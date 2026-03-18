5 decisões financeiras que podem prejudicar sua carreira a longo prazo

As decisões financeiras exercem um papel importante no desenvolvimento profissional e na estabilidade ao longo da carreira (Imagem: iona didishvili | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Embora muitas pessoas possam associar decisões financeiras apenas à organização do orçamento doméstico ou ao controle de gastos do dia a dia, elas também exercem um papel importante no desenvolvimento profissional e na estabilidade ao longo da carreira.

A forma como uma pessoa administra o dinheiro pode influenciar diretamente suas escolhas profissionais, o nível de segurança para assumir novos desafios e até a capacidade de lidar com momentos de transição ou instabilidade no mercado de trabalho.

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De acordo com Vinicius Pereira dos Santos, economista e professor da MUST University, problemas financeiros frequentes tendem a gerar estresse e limitar oportunidades. “Quando a vida financeira está desorganizada, muitas decisões profissionais acabam sendo tomadas por necessidade, e não por estratégia”, afirma.

A seguir, o especialista lista decisões financeiras que podem gerar impacto negativo na carreira. Confira!

1. Acumular dívidas recorrentes

Dívidas que se renovam mês a mês como o uso constante do rotativo do cartão de crédito ou empréstimos para cobrir despesas do dia a dia comprometem não apenas o orçamento, mas também a capacidade de planejamento. “O profissional endividado tende a aceitar qualquer proposta de emprego apenas para garantir renda imediata, abrindo mão de negociações mais vantajosas ou de transições de carreira mais estratégicas”, explica o professor.

2. Não construir uma reserva financeira

A ausência de uma reserva de emergência coloca o profissional em posição de vulnerabilidade. Sem esse colchão financeiro, demissões, períodos de transição ou oportunidades de empreendedorismo tornam-se cenários aterrorizantes em vez de possibilidades a serem consideradas. Especialistas recomendam reservar entre três e seis meses de dinheiro para despesas fixas como base de segurança.

Diversificar as fontes de renda amplia a estabilidade financeira (Imagem: Olivier Le Moal | Shutterstock)

3. Depender apenas de uma fonte de renda

No cenário atual, cada vez mais volátil, concentrar toda a renda em um único empregador ou contrato representa um risco considerável. A diversificação de fontes seja por meio de trabalhos freelance, investimentos ou pequenos negócios paralelos amplia a estabilidade financeira e reduz a pressão sobre decisões profissionais.

4. Ignorar planejamento de longo prazo

Não pensar na aposentadoria, na progressão de patrimônio ou em metas financeiras de médio e longo prazo faz com que o profissional permaneça preso a uma lógica de sobrevivência financeira. “Quem não planeja o futuro financeiro acaba trabalhando indefinidamente por obrigação, e não por escolha”, ressalta Vinicius Pereira dos Santos.

5. Evitar investimentos em educação e qualificação

Encarar cursos, certificações e especializações como gastos e não como investimentos pode estagnar a carreira. Em mercados cada vez mais competitivos, a atualização constante é um diferencial que impacta diretamente a empregabilidade e o potencial de renda ao longo do tempo.

Para o professor da MUST University, a educação financeira deveria ser tratada como uma competência profissional essencial. “Assim como desenvolvemos habilidades técnicas e comportamentais, precisamos desenvolver inteligência financeira. Ela é a base que sustenta todas as outras escolhas da carreira”, conclui.

Por Nicholas Montini