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9 livros para celebrar a infância

Conheça histórias que lembram como crescer também é descobrir o mundo

A seleção reúne livros que acolhem, provocam e encantam, transformando cada descoberta da infância em uma experiência inesquecível (Imagem: Kovtun Dmitriy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A seleção reúne livros que acolhem, provocam e encantam, transformando cada descoberta da infância em uma experiência inesquecível (Imagem: Kovtun Dmitriy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nos primeiros anos de vida surgem as perguntas inesperadas, as descobertas que parecem enormes e as lembranças que vão ficar guardadas na memória por muito tempo. O Dia Mundial da Infância, celebrado em 21 de março, pede um olhar mais carinhoso para essa fase em que tudo ainda está sendo aprendido e experimentado.

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Os livros têm um lugar especial nesse percurso. Eles apresentam novos pontos de vista, aproximam as crianças de sentimentos e situações diferentes e transformam pequenas curiosidades em grandes aventuras. Muitas vezes, é ali que surgem risadas, dúvidas e conversas que continuam quando as páginas acabam.

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Os nove títulos desta seleção percorrem caminhos variados. Há mistério, amizade, coragem diante do desconhecido, jogos de linguagem e até ensinamentos sobre como encontrar o próprio lugar. Juntos, eles lembram as infinitas possibilidades que a leitura oferece para explorar o mundo.

1. Cada som um tom

Fundo branco com várias ilustrações pequenas de objetos e personagens que emitem sons: um trem, uma menina chorando, uma nuvem com raio, um sino, um porquinho, um telefone antigo, um carro vermelho, uma galinha e uma menina rindo. No centro, o título

Na obra “Cada som um tom”, os ruídos do cotidiano viram uma brincadeira cheia de descobertas e imaginação (Imagem: Divulgação | Cortez Editora)

O escritor Eraldo Miranda transforma os barulhos do cotidiano em uma divertida brincadeira de descoberta. Pensado para a primeira infância, o livro publicado pela Cortez Editora convida crianças e adultos a explorar juntos os sons do mundo, associando imagens, onomatopeias e imaginação em uma experiência de escuta e curiosidade.

2. Na floresta, um cachorro

Ilustração em tons terrosos e amarelados de uma floresta. Em primeiro plano, vemos a cabeça de um cachorro marrom de perfil. Ao fundo, entre as árvores, pessoas aparecem colando cartazes de
Em “Na floresta, um cachorro”, a curiosidade dos animais conduz uma história divertida repleta de pistas e surpresas (Imagem: Divulgação | VR Editora)

Em uma manhã na floresta, um cachorro dorme tranquilamente em uma árvore, despertando a curiosidade dos animais ao redor. Enquanto a águia, a serpente e outros habitantes tentam entender o que ele faz ali, a história se repete e ganha novos elementos até revelar uma divertida surpresa. Com texto de Yuri de Francco e ilustrações de Marcelo Tolentino, o livro da VR Editora convida crianças a observar, rir, procurar pistas nas imagens, além de ampliar o vocabulário.

3. Kabbalah Kids: guia prático para todas as idades

Ilustração rica e detalhada de uma selva tropical com muitas folhas verdes, flores vermelhas e amarelas. No centro, uma moldura hexagonal branca destaca o título
No livro “Kabbalah Kids: guia prático para todas as idades”, valores como empatia e respeito são apresentados de forma acessível e reflexiva (Imagem: Divulgação | Hanoi Editora)

Inspirada nos ensinamentos da Kabbalah, tradição milenar do judaísmo voltada à reflexão sobre a vida e as atitudes humanas, a publicação da Hanoi Editora propõe um guia prático de convivência respeitosa e inclusiva. Escrita e ilustrada pelo artista natural Marcos Goes, a obra incentiva desde cedo valores como empatia, diversidade, amor-próprio e autoconhecimento, convidando crianças a refletirem sobre sua relação com o mundo e com as pessoas.

4. Quando você chegou

Ilustração calorosa mostrando diversas famílias de diferentes etnias em um parque ou jardim com árvores de folhas alaranjadas. No centro, um casal segura um bebê. Crianças brincam de amarelinha e idosos caminham ao redor. No topo, a frase:
Em “Quando você chegou…”, o afeto guia uma narrativa delicada sobre a construção dos laços familiares (Imagem: Divulgação | VR Editora)

Uma narrativa sensível sobre o momento em que uma criança passa a fazer parte de uma família. Com linguagem simples e afetuosa, a história acompanha os primeiros encontros, a adaptação e a criação de novas tradições, mostrando que o amor constrói os laços mais fortes. Escrita por Harriet Evans e ilustrada por Nia Tudor, esta obra da VR Editora celebra o pertencimento e apresenta a adoção às crianças com delicadeza e acolhimento.

5. A corujinha que tinha medo do escuro

Capa de livro infantil com fundo azul escuro estrelado. À esquerda, uma coruja marrom usando óculos vermelhos e uma touca de dormir azul com estrelas está sentada em um galho. À direita, um pequeno rato azul de camiseta listrada aponta para cima. O título
Ao longo de “A corujinha que tinha medo do escuro”, a pequena Lili embarca em uma jornada para enfrentar seus próprios medos (Imagem: Divulgação | Mundo Cristão)

Depois de se machucar ao cair de uma árvore, a corujinha Lili passa a ter medo da noite. Na tentativa de fugir do escuro, ela parte ao lado de Ratito, seu fiel amigo, em uma aventura cheia de surpresas para descobrir um local onde o sol nunca se apaga. A obra de Maria A. Martin, publicada pela Editora Mundo Cristão, acompanha essa jornada sensível sobre coragem para enfrentar medos e encontrar seu lugar no mundo.

6. O Supercão Caramelo

Ilustração de um cachorro vira-lata caramelo usando uma máscara de super-herói azul e uma capa azul. Ele olha para trás com um sorriso confiante. Ao fundo, vê-se a silhueta do Cristo Redentor e as montanhas do Rio de Janeiro sob um céu azul claro. Título na parte inferior:
No livro “O Supercão Caramelo”, um cachorro comum descobre poderes extraordinários e assume a missão de proteger sua cidade (Imagem: Divulgação | Thiago Yashiki)

Fred é um animal curioso que, durante um passeio, pulou a cerca de uma área perigosa e farejou um estranho pó azul. Naquela mesma noite, percebeu que algo estava diferente, porque conseguia correr mais rápido e até voar. Assim, colocou uma máscara e uma capa para esconder sua identidade e decidiu que protegeria a população da sua cidade. Este livro, escrito por Thiago Yashiki, é uma aventura divertida, afetuosa e reflexiva para entreter as famílias e celebrar o cachorro caramelo como um dos símbolos brasileiros.

7. A incrível menina amarela

Ilustração delicada em tons de amarelo e ocre. Uma menina de perfil, toda em tons de amarelo dourado, segura uma única rosa. Ela está em um campo repleto de flores suaves sob um céu nublado. O título
Na obra “A incrível menina amarela”, uma protagonista única atravessa desafios enquanto aprende sobre amor e pertencimento (Imagem: Divulgação | Le Savoldi)

Amarela nasceu diferente iluminada, brilhante e impossível de ignorar. Em um vale cinzento, onde ninguém enxergava cores nem sentimentos, ela cresce enfrentando rejeição, perdas e silêncios. Após a morte da mãe, descobre dois dons raros: amar mesmo sem ser amada e enxergar a alma das pessoas. A obra publicada por Le Savoldi é uma jornada profunda de autoconhecimento, que aborda temas como perda, solidão, amadurecimento e esperança.

8. A pedra da sabedoria

ilustração colorida e vibrante. Na parte inferior, uma menina de cabelos cacheados castanhos e óculos azuis olha para cima com expressão de surpresa e boca aberta. O fundo tem árvores com copas rosas que lembram nuvens e um céu azul claro. O título
Em “A pedra da sabedoria”, o aprendizado ganha novos sentidos a partir do afeto e das experiências vividas (Imagem: Divulgação | Ciranda na Escola)

É preciso se despedir dos resultados rápidos e lembrar que o aprendizado nasce do amor. Nesse território afetivo, surge essa história sobre transformar dificuldades em descobertas encantadoras, publicada pela Ciranda na Escola. Escrito pelos autores Donaldo Buchweitz e Filipe Macedo, o livro é um chamado às crianças, pais e professores para revisitarem o verdadeiro sentido de aprender. Com os traços repletos de movimento de Leandro Mendes, as ilustrações reforçam a importância do brincar no processo do desenvolvimento infantil.

9. Alfabeto secreto

Capa de um jogo ou livro com fundo vermelho vibrante. O título
O livro “Alfabeto secreto” transforma letras e símbolos em um jogo criativo que estimula o raciocínio e a imaginação (Imagem: Divulgação | Matrix Editora)

Transformar figuras em letras vira uma divertida missão neste livro-caixinha da autora Lidiane Leite, que convida as crianças a descobrir palavras por meio de códigos. Ao relacionar símbolos com letras e montar novas combinações, os pequenos exercitam a imaginação e o raciocínio lógico. Publicado pela Matrix Editora, a obra estimula a alfabetização de forma lúdica e desenvolve a percepção visual e a criatividade.

Por Lorena Oliveira

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    Por Redação EdiCase
    postado em 18/03/2026 15:32
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