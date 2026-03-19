Consórcio é para você? Entenda o perfil ideal e quando evitar essa estratégia

A Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) aponta que, em 2025, o setor registrou recorde com 5,16 milhões de cotas vendidas. Apesar do crescimento comercial, o assessor de investimentos e sócio da InvestSmart, Victor França, destaca que o sucesso da aplicação depende da condução e disciplina financeira do investidor.

A pergunta não é se o consórcio é bom, mas se ele faz sentido para aquele momento da pessoa. Funciona melhor para quem tem disciplina, visão de médio e longo prazo e entende que está fazendo um planejamento financeiro, não apenas uma compra parcelada, aponta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Como aproveitar boas condições com estratégia

As administradoras de consórcios, em diversos momentos do ano, ofertam parcelas reduzidas para aquisição. Conforme Victor França, o desconto é uma boa oportunidade para adesão e deve ser aproveitado com atenção aos detalhes contratuais.

O consórcio pode fazer sentido para quem quer organizar o caixa e entrar de uma forma planejada. O que realmente importa é o planejamento por trás. A pessoa precisa analisar todas as condições, não só a parcela inicial, mas também reajustes e prazos, observa.

O especialista lembra que, antes de aderir ao consórcio, é importante comparar as condições propostas pelas administradoras. Os tópicos mais importantes para análise são as regras e o histórico de contemplação, além dos detalhes contratuais que podem moldar o acordo.

Antes de aderir ao consórcio, é importante entender se o orçamento comporta o compromisso (Imagem: fizkes | Shutterstock)

A adesão inadequada pode resultar em prejuízos

Victor França não recomenda que pessoas com visão de curto prazo, orçamento comprometido e sem reserva de emergência adquiram um consórcio. Ele também defende que, antes de fechar com uma administradora, a pessoa tenha outros investimentos.

É inoportuno aderir ao consórcio se a pessoa está com o orçamento apertado, não tem outros investimentos, uma reserva de emergência ou se precisa adquirir o bem em um prazo muito curto. Mesmo que ela tenha um valor de lance para antecipar, ainda assim não é uma garantia de contemplação do consórcio, relata.

Conforme o assessor de investimentos, aderir a um consórcio de maneira precipitada pode causar prejuízos que demoram para ser corrigidos. Se o consórcio tiver condições difíceis, a pessoa pode não conseguir pagar e ter a cota cancelada. Eventualmente, ela pode demorar para reaver o valor e se frustrar com as expectativas, porque não entendeu como funciona, avalia.

Como usar o consórcio a seu favor

Victor França garante que os consórcios podem ser ferramentas eficientes para a ampliação patrimonial quando aplicados com um planejamento realista. O consórcio é uma ótima ferramenta de alavancagem patrimonial, mas é preciso fazer um estudo correto para o perfil da pessoa e alavancar da maneira correta. Para isso, precisamos entender o prazo que o investidor almeja e a capacidade de pagamento, visando atingir o objetivo, completa.

Por Enzo Tres