Laranja na decoração: 6 dicas para transformar os ambientes com essa cor

Intenso, acolhedor e cheio de presença, o laranja é uma cor que dificilmente passa despercebida. Entre escolhas cromáticas e sensações que os espaços despertam, algumas cores têm o poder de transformar completamente a experiência dentro de casa. Mais do que estética, elas influenciam percepções, criam atmosferas e ajudam a traduzir o estilo de quem vive ali.

Versátil, o laranja aparece em diferentes intensidades, desde as mais suaves e terrosas até versões vibrantes e saturadas. Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, essa flexibilidade permite que a cor dialogue com diversas propostas de decoração. “Ele tem essa capacidade de aquecer o ambiente sem pesar. Dependendo da forma como é aplicada, agrega energia ou adiciona, elegantemente, um ponto de destaque singular”, explica.

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Assim como outras cores intensas, seu uso pede atenção ao equilíbrio. Tons neutros, madeira natural, superfícies em preto ou cinza e paletas mais claras ajudam a valorizar o laranja, permitindo que apareça com personalidade sem dominar o espaço. “A cor precisa conversar com o restante do ambiente e, principalmente, com quem vive ali”, ressalta a arquiteta.

Como aplicar o laranja na decoração

Nas áreas sociais, o laranja costuma reforçar as sensações de acolhimento e convivência, enquanto em espaços de trabalho ou estudo coopera para criatividade e disposição. Ainda assim, Cristiane Schiavoni destaca que a cor não está restrita ao uso em grandes proporções, já que, dependendo do projeto, pequenos elementos já são suficientes para inserir o tom de maneira requintada.

Abaixo, veja como a arquiteta aplica o laranja em seus projetos!

1. Destaque na sala de estar

A combinação entre forma e cor traz conforto com personalidade (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

Na elaboração desta sala de estar integrada com a varanda, o laranja se destaca entre os elementos eleitos pela arquiteta Cristiane Schiavoni: a poltrona foi valorizada tanto pela cor quanto pelas formas orgânicas que convidam ao descanso. Para completar, a inclusão de uma almofada e de uma manta, no mesmo gradiente, deixou o espaço muito mais convidativo e leve para moradores e convidados.

Vasos, objetos decorativos e outros itens posicionados sobre mesas de centro são maneiras simples e eficientes de incorporar o laranja na decoração. Esses elementos funcionam como pequenos pontos de cor que iluminam o ambiente e ajudam a construir uma atmosfera mais acolhedora. Para Cristiane Schiavoni, esse ecletismo é justamente o que torna o laranja uma escolha interessante nos projetos de interiores.

2. Convivência na cozinha e área gourmet

O uso do laranja reforça a proposta de um ambiente mais descontraído e funcional (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

Na cozinha integrada com o estar, a profissional utilizou o laranja para colorir a marcenaria instalada abaixo do ‘L’ que forma a bancada em granito. Com a estrutura da mesa para refeições rápidas, ela também incluiu nichos para os equipamentos de áudio e vídeo dos moradores.

3. Elegância na mesa de jantar

As cadeiras em laranja ganham protagonismo com a iluminação natural (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Rafael Renzo)

Com ampla iluminação natural, as cadeiras cumpriram com a responsabilidade de transcender o vigor do laranja. O clima natural se completa com a espécie de jabuticabeira que compõe o espaço.

4. Presente nas artes plásticas

Obras com laranja criam pontos de interesse e conectam a decoração (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

Quadros e obras de arte com presença do laranja funcionam como pontos estratégicos que, além de enriquecerem o décor, contribuem para a narrativa visual do ambiente.

5. Em grande escala

O laranja em destaque cria um ambiente mais envolvente e aconchegante (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

Sem melindres e muito consciente , o laranja entrou em cena com a missão de criar um ambiente envolvente na sala de TV para os moradores. A profissional elegeu um sofisticado e generoso sofá de três lugares que foi complementado com o tapete que fundiu a cor com tons de azul.

6. Charme no closet ou na penteadeira

A escolha pontual valoriza o espaço com leveza e estilo (Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga)

Até mesmo em espaços mais íntimos, como closets ou áreas de penteadeira, o laranja pode surgir com delicadeza. Uma poltrona nessa tonalidade adiciona elegância e contemporaneidade à composição idealizada pela arquiteta.

Por Danilo Costa