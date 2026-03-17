8 passos para fazer a maquiagem durar o dia todo no Lollapalooza

Manter a maquiagem durar o dia todo em festivais exige preparo de pele, produtos resistentes e técnicas que garantem fixação mesmo com calor e movimento (Imagem: Artie Medvedev | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quem já enfrentou um dia inteiro de festival sabe como é difícil fazer a maquiagem durar o dia todo sem borrar ou perder o acabamento. O Lollapalooza reúne tudo o que pode desafiar a make: sol, calor, movimento e até chuva inesperada.

Pensando nisso, a maquiadora Bruna Malheiros reúne dicas simples que fazem diferença na fixação e no resultado, desde o preparo da pele até a finalização com produtos resistentes. Se a ideia é curtir sem preocupação, confira as orientações e veja como fazer a maquiagem durar o dia todo!

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1. Comece com a pele bem preparada e protegida

Antes de qualquer produto de maquiagem, a preparação da pele é fundamental. Uma pele bem hidratada segura melhor a make e evita que os produtos se separem ao longo do dia, explica Bruna Malheiros.

Etapa importante do skincare habitual, o protetor solar se torna ainda mais importante em eventos como o Lollapalooza, que acontece sob sol e exposição prolongada. Comece com sua rotina de cuidados, garantindo boa hidratação, e finalize com um filtro solar adequado ao seu tipo de pele, para mantê-la protegida e sem excesso de oleosidade ou ressecamento, completa.

2. Use uma bruma antes da base

Depois do skincare, aplique uma bruma fixadora, de preferência as multifuncionais que, além da função de fixar a maquiagem, oferecem benefícios de tratamento. Algumas possuem fórmulas enriquecidas com ativos de hidratação profunda, como niacinamida, acquasalina, pantenol e aquaporine, que estimulam a revigoração natural da pele. O resultado é uma pele equilibrada, com viço, pronta para receber os próximos produtos. Só esse passo já contribui para que a pele se mantenha mais fresca ao longo do festival, completa.

3. Aposte em um iluminador em gel antes da base

Antes de aplicar a base e o corretivo, a maquiadora indica usar um iluminador em gel para camuflar olheiras. A aplicação pode ser feita em pequena quantidade usando os dedos ou um pincel, concentrando o produto no canto interno dos olhos e espalhando suavemente em direção às olheiras.

O resultado é um efeito de luminosidade natural que prepara a região para receber os próximos produtos com mais leveza. Como dica extra, Bruna Malheiros conta que o produto também pode ser aplicado em todo o rosto, por baixo da base, para criar uma pele mais iluminada e dar mais cobertura sem pesar, além de ser à prova dágua.

Na hora de aplicar a base e o corretivo, pense em construir cobertura apenas onde for necessário, afinal menos produto costuma funcionar melhor (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Aplique base e corretivo em camadas leves

Com a pele preparada, aplique a base e o corretivo com leveza, construindo cobertura apenas onde for necessário. Menos produto costuma funcionar melhor, porque evita acúmulo e mantém o aspecto natural por mais tempo, explica a maquiadora. Bases de textura fluida ou média cobertura são as mais indicadas, pois espalham com facilidade e permitem construir camadas finas sem pesar no acabamento.

A aplicação pode ser feita com esponja úmida ou pincel, sempre em pequenas quantidades, concentrando o produto no centro do rosto e espalhando para as laterais. Para o corretivo, a dica é usar apenas em pontos que realmente precisam de cobertura, como olheiras ou pequenas imperfeições.

5. Aposte em contorno, blush e iluminador de longa duração

Depois da base e do corretivo, entram as etapas que trazem dimensão e cor ao rosto, como contorno, blush e iluminador. Aqui, cada pessoa pode apostar no estilo que mais combina com seu look de festival, desde um visual mais natural até propostas mais marcadas e iluminadas. Para garantir que a maquiagem resista, a dica é escolher produtos de longa duração, com fórmulas resistentes à água, ao suor e à oleosidade.

Esse tipo de produto ajuda a manter a make bonita por mais tempo, mesmo em ambientes ao ar livre, explica. Outra dica é aplicar os produtos em camadas leves e bem esfumadas, para que se integrem melhor à pele e aos demais produtos da maquiagem. Assim, o acabamento fica mais natural e também mais duradouro.

6. Sele tudo com pó

Selar bem a maquiagem é um passo importante para garantir maior durabilidade. Em eventos como o Lollapalooza, com calor, suor e muitas horas ao ar livre, vale, sim, aplicar pó no rosto todo para ajudar a manter a maquiagem no lugar, explica Bruna Malheiros. A maquiadora recomenda usar fórmulas ultrafinas, leves e à prova dágua, que fixem a maquiagem sem pesar, iniciando pela região abaixo dos olhos.

Recomendo produtos específicos para a área, como o Light Up, de BM Beauty. Ele é enriquecido com ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação da pele enquanto matifica e sela a maquiagem, conta. Depois, no restante do rosto, pode aplicar um pó facial, de preferência ultramicronizado e enriquecido com niacinamida, que ajuda a matificar a pele e controlar a oleosidade sem comprometer o conforto.

7. Olhos e lábios também pedem fórmulas resistentes

Depois de selar a pele, é hora de finalizar a maquiagem dos olhos e dos lábios, etapas em que o estilo pode variar de acordo com a proposta de cada um. A recomendação é apostar em produtos de longa duração ou à prova dágua.

Para os olhos, Bruna Malheiros sugere um truque simples para aumentar a fixação da sombra: Iluminadores em gel também podem ser usados como primer nas pálpebras. Basta aplicar uma camada fina, em seguida selar com sombra em pó, que ajuda a intensificar a cor e aumentar a durabilidade. Nos lábios, o primeiro passo é aplicar um lápis de contorno, que ajuda a definir o formato e aumenta a fixação do batom. Depois, escolha um batom de longa duração ou à prova dágua.

8. Finalize com uma bruma fixadora

Depois de produzir toda a maquiagem, volte com a bruma fixadora em todo o rosto. Ela ajuda a fundir as camadas de maquiagem, devolve viço e aumenta a resistência da make, explica Bruna Malheiros. Para aplicar corretamente, a recomendação é manter o frasco a cerca de 20 a 30 centímetros do rosto, borrifando o produto de maneira uniforme. Gosto de fazer movimentos em X e em T para garantir que a bruma se distribua bem por toda a pele, orienta a maquiadora.

Outro ponto importante é deixar o produto secar naturalmente, sem espalhar com as mãos, para que a película de fixação se forme corretamente. E, por fim, capriche na quantidade. Não precisa ter medo. A pele deve ficar levemente úmida para que a bruma realmente consiga integrar todos os produtos da maquiagem, diz Bruna Malheiros. Depois de alguns segundos, quando o produto seca, o resultado é uma pele mais viçosa, com acabamento uniforme e maquiagem mais resistente ao longo do dia.

9. Dica extra: hidratação e skincare para manter a pele em dia

Além da maquiagem, alguns cuidados simples ajudam a manter a pele bonita ao longo dos dias de festival. Durante o evento, um deles é lembrar de beber água regularmente. No meio da correria entre os shows, é comum a gente acabar negligenciando a hidratação, mas ela é fundamental, especialmente com calor, sol e muitas horas ao ar livre, comenta Bruna Malheiros.

Quando o festival termina e chega a hora de ir para casa, entra outra etapa importante: a limpeza da pele. Mesmo com o cansaço, remover completamente a maquiagem é essencial. Ao longo do dia, a pele acumula maquiagem, suor, protetor solar e poluição. Fazer uma boa limpeza ajuda a manter a pele equilibrada, explica Bruna Malheiros. Depois disso, vale apostar em um bom skincare noturno focado em hidratação e recuperação, preparando a pele para o dia seguinte. Afinal, ainda tem muitas horas de música pela frente!

Por Caroline Amorim