse tipo de conteúdo pode contribuir para a normalização do desrespeito. “Quando esse tipo de conteúdo reforça raiva ou desprezo pelas mulheres, existe o risco de normalizar comportamentos agressivos. Em vez de promover diálogo e equilíbrio entre homens e mulheres, acaba estimulando uma ideia de conflito permanente. A sociedade precisa avançar para relações mais maduras e respeitosas”, finaliza.

Por Sarah Monteiro