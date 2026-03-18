Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/03/2026

O dia pedirá sensibilidade, equilíbrio e coragem para lidar com mudanças, recomeços e oportunidades (Imagem: banu sevim | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira será marcada por cura emocional, recomeços e viradas importantes. Enquanto algumas cartas do tarot indicam encerramentos necessários e mudanças inesperadas, outras mostram novas oportunidades no amor, no trabalho e nas conexões. Será um dia de sensibilidade, mas também de crescimento.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries A Força

O nativo de Áries precisará manter a calma e usar a determinação para superar desafios sem confrontos desnecessários (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

O controle emocional será essencial. A carta “A Força” indica que você poderá lidar com situações desafiadoras com maturidade e calma. Sua verdadeira força estará na forma como reage, não no confronto.

Touro 3 de Copas

Para o nativo de Touro, o dia trará encontros alegres e momentos de celebração com pessoas queridas (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Clima de celebração e boas companhias. Segundo a carta “3 de Copas”, o dia favorecerá encontros, amizades e momentos leves. Permita-se aproveitar e compartilhar alegria.

Gêmeos 4 de Espadas

O nativo de Gêmeos precisará desacelerar e recuperar energia física e mental antes de tomar decisões importantes (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

A carta “4 de Espadas” mostra que o dia pedirá pausa e descanso. Talvez seja necessário desacelerar para recuperar energia física e mental. Evite decisões impulsivas.

Câncer Pajem de Copas

Para o nativo de Câncer, pequenas surpresas afetivas poderão trazer leveza e momentos de emoção ao longo do dia (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Segundo a carta “Pajem de Copas”, um convite, mensagem ou gesto inesperado poderá tocar seu coração. O dia favorecerá a leveza no amor.

Leão 10 de Espadas

O nativo de Leão vivenciará o encerramento de um ciclo desgastante, abrindo espaço para reconstrução e novos começos (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Um ciclo chegará ao fim. Apesar de parecer difícil, a carta “10 de Espadas” indica a libertação de uma fase desgastante. O pior já passou agora começará a reconstrução.

Virgem A Torre

Para o nativo de Virgem, mudanças inesperadas poderão desafiar estruturas antigas, promovendo transformação e libertação (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão surgir e mexer com estruturas importantes. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não faz mais sentido.

Libra Cavaleiro de Copas

O nativo de Libra terá oportunidades de expressar sentimentos e vivenciar momentos de conexão emocional profunda (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Romantismo e sensibilidade estarão em destaque. Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá declarações, encontros e conversas emocionais. Permita-se sentir sem criar expectativas irreais.

Escorpião 6 de Paus

Para o nativo de Escorpião, os esforços serão reconhecidos, trazendo sensação de conquista e valorização pessoal (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Haverá reconhecimento e conquista. A carta “6 de Paus” indica vitória e valorização pelos seus esforços. Aproveite este dia de destaque.

Sagitário Ás de Ouros

O nativo de Sagitário poderá receber oportunidades financeiras ou profissionais que prometem crescimento a longo prazo (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. A carta “Ás de Ouros” mostra que algo promissor poderá surgir e trazer crescimento a longo prazo.

Capricórnio Ás de Copas

Para o nativo de Capricórnio, um novo ciclo emocional trará reconciliação, amor e abertura do coração (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Novo ciclo emocional. Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia favorecerá amor, reconciliação ou abertura do coração. Permita-se viver sentimentos de forma mais leve.

Aquário Os Enamorados

O nativo de Aquário precisará tomar decisões importantes no campo afetivo, alinhando escolhas ao que sente no coração (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Haverá decisões importantes no campo afetivo. A carta “Os Enamorados” indica escolhas alinhadas ao coração, mas que precisarão de consciência. Ouça seus sentimentos.

Peixes 6 de Ouros

Para o nativo de Peixes, o dia favorecerá relações equilibradas e generosas, com troca justa entre dar e receber (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Haverá equilíbrio nas trocas. De acordo com a carta “6 de Ouros”, o dia favorecerá a ajuda mútua, a generosidade e as relações mais justas. Dar e receber precisarão estar em harmonia.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas em constante construção por meio de diferentes conteúdos.